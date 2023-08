And Just Like That... H Σαμάνθα Τζόουνς ήταν στο φινάλε της σειράς-Τι είπε στο τηλεφώνημα

Ο 2ος κύκλος έκανε φινάλε και η Σαμάνθα Τζόουνς ήταν εκεί

Έφτασε η μέρα που περιμέναμε τόσο καιρό. Ο 2ος κύκλος της σειράς "And Just Like That..." κάνει σήμερα το φινάλε της, αφού πρώτα μάς ενημέρωσε ότι ανανέωσε για 3ο κύκλο. Η Σαμάνθα Τζόουνς περίμενε μέχρι το τελευταίο επεισόδιο για να μάς δώσει λίγη χαρά και νοσταλγία, κι ας είχε πολύ μικρή διάρκεια.

Σε ενημερώνω ότι ακολουθούν spoilers, όχι μόνο για το τι συμβαίνει με τη Σαμάνθα, αλλά και για το θρυλικό διαμέρισμα της Κάρι Μπράντσο. Βρισκόμαστε λοιπόν στο φινάλε του κύκλου, με την Κάρι να κάνει ένα δείπνο 12 ατόμων (τυχαίος ο αριθμός;) στο διαμέρισμά της, το οποίο αποφάσισε να πουλήσει προκειμένου να αγοράσει ένα μεγάλο σπίτι, στο οποίο ονειρεύεται να ζήσει με τον Έινταν (κι άλλο spoiler).

Όλα δείχνουν ότι η Σαμάνθα σκόπευε να πάει στο δείπνο, αν και ζει στο Λονδίνο. Τελικά χάνει την πτήση της για Νέα Υόρκη και της λέει «Μου τα είπαν όλα η Σάρλοτ και η Μιράντα. Θα σου έκανα έκπληξη! Είναι το διαμέρισμά σου και έπρεπε να υποβάλλω τα σέβη μου». Ζητά από την Κάρι να τη βάλει σε ανοιχτή ακρόαση, για να μιλήσει στο σπίτι. «Ευχαριστώ για όλα, υπέροχο γαμ@@ο σπίτι! Κάρι, συγχαρητήρια και καληνύχτα» και κλείνει με ένα ζεστό χαμόγελο. Το γνωστό χαμόγελα της Σαμάνθα.

Ο πρώτος κύκλος είχε κλείσει επίσης με ένα τηλέφωνο στη Σαμάνθα από την Κάρι, αλλά δεν την είδαμε ποτέ. Δεν περιμέναμε ότι θα επέστρεφε, έστω και για αυτό το cameo. Έχει μιλήσει ανοιχτά για τις διαφωνίες που είχε με την παραγωγή αλλά και για την αντιπάθεια που τρέφει για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Μίλησε ωστόσο για την επαφή της με τον επικεφαλής του HBO. «Όταν σε παίρνει ο ίδιος και σου λέει ότι θα κάνει τα πάντα για να επιστρέψεις, δεν λες εύκολα όχι». Όπως και έγινε.

«Η επιστροφή της είναι ένας ωραίος φόρος τιμής στα 25 χρόνια που έχουν περάσει από την πρεμιέρα του Sex and the City. Είναι ένα γλυκό και σύντομο τηλεφώνημα που το νιώθεις τόσο φυσιολογικό και εκπροσωπεί τη μακροζωία μίας φιλίας».