Sex and The City: H Sarah Jessica Parker μιλά για την επιστροφή της Kim Cattrall

Όσα ειπώθηκαν λίγο πριν την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του «And Just Like That»

Πρόκειται για μια ιστορική κόντρα, πόσο μάλλον στις καρδιές των diehard θαυμαστών της σειράς. Το «beef» μεταξύ Sarah Jessica Parker και Kim Cattrall, φαίνεται να κρατά μέχρι και σήμερα, αφού η Kim εξακολουθεί να λείπει από το reboot του Sex and The City αν και αναμένεται να την δούμε στη δεύτερη σεζόν, σε μια πολύ σύντομη όμως εμφάνιση.



Συγκεκριμένα θα την δούμε να επιστρέφει ως Samantha Jones στο «And Just Like That...», για μια καμέο εμφάνιση, την οποία η Kim Cattrall γύρισε τον περασμένο Μάρτιο σε ένα γκαράζ και όχι στο σετ με τις κάποτε συμπρωταγωνίστριες της.



Και εφόσον η ίδια, αλλά και άλλοι συνάδελφοι και συμπρωταγωνιστές πήραν θέση για την κόντρα των δυο διάσημων ηθοποιών, ήταν η σειρά της Sarah Jessica Parker, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο θέμα αυτό, μιλώντας στη Daily Mail:

«Είναι πραγματικά διασκεδαστική, συναρπαστική και σίγουρα νοσταλγική» ήταν τα λόγια της Parker για την Kim Cattrall, ενώ συμπλήρωσε πως νιώθει «πολλή χαρά» γι’ αυτήν.

Το διάσημο beef ανάμεσα σε Jessica Parker και Kim Cattrall κρατά εδώ και χρόνια, ενώ, σύμφωνα με αναφορές, ξεκίνησε μετά την άφιξη του φίλου της Sarah Jessica Parker, Michael Patrick King ως παραγωγού, και την «αναβάθμιση» της Parker στην θέση της εκτελεστικής παραγωγού του Sex and The City.

H μεταξύ τους κόντρα, είχε αρχίσει να γίνεται γνωστή κάπου στο 2004, όταν τα γυρίσματα της σειράς είχαν ήδη τελειώσει και η Kim Cattrall, είχε καθίσει χωριστά από τις άλλες συμπρωταγωνίστριες στα Βραβεία Emmy εκείνης της χρονιάς. Όπως είχε δηλώσει τότε: «Είμαστε οι καλύτερες φίλες; Όχι. Είμαστε επαγγελματίες ηθοποιοί. Έχουμε τη δική μας ξεχωριστή ζωή».

Ο επίσης συμπρωταγωνιστής τους, Evan Handler μίλησε στο ίδιο tabloid για την επιστροφή της Samantha Jones και δήλωσε ότι η Cattrall γύρισε την ανερχόμενη σκηνή της «σε ένα γκαράζ» τον Μάρτιο και δεν μίλησε με κανέναν από τους υπόλοιπους ηθοποιούς. Πολλοί φανατικοί θεατές της σειράς είχαν εκφράσει μεγάλη δυσαρέσκεια που η Samantha, ο ρόλος δηλαδή που υποδυόταν η Cattrall, δεν εμφανιζόταν στον πρώτο κύκλο του σίκουελ.



Mε την σειρά της, η Kristin Davis, η οποία υποδύεται στην σειρά την Charlotte, είπε πως τα τέσσερα βασικά μέλη του καστ ήταν πάντα διχασμένα – και ότι το καμέο της Cattrall δεν σημαίνει ότι υπάρχει «κλείσιμο» ή «λύση» στη διαμάχη. «Νομίζω ότι μερικές φορές έχεις πραγματικά φίλους στη ζωή που είναι πολύ διαφορετικοί από σένα. Και νομίζω ότι αυτό είναι υπέροχο. Σωστά;… Νομίζω ότι αυτό ήταν υπέροχο για εμάς τις τέσσερις, γιατί προφανώς, η Charlotte είχε μια πολύ διαφορετική οπτική από υπόλοιπες. Όλες μας εκπροσωπούσαμε διαφορετικές απόψεις σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, και μερικές φορές μαλώναμε, ξέρετε, και μερικές φορές δεν μας άρεσε αυτό που γινόταν – ακριβώς όπως οι φίλες», τόνισε.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως η επιστροφή της Kim Cattrall συνέβη επειδή λείπει στο κοινό και στην Carrie, ωστόσο ξεκαθάρισε πως πέρα από αυτή τη σύντομη επιστροφή, δεν έχουν άλλες προθέσεις.