And Just Like That ... Η Sarah Jessica Parker κάνει τους φιόγκους τάση (ξανά)

Βλέπουμε την Carrie Bradshaw ή την Sarah Jessica Parker άραγε;

Η Sarah Jessica Parker φαίνεται πως ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη νέα σεζόν του And Just Like That … και με την παραμικρή αφορμή θέλει να «πηδάει» μέσα στον ρόλο και στο στιλ της Carrie Bradshaw.

Οι φωτογράφοι πέτυχαν την γνωστή ηθοποιό και επιχειρηματία στο Empire State Building φορώντας μια στράπλες, μαύρη ολόσωμη φόρμα με έναν τεράστιο ιβουάρ φιόγκο στο μπούστο. Η SJP συνδύασε την φόρμα με ένα λευκό ζακετάκι και peep-toe -αναπάντεχο και ανεξήγητο- γόβες σε polka-dot print.

splashnews.com

Από ότι φαίνεται οι φιόγκοι έρχονται για να μείνουν και το style icon SJP το γνωρίζει καλά. Ρομαντικοί και παιχνιδιάρικοι μας θυμίζουν τα παιδικά, ανέμελα χρόνια μας. Αν θέλεις και εσύ να φορέσεις την τάση που αγαπάει η Sarah Jessica Parker, αλλά και η Carrie Bradshaw δες την παρακάτω λίστα και διάλεξε το αγαπημένο σου ή εμπνεύσου για μερικά diy.Καλά ψώνια!

1. Rinascimento - Σανδάλια - Βρες τα εδώ

2. Pinko - Ολόσωμη φόρμα - Βρες το εδώ

3. Kurt Geiger - Δερμάτινη τσάντα - Βρες το εδώ

4. Kenzo - Σαλοπέτα - Βρες το εδώ

5. Ted Baker - Σταυρωτή τσάντα - Βρες το εδώ

6. Swarovski - Σκουλαρίκια με καραφάκι φιόγκος - Βρες το εδώ

7. Lovely Hats - Ψάθινο καπέλο γείσο - Βρες το εδώ

8. Penny Black - Μπλούζα με φιόγκο - Βρες το εδώ