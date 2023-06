Η Kristin Davis μιλά για την κόντρα ανάμεσα σε Sarah Jessica Parker και Kim Cattrall

Όσα ειπώθηκαν πριν την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του «And Just Like That»

Πριν από μερικές ημέρες ανακοινώθηκε η είδηση πως η Kim Cattrall επιστρέφει ως Samantha Jones στο spin off του «Sex and The City», «And Just Like That», για μία cameo εμφάνιση.



Ωστόσο αυτή η επιστροφή δεν είναι εκείνη που είχαμε φανταστεί μιας και στη μέση στέκεται μια διαμάχη ανάμεσα στην Sarah Jessica Parker και την Kim Cattrall. Η επιστροφή της Kim Cattrall, δηλαδή της τηλεοπτικής Samantha Jones, δεν θα κρατήσει παρά μόνο λίγα λεπτά και μάλιστα θα τη δείχνει να μιλά στο τηλέφωνο, χωρίς κάποια διάδραση με το υπόλοιπο καστ.



Μάλιστα για το γύρισμα της συγκεκριμένης σκηνής, η Cattrall δεν ήρθε ποτέ σε επαφή με παραγωγούς και συνεργάτες. Απλώς θα δούμε την Samantha να έχει μετακομίσει στο Λονδίνο και να έχει μια τηλεφωνική επικοινωνία με την Carrie Bradshaw.



Αυτή η μίνι εμφάνιση της Cattrall έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, και μάλιστα έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο τη διαμάχη με την πρώην συμπρωταγωνίστρια της Sarah Jessica Parker.



Στο πλαίσιο αυτό, ρωτήθηκε και η Kristin Davis για την κόντρα ανάμεσα στις δυο ηθοποιούς, με την ίδια να απαντά στην Telegraph ότι δεν θα σπαταλήσει την ενέργειά της σε αυτό, παρά το γεγονός ότι θα ήθελε να μπορούσε να διορθώσει τα πράγματα μεταξύ της Sarah Jessica Parker και της Kim Cattrall.



«Πρέπει να σέβεσαι τις επιθυμίες των ανθρώπων. Δεν θα σπαταλήσω ενέργεια σε αυτό. Δεν μπορώ να αλλάξω κανέναν», είπε η πρωταγωνίστρια του Sex and The City.



«Καταλαβαίνω τα συναισθήματα των θαυμαστών και ότι είναι αναστατωμένοι, αλλά μακάρι να μπορούσα να φτιάξω (την κατάσταση), όμως δεν μπορώ, δεν είναι στις δικές μου δυνάμεις» πρόσθεσε η Davis.



Αυτή η δήλωση της Kristin Davis, έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου το ET επιβεβαίωσε ότι η Kim Cattrall θα υποδυθεί ξανά τον αγαπημένο ρόλο της Samantha για το φινάλε της σεζόν 2 του «And Just Like That». Η πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του «And Just Like That» θα γίνει την Πέμπτη 22 Ιουνίου στο Max.