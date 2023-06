«And Just Like That»: Σήμερα η μεγάλη πρεμιέρα - Τι να περιμένουμε από τη 2η σεζόν

Πολυσυζητημένες επιστροφές από το παρελθόν και σεναριακές εκπλήξεις, αναμένεται να έχουμε στη 2η σεζόν του «And Just Like That»

Το ενδιαφέρον του κοινού έχει εστιάσει στο «And Just Like That», το οποίο ετοιμάζεται σήμερα 22 Ιουνίου, να κάνει τη μεγάλη πρεμιέρα του με τη 2η σεζόν της σειράς. Πρόκειται για μια σεζόν πολλά υποσχόμενη, αφού ο εξωτερικός παραγωγός, Michael Patrick King δήλωσε ξεκάθαρα πως: «Η σεξουαλική μας ζωή επέστρεψε». Κάτι που το κοινό του «Sex and the City» περίμενε εδώ και καιρό.



Ο δημιουργός της σειράς, μιλώντας στο People, έδωσε ένα sneak peek για το τι θα ακολουθήσει, τονίζοντας ότι είναι «πολύ ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος που θα αφηγηθεί νέες ιστορίες για αυτούς τους γεμάτους ζωή, δυνατούς χαρακτήρες, τους οποίους υποδύονται αυτοί οι φανταστικοί ηθοποιοί», δηλαδή η Sarah Jessica Parker, η Kristin Davis, η Cynthia Nixon, και όλα τα παλιά και νέα πρόσωπα που είδαμε στην 1η σεζόν.

Η σύντομη επιστροφή της Kim Cattrall στη νέα σεζόν

Η πιο πολυσυζητημένη όμως προσθήκη που θα δούμε στην 2η σεζόν της σειράς, δεν είναι άλλη από αυτή της Kim Cattrall. Η ηθοποιός επιστρέφει για πολύ λίγα λεπτά στο ρόλο της Samanta Jones. Συγκεκριμένα η Samanta Jones θα πραγματοποιήσει ένα πολύ μικρής διάρκειας «πέρασμα», και θα αφορά μια τηλεφωνική κλήση ανάμεσα στην ίδια και την Carrie Bradshaw (Το λες και πρόοδο, σε σχέση με όσα είδαμε στην περσινή σεζόν).

Ποιες άλλες προσθήκες θα έχουμε στο «And Just Like That»

Στη νέα σεζόν πέρα από την Kim Cattrall, θα έχουμε και έναν guest ρόλο από την Gloria Steinem. Πρόκειται για την δημοσιογράφο και ακτιβίστρια που άφησε το στίγμα της στο δεύτερο μεγάλο κύμα του φεμινισμού. Μια ακόμη σημαντική επιστροφή από το παρελθόν της σειράς, είναι και ο John Corbett, δηλαδή ο Aidan Shaw όπως έγινε γνωστός μέσα από την σειρά -πρώην αρραβωνιαστικού της Carrie, που φαίνεται να μπαίνει ξανά στη ζωή της.



Σε γενικές γραμμές, αυτό που αναμένεται να δούμε είναι πως μετά από ένα χρόνο πένθους και τεράστιων αλλαγών στη ζωή της, η Carrie στέκεται ξανά στα πόδια της και συνεχίζει τη ζωή της, έχοντας ήδη επιστρέψει στο διαμέρισμα όπου τη γνωρίσαμε πριν από περίπου 25 χρόνια. Η ίδια έχει αποφασίσει να αφήσει κάποια πράγματα στο παρελθόν και συνεχίζει να βολτάρει στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Συνεχίζει επίσης να βλέπει τις φίλες της και να μας παρουσιάζει τα υπέροχα σύνολά της, καθώς και τους διάφορους προβληματισμούς της για τις ανθρώπινες σχέσεις.



Προφανώς οι σεναριακές εκπλήξεις που μας περιμένουν θα είναι πολλές και θα τις δούμε από σήμερα να ξετυλίγονται στα έντεκα επεισόδια της νέας σεζόν του «And Just Like That», η οποία είναι διαθέσιμη στο MAX (πρώην ΗΒΟ).