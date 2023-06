Kim Cattrall: H πρώτη της ανάρτηση για την μεγάλη επιστροφή στο "And Just Like That"

Η ηθοποιός επιβεβαίωσε την επιστροφή της Samantha Jones μέσα από ένα instagram post

Aπό την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση πως η Kim Cattrall επιστρέφει στο spin off του «Sex and The City», το διαδίκτυο δεν έχει σταματήσει να δείχνει την ανυπομονησία του, αλλά και τον ενθουσιασμό να ξαναδεί στις οθόνες τον iconic ρόλο της Jones.

Ομολογουμένως ήταν ένα γεγονός που κανείς δεν περίμενε, αφού η ηθοποιός είχε πάρει ξεκάθαρη θέση, δηλώνοντας πως δεν έχει σκοπό να επιστρέψει στο διάσημο καστ, μιας και οι τεταμένες σχέσεις με την Sarah Jessica Parker και τους υπόλοιπους συνεργάτες δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ.

Kim Cattrall will reprise her role as Samantha Jones in the Season 2 finale of “And Just Like That.”



🔗: https://t.co/7RzSMU57UF pic.twitter.com/xkklpudBV3 — Pop Crave (@PopCrave) May 31, 2023

Ωστόσο η επιστροφή της Cattrall, είναι μια ακόμη είδηση που αποδεικνύει πως δεν μπορείς τελικά να προβλέψεις τίποτα. Η ίδια αποφάσισε και μέσα από ανάρτηση να μιλήσει για την επιστροφή της και βρήκε αφορμή από τον μήνα Ιούνιο, ο οποίος είναι αφιερωμένος στο Pride.



Συγκεκριμένα η ηθοποιός ανάρτησε το άρθρο του Variety, που μιλά για την επιστροφή της στην σειρά, και έγραψε στη λεζάντα, «Ευτυχισμένο Pride 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🌈…..» τιμώντας την έναρξη του Μήνα Υπερηφάνειας.



Υπενθυμίζεται ότι στην 4η σεζόν του «Sex and the City» και ενώ ήταν έξω για δείπνο με τις φίλες της Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) και Charlotte York(Kristin Davis) η τηλεοπτική Samantha Jones τους αποκαλύπτει ότι είναι λεσβία. «Ναι κυρίες μου, είμαι λεσβία» λέει η Kim Cattrall στις φίλες της και η Charlotte απαντά: «Δεν νομίζω ότι είναι λεσβία. Νομίζω ότι απλώς της τελείωσαν οι άντρες».



Αυτή η ανάρτηση είναι η πρώτη που επιβεβαιώνει την μεγάλη επιστροφή της ηθοποιού, η οποία όμως δεν θα κρατήσει για πολύ (σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα).



Σύμφωνα με το Variety, η Cattrall γύρισε μόνο μία σκηνή, στην οποία την βλέπουμε να μιλά στο τηλέφωνο και να έχει μετακομίσει στο Λονδίνο. Τέλος να σημειωθεί πως όταν ετοιμαζόταν το reboot του «And Just Like That», η ίδια αποκάλυψε πως δεν ενημερώθηκε ποτέ από την παραγωγή και το «έμαθα έτσι όπως όλος ο κόσμος, μέσω social media».