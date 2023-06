Η Κιμ Κατράλ αποκαλύπτει τη ρήτρα που έβαλε για να επιστρέψει στο Sex and the City

Τι ήταν αυτό που ζήτησε από τον επικεφαλής του HBO;

Περίμενε κανείς ότι θα επέστρεφε η Κιμ Κατράλ στο Sex and the City, μετά από όλα όσα έχουν ειπωθεί για τη σχέση της με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αλλά και για την πρόταση που απέρριψε για τρίτη ταινία; Εγώ σίγουρα όχι. Είχα κλειδώσει αυτή την πιθανότητα σε ένα συρτάρι και είχα πετάξει και το κλειδί.

Η σειρά "And Just Like That..." επέστρεψε στις 22 Ιουνίου με δεύτερο κύκλο και, λίγες μέρες πριν, ανακοινώθηκε το guest της θρυλικής Σαμάνθα Τζόουνς. Όχι μέσω τηλεφώνου, όπως συνέβη στον πρώτο κύκλο, αλλά δια ζώσης. Λεπτομέρειες δεν ξέρουμε, αλλά δεν θα είναι σίγουρα σε ένα τραπέζι, με τις 4 φίλες να θυμούνται τα παλιά.

Δεν έχουμε ακόμα ιδέα για το τι θα δούμε, αλλά η Κατράλ μίλησε για αυτό που την έκανε να επιστρέψει. Ναι, προφανώς και δεν είναι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ «Είναι ενδιαφέρον να σε παίρνει τηλέφωνο ο επικεφαλής του HBO και να σε ρωτά τι μπορεί να κάνει προκειμένου να επιστρέψεις. Μμμ, σκέφτηκα. Ας γίνουμε δημιουργικοί».

Αν και δεν μάς αποκάλυψε τα πάντα, αναφέρθηκε στη σπουδαία Πατρίσια Φιλντ, την ενδυματολόγο του Sex and the City, που απογείωσε τη σειρά και την έβαλε στον χάρτη της μόδας. «Σκέφτηκα ότι αν είναι να επιστρέψω, θα πρέπει να το κάνω με το στιλ της Σαμάνθα και να το φτάσω στα άκρα. Και ακριβώς αυτό κάναμε». Η Field επέστρεψε μόνο για τη μία σκηνή της Κατράλ, αν και δεν το περιμέναμε, ειδικά αφού έπρεπε να πει όχι στη σειρά, εξαιτίας των υποχρεώσεών της με τη σειρά "Emily in Paris". Το έκανε όμως για τη φίλη της.

Δεν είναι βέβαια μόνο η Κατράλ που αναθεώρησε αυτά που είπε. Αναγκάστηκε να το κάνει και η Πάρκερ, η οποία δήλωνε ότι δεν θα ήθελε να δει την παλιά της συνάδελφο να επιστρέφει, μετά από όλα όσα έχουν ειπωθεί δημόσια. «Ήταν πολύ ωραίο που στην επέτειο των 25 χρόνων από την πρεμιέρα του Sex and the City θα δούμε και το πρόσωπό της. Θα είναι ένα τηλεφώνημα για κάτι που συμβαίνει στη ζωή της Κάρι και χαίρομαι που βρήκαμε τον τρόπο να το κάνουμε», είπε πρόσφατα στο Variety. Εμείς να δείτε πώς το περιμένουμε κορίτσια!