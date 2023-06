Sex and the City: Οι iconic μπούκλες της Carrie Bradshaw είναι η έμπνευση του καλοκαιριού

Αν κάτι θαυμάζαμε στην Carrie Bradshaw ήταν το μοναδικό της στιλ αλλά και οι υπέροχες χαλαρές μπούκλες της που έχουν γίνει το signature hair look της

Με το reboot της iconic σειράς των 90s, “And Just Like That”, μια φράση που προκύπτει από τον εσωτερικό μονόλογο της Carrie Bradshaw, θέλουμε να θυμηθούμε το θρυλικό hair look της πρωταγωνίστριας. Το Sex and the City μας χάρισε απίστευτη έμπνευση και ανυπομονούμε για όλα τα νέα looks με τα οποία θα δούμε τόσο στιλιστικά αλλά και όσον αφορά την ομορφιά.

Η Bradshaw αδιαμφισβήτητα εξακολουθεί να φιγουράρει στην κορυφή της λίστας των πιο αγαπητών και relatable γυναικών μέχρι και σήμερα. Η ανεπιτήδευτη ομορφιά της μας υπενθυμίζει ότι το στιλ δεν θέλει κόπο αλλά αρκεί να βρεις ορισμένα στοιχεία που σου ταιριάζουν και να τα ενσωματώσεις στην εικόνα σου. Για παράδειγμα, ο ρόλος της Bradshaw, την ήθελε με φυσικά κοντά νύχια αλλά και με υπέροχες μπούκλες που έδειχναν πάντα ότι ήταν φυσικές και χωρίς ιδιαίτερο styling. Οι μπούκλες της ήταν έντονες και voluminous και ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του ρόλου της. Ακόμη, και το φριζάρισμα δεν την ενοχλούσε αφού είχε με τόσα άλλα να ασχοληθεί στην πολυτάραχη ζωή της.

GettyImages

Οι messy μπούκλες της μας έκλεψαν την καρδιά και καθόλου άδικα. Αυτό που έκανε τόσο μοναδικό το hair look της Bradshaw ήταν το γεγονός ότι έδειχνε ότι δεν φοβάται να είναι «τσαλακωμένη» γιατί απλά ήταν ο εαυτός της.