And Just Like That: Αν αντιπαθείτε το Che Diaz, η σειρά πέτυχε τον στόχο της

Το Sara Ramirez μίλησε για την κριτική που δέχτηκε για τον ρόλο του

Πριν λίγες εβδομάδες, μιλούσαμε εδώ για τη σειρά And Just Like That και όλα αυτά που μας έκαναν να νιώσουμε άβολα. Αντικειμενικά, ένας από τους πιο αντιπαθητικούς χαρακτήρες είναι το Che Diaz, ο non binary ρόλος που ήρθε για να αναστατώσει τη ζωή της Miranda και να φέρει το woke στοιχείο σε μία παρέα 50άρηδων.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν να γίνει ο πιο μισητός χαρακτήρας του sequel και να διχάσει την LGBT κοινότητα εξαιτίας του τρόπου που την αντιπροσωπεύει. Το Sara Ramirez όμως, που από το 2020 είναι non binary, μιλά για τον ρόλο του και υποστηρίζει ότι δεν δημιουργήθηκε για να είναι τέλειος και αγαπητός από όλους. «Γνωρίζω πολύ καλά το μίσος που υπάρχει online, αλλά εμένα με ενδιαφέρει να προστατεύσω την καλλιτεχνική μου ύπαρξη και τη ψυχική μου υγεία».

Και συνεχίζει, υπερασπιζόμενο τον ρόλο που ερμηνεύει: «Χαίρομαι πολύ για την προσωπικότητα που δημιουργήσαμε. Ένας άνθρωπος ατελής, σύνθετος, που δεν χρειάζεται να είναι αποδεκτός από όλους και είναι απλά ο εαυτός του. Και αυτό είναι σημαντικό για εμάς γιατί κι εγώ είμαι άνθρωπος». Αναφέρει όμως ότι δεν έχει τον έλεγχο του σεναρίου και ότι προφανώς υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι εκεί έξω που εκπροσωπούν την κοινότητα με διαφορετικούς τρόπους.

Αν και δεν βλέπει κοινά στοιχεία μεταξύ του ίδιου και του ρόλου, ήξερε από πριν ότι θα υπάρξουν τεράστιες αντιδράσεις για το διαζύγιο της Miranda και του Steve. «Οι άνθρωποι πάντα ψάχνουν να βρουν τον κακό της υπόθεσης. Το Che, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα άνθρωπος ειλικρινής, τρυφερός, sexy και επικίνδυνος. Όλα αυτά που του αποδίδουν, έχουν να κάνουν με την ιστορία της Miranda και πώς χώρισε εξαιτίας του».

Αν και δεν είμαστε σίγουροι για το κατά πόσο συμφωνούμε και αν το μίσος των fans προκύπτει από το διαζύγιο ή από την ίδια την περσόνα, θα μάθουμε περισσότερα σήμερα, στο φινάλε του And Just Like That.