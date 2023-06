Η ηθοποιός μιλά για τη σειρά, τη Νέα Υόρκη και παλιές σχέσεις

Είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο της Νέας Υόρκης, αλλά δείχνει να μην το αντιλαμβάνεται. Στα 58 της χρόνια και μετά από δεκαετίες δουλειάς, φήμης, επιτυχίας και χρημάτων, προτιμά να παίρνει το μετρό, να βγάζει φωτογραφίες με κάθε fan, κάνοντάς του ένα κομπλιμέντο και να βολτάρει στην πόλη της σαν τουρίστρια.

Η Sarah Jessica Parker συνεχίζει να δουλεύει 18 ώρες τη μέρα, σε κάθε νέο κύκλο της του "And Just Like That" δοκιμάζει ρούχα 8 ώρες την ημέρα, κι ας ντύνεται αυστηρά με τζιν και μπλούζα στην καθημερινότητά της. Τα παπούτσια είναι μία άλλη υπόθεση. Το brand της SJP Collection της έδωσε τη δυνατότητα να σχεδιάζει και μόνη της τα παπούτσια που οραματίζεται, ενώ μία φορά την εβδομάδα εργάζεται σε ένα από τα καταστήματα, εξυπηρετώντας η ίδια τις πελάτισσες. Σκύβει δηλαδή και τις βοηθά να χωρέσουν το παπούτσι στο πόδι τους.

Η ηθοποιός γεννήθηκε στο Οχάιο αλλά οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν μικρή. Ο άνθρωπος που έκανε babysitting σε εκείνη και τα 3 αδέρφια της, έγινε ο πατριός της. Ήρθαν άλλα 4 αδέρφια και η οικογένεια κατέληξε στη Νέα Υόρκη. Αν και τα έβγαζαν πέρα δύσκολα, η δασκάλα μαμά τους τους εμφύσησε την αγάπη για το διάβασμα και τις τέχνες. «Απαγορευόταν η τηλεόραση και έπρεπε να κουβαλάμε πάντα μαζί μας ένα βιβλίο», λέει η Parker στο The New Yorker.

Η μικρή Sarah Jessica λάτρευε το μπαλέτο και πήρε υποτροφία για σπουδές. Η καριέρα της όμως στην υποκριτική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, με σπουδαίους ρόλους όπως το "Annie" και «Η Μελωδία της Ευτυχίας». Το θέατρο ήταν το όχημά της, αλλά στη Νέα Υόρκη ήρθε η τηλεόραση, πράγμα που αποδοκίμαζε η μητέρα της. Το 1984 γνώρισε τον συμπρωταγωνιστή της Robert Downey Jr. με τον οποίο είχε σχέση για 7 χρόνια. «Έκανε χρήση ναρκωτικών κι εγώ με το ζόρι έπινα. Είχα γίνει όμως η στέρεα βάση που χρειαζόταν, αλλά στα 22 έπαιζα περισσότερο τον ρόλο του γονέα».

Μετά τον χωρισμό της, έβγαινε για λίγους μήνες με τον John F. Kennedy Jr. με τους παπαράτσι να τους καταδιώκουν. Αν και είχε ήδη ταινίες στο ενεργητικό της, όπως το "Footloose", τα 90s ήταν η δεκαετία της. "Hocus Pocus", "The First Wives Club", και η γνωριμία με τον σύζυγό της Matthew Broderick, για τον οποίο αποφεύγει να μιλά, κρατώντας ιδιωτική την οικογενειακή ζωή τους.

«Το 1997, ο παραγωγός Darren Star μου έστειλε τον πιλότο μίας σειράς για single 30something γυναίκες στη Νέα Υόρκη. Έκανα θέατρο τότε και ήθελα να έχω τον χρόνο να γυρίζω και ταινίες. Όταν βρεθήκαμε, του είπα ότι ο σύζυγός μου μου είπε ότι θα παραγίνω διάσημη αν πω το ναι στο Sex and the City». Αυτό που την έκανε να πει το ναι ήταν η σκηνή όπου εκείνη είναι έξω από το αμάξι και ρωτά τον Mr. Big αν πιστεύει στον έρωτα. "Abso-fucking-lutely", ήταν η λέξη που πέρασε στην ιστορία. Εκείνη έμεινε μόνη στον δρόμο να βλέπει το αμάξι να φεύγει και αυτό της έκανε κλικ.

Ωστόσο, ποτέ δεν ταυτίστηκε με την Carrie Bradshaw. Δεν ήταν σχεδόν ποτέ single και ήταν πετυχημένη από μικρή ηλικία. «Κάναμε όλες αυτές τις συζητήσεις στη σειρά για το σπέρμα και το σεξ κι εγώ ένιωθα αμήχανα. Δεν μιλούσα έτσι με τους φίλους μου. Επίσης, ποτέ δεν βρίζω και δεν θα έκανα παράνομη σχέση». Μπορεί ωστόσο να τρέξει με τακούνια, ως γνήσια μπαλαρίνα που έχει ταλαιπωρήσει τα γεμάτα κάλους πόδια της και δεν παραπονέθηκε ποτέ στη δουλειά.

Η σειρά έλαβε πολύ διαφορετικές κριτικές. Ήταν φεμινιστική, ήταν σεξιστική, ήταν πρόστυχη, ήταν απελευθερωτική. Η Parker όμως δεν διαβάζει ποτέ τα σχόλια και απλά νιώθει ότι επρόκειτο για έναν πολύ πλούσιο ρόλο. Μετά από δύο ταινίες γεμάτες πολυτέλεια και λευκή κυριαρχία, η σειρά προσγειώθηκε λίγο περισσότερο στην πραγματικότητα. Το καλοκαίρι του 2020, ο Michael Patrick King δούλεψε το σενάριο του And Just Like That, και οι 3 φίλες επέστρεψαν. Η ιστορία της Kim Cattrall είναι πια γνωστή. Παρόλο που υπήρξε περισσότερη συμπερίληψη, το αποτέλεσμα ήταν χλιαρό και ελαφρώς προβλέψιμο.

Αυτή τη φορά όμως οι άντρες δεν ήταν στο επίκεντρο. Η Miranda χώρισε επειδή ερωτεύτηκε το nonbinary Che, είδαμε περισσότερες εθνικότητες, ο Mr. Big πέθανε και ο 2ος κύκλος επιστρέφει με νέες ιστορίες. Η Samantha θα κάνει το cameo που δεν περιμέναμε ότι θα συμβεί, η Carrie γράφει βιβλίο για τη χηρεία, η Miranda δοκιμάζει pegging και ο Aidan επιστρέφει σε ρόλο που δεν είναι ξεκάθαρος. Όλα αυτά στις 22 Ιουνίου, μέσα από το HBO Max, που πλέον είναι σκέτο Max.

Στο μεταξύ, η Sarah Jessica Parker παρακολουθεί μπαλέτο («Ακόμα βλέπω όνειρα ότι χορεύω»), περνά χρόνο στο σπίτι με τον άντρα και τα 3 παιδιά της, προτείνει βιβλία, φτιάχνει παπούτσια και χαίρεται σαν μικρό παιδί με την πόλη που μπήκε στην καρδιά της πριν από πολλές δεκαετίες.

