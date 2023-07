Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ εξηγεί γιατί δεν έκανε ποτέ γυμνές σκηνές στο Sex and the City

H 58χρονη σταρ μιλάει για το γυμνό και τους ενδοιασμούς της για τη σειρά

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πριν λίγες μέρες, μιλώντας στο "The Howard Stern Show", αποκάλυψε ότι είχε έντονους προβληματισμούς για το Sex and the City, επειδή φοβόταν ότι θα έπρεπε να εμφανιστεί γυμνή μπροστά στην κάμερα.

«Πίστευα ότι το σενάριο ήταν πραγματικά ενδιαφέρον, συναρπαστικό, διαφορετικό και φρέσκο, δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε αρχικά μεταξύ άλλων, προσθέτοντας: «Το μόνο που είπα ήταν ότι ανησυχούσα γιατί δεν ένιωθα άνετα να κάνω γυμνό και υποψιαζόμουν ότι αν δεν υπήρχε στον πιλότο, θα ήταν στη σειρά».

Ευτυχώς για εκείνη, ο δημιουργός της σειράς, Ντάρεν Σταρ, την καθησύχασε σε ό, τι αφορούσε το γυμνό. «Είπε "τότε μην το κάνεις… θα έχουμε άλλες ηθοποιούς, αν νιώθουν άνετα να το κάνουν, θα το κάνουν. Αλλά εσύ δεν είσαι υποχρεωμένη να το κάνεις"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Απλά ποτέ δεν ένιωσα άνετα να εκτεθώ με αυτό τον τρόπο. Δεν κρίνω οποιονδήποτε άλλο το κάνει, δεν ήταν ηθικό θέμα… ντρεπόμουν», είπε στη συνέχεια η 58χρονη σταρ

Στην ίδια συνέντευξη, η Πάρκερ απάντησε στο αν έχει κάνει ποτέ πλαστικές επεμβάσεις. Και τα είπε τέλεια. Όταν ρωτήθηκε αρχικά αν θεωρεί πως είναι όμορφη, η ίδια δήλωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια:



«Θεωρώ πως είμαι ευπαρουσίαστη. Όμως δεν θα κάτσω να κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Νομίζω ότι είμαι μια χαρά». Αναπόφευκτα η συζήτηση στάθηκε και στις πλαστικές επεμβάσεις, το botox και το face lift, τα οποία προτιμούνται όλο και περισσότερο από σύγχρονες γυναίκες. Εκείνη όμως δηλώνει πως δεν πήρε ποτέ την απόφαση να κάνει κάποια επέμβαση, ενώ πλέον «ρωτάω τον κόσμο εάν είναι πολύ αργά (να κάνω κάποια επέμβαση). Και η απάντηση που παίρνω είναι: "Με τις πλαστικές όχι μόνο φαίνεσαι πιο ξεκούραστη, αλλά γίνεσαι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος"».

Μπορεί η ίδια λοιπόν να μην έχει κάνει κάποια αισθητική παρέμβαση, όμως καταλαβαίνει απόλυτα γιατί τις επιλέγει ο κόσμος και κάνει αναφορά στην κοινωνική πίεση που κυριαρχεί, εις βάρος γυναικών: «Καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι κάνουν αυτή την επιλογή. Δίνεται τόσο μεγάλη έμφαση, ειδικά στις γυναίκες -κυρίως στις γυναίκες, για την εμφάνισή τους».

«Ακόμα και πέρυσι, όταν βγήκαμε στον αέρα με τη νέα σεζόν (του And Just Like That), υπήρχαν τόσα πολλά άρθρα για τη γήρανση και την αξιοπρεπή γήρανση και τα "μαλλιά της Σάρα Τζέσικα που είναι γκρίζα"».