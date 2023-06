Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ απαντά στο αν έχει κάνει ποτέ πλαστικές επεμβάσεις. Και τα λέει τέλεια

«Αυτό που σε κάνει να νιώθεις καλύτερα, βγαίνοντας από την πόρτα του σπιτιού σου». Πες τα, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

To θέμα των πλαστικών επεμβάσεων «έπεσε στο τραπέζι» του «The Howard Stern Show», στο οποίο βρέθηκε καλεσμένη η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και μίλησε ανοιχτά για θέματα που αφορούν την εμφάνισή της, αλλά και την ηλικία. Η διάσημη ηθοποιός αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα δημοφιλέστερα γυναικεία πρότυπα και συχνά ξεχωρίζει τόσο για τις επιλογές της στο styling, την ομορφιά και το wellness.



Στο «Sex and the City» είχε πάντοτε άβαφα τα νύχια της, ενώ μέχρι και σήμερα η ίδια έχει επιλέξει να μη κάνει κάποια σημαντική παρέμβαση στο πρόσωπό της. Όταν ρωτήθηκε αρχικά αν θεωρεί πως είναι όμορφη, η Πάρκερ δήλωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια:



«Θεωρώ πως είμαι ευπαρουσίαστη. Όμως δεν θα κάτσω να κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Νομίζω ότι είμαι μια χαρά». Αναπόφευκτα η συζήτηση στάθηκε και στις πλαστικές επεμβάσεις, το botox και το face lift, τα οποία προτιμούνται όλο και περισσότερο από σύγχρονες γυναίκες. Εκείνη όμως δηλώνει πως δεν πήρε ποτέ την απόφαση να κάνει κάποια επέμβαση, ενώ πλέον «ρωτάω τον κόσμο εάν είναι πολύ αργά (να κάνω κάποια επέμβαση). Και η απάντηση που παίρνω είναι: ‘Με τις πλαστικές όχι μόνο φαίνεσαι πιο ξεκούραστη, αλλά γίνεσαι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος’».

Splash News



Μπορεί η ίδια λοιπόν να μην έχει κάνει κάποια αισθητική παρέμβαση, όμως καταλαβαίνει απόλυτα γιατί τις επιλέγει ο κόσμος και κάνει αναφορά στην κοινωνική πίεση που κυριαρχεί, εις βάρος γυναικών: «Καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι κάνουν αυτή την επιλογή. Δίνεται τόσο μεγάλη έμφαση, ειδικά στις γυναίκες -κυρίως στις γυναίκες, για την εμφάνισή τους».

«Ακόμα και πέρυσι, όταν βγήκαμε στον αέρα με τη νέα σεζόν (του And Just Like That) υπήρχαν τόσα πολλά άρθρα για τη γήρανση και την αξιοπρεπή γήρανση και τα ‘μαλλιά της Σάρα Τζέσικα που είναι γκρίζα’». Η ίδια στάθηκε στο γεγονός πως παρότι φωτογραφήθηκε μαζί με έναν συνάδελφό της, κανείς δεν σχολίασε τα δικά του γκρίζα μαλλιά επειδή είναι άντρας, όμως ο διεθνής τύπος και το κοινό, στάθηκαν στις δικές της λευκές τρίχες, έστω και με θετικό τρόπο.



Τέλος η διάσημη ηθοποιός κατέληξε λέγοντας: «Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει ό,τι τους κάνει να αισθάνονται καλύτερα βγαίνοντας από την πόρτα του σπιτιού τους».