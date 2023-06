Emily in Paris: Στην 4η σεζόν θα έχουμε απροσδόκητες ανατροπές και διακοπές στη Ρώμη

Όλα όσα ανακοίνωσε η πρωταγωνίστρια, Lily Collins, για τη νέα σεζόν

Αδιαμφισβήτητα το «Emily in Paris» είναι μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix, αφού καταφέρνει να μας περάσει μια ανάλαφρη και διασκεδαστική περιπέτεια, με μπόλικο δράμα, έρωτες, μπερδέματα, φιλίες και φυσικά -με πολλή μόδα.



Η παραγωγή ετοιμάζεται για την 4η συνεχόμενη σεζόν, ωστόσο τα γυρίσματα έχουν αναβληθεί απ' αόριστον, λόγω της απεργίας των σεναριογράφων του Χόλιγουντ.



Ωστόσο η Lily Collins μας υπενθύμισε πόσο μας έχει λείψει η διάσημη σειρά, και μας έκανε μερικές αποκαλύψεις σχετικά με το τι να περιμένουμε από την Emily στα νέα επεισόδια. Στα πλαίσια του χθεσινού «Tudum Event», η Collins αναφέρθηκε σε πολλές απροσδόκητες ανατροπές που μας περιμένουν, σε περισσότερη μόδα και δράμα, σε διακοπές στην Ιταλία, όπως επίσης και σε καθοριστικά διλήμματα που αφορούν τη ζωή της.



«Στην τέταρτη σεζόν θα έχουμε περισσότερη διασκέδαση, περισσότερη μόδα και φυσικά, περισσότερο δράμα», δήλωσε μεταξύ άλλων η πρωταγωνίστρια. Θα είναι τελικά η Emily και ο Gabriel μαζί στη νέα σεζόν; Τι γίνεται με τον Alfie; Είναι ακόμη πληγωμένος; Ενώ μένει να δούμε και τι πορεία θα ακολουθήσουν η Camille, Sylvie, αλλά και η Mindy.



Το ερώτημα ωστόσο που παραμένει είναι ένα: «Είναι τελικά όλα όσα θέλεις από τη ζωή, αυτά που πραγματικά χρειάζεσαι;».



Στο Tudum Event του Netflix παρουσιάστηκαν επίσης εικόνες και τρέιλερ για πολυάριθμες αναμενόμενες ταινίες και σειρές, μεταξύ των οποίων τα The Witcher, One Piece, The Last Airbender, Stranger Things, Three-Body Problem καθώς και η ταινία δράσης Ηeart of Stone με πρωταγωνίστρια την Gal Gadot.