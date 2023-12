Το ανατρεπτικό show της adidas Originals στο φετινό Madwalk

Η adidas, το πιο διαχρονικό sportswear και street brand, έδωσε το παρών και στο φετινό MadWalk 2023 by Three Cents, το μεγαλύτερο fashion music project στην Ελλάδα. Το show της adidas ήταν ένα ανατρεπτικό catwalk, πιο ελεύθερο και δημιουργικό, σκηνοθετημένο από τον Κωνσταντίνο Ρήγο

Πηγή έμπνευσης του Original show της adidas στο Madwalk αποτέλεσε η φετινή μεγάλη καμπάνια των adidas Originals, που έκανε Reset στο brand αποτίνοντας φόρο τιμής στους δημιουργικούς πρωτοπόρους των τελευταίων 50 ετών. Με το μήνυμα της καμπάνιας των adidas Originals «We gave the world an original. You gave us a thousand back», η συμμετοχή της adidas στο Madwalk ήταν το όχημα για όσους εκφράζονται δημιουργικά, πρωτοποριακά και ελεύθερα. Η Marseaux, μια από τις πιο αγαπημένες καλλιτέχνιδες στο Gen Z κοινό και αυθεντική στο είδος της, ερμήνευσε ανατρεπτικά το τραγούδι της «Μαύρο Καρέ Κοντό», σε μια διασκευή του εμβληματικού τραγουδιού των Queen «We will rock you», το οποίο έχει συνδεθεί απόλυτα με τα Samba των adidas Originals.

Η σκηνή του Madwalk «ντύθηκε» με τα iconic Three Stripes του brand, δημιουργώντας την πιο Original ατμόσφαιρα, με τη Marseaux και τους performers να αποτελούν μέρος της street κουλτούρας του brand. Τα outfits που παρουσιάστηκαν στο ανατρεπτικό catwalk αποτελούνταν από εμβληματικά items από τις Ready-to-wear συλλογές των adidas Originals. Τα λευκά «Three Stripes», σαν εμβληματικές λεπτομέρειες στις bold αποχρώσεις του κόκκινου και του μπλε, καθώς και του καθηλωτικού μαύρου, δημιουργούσαν μια νοητή γραμμή στο χρονογράφημα της ιστορίας των adidas Originals. Κοτλέ floral, vinyl δερμάτινo και τζιν ήταν οι λεπτομέρειες που προσέθεταν vintage πινελιές στα outfits. Oversized μαζί με εφαρμοστές γραμμές, καθώς και jersey με design εμπνευσμένα από κλασικές ποδοσφαιρικές εμφανίσεις, ολοκλήρωναν τα street style looks του πιο Original show της βραδιάς. Τέλος, τόσο η Marseaux όσο και οι performers φορούσαν τα πιο iconic παπούτσια των adidas Originals – Superstar, Gazelle και Samba – που έγιναν συνώνυμο της αυθεντικότητας και αγαπήθηκαν από χιλιάδες ανθρώπους της μόδας, της μουσικής και της street κοινότητας.

panoulis photography

Το act των adidas Originals στο MadWalk θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε το Σάββατο 16/12 στις 22:00 στο MEGA. Λίγο πριν την επίσημη τηλεοπτική του προβολή όμως, πραγματοποιήθηκε ένα fashion-oriented event στο adidas Originals Store δίνοντας μια μικρή γεύση στους καλεσμένους από την παρουσία της adidas στο Madwalk. Fashion editors και influencers όπως η Dat Lilly, ο Ηρακλής Τσουζίνοβ, Όλγα Ντάλλα και πολλοί ακόμα είδαν από κοντά όλα τα ρούχα των outfits που παρουσιάστηκαν στο φετινό Madwalk χάρη στο dedicated corner που είχε δημιουργηθεί. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα ρούχα και μεσώ Virtual catwalk να ζήσουν την εμπειρία του MadWalk κάνοντας στη συνέχεια τις αγορές τους με τη βοήθεια των fashion experts βιώνοντας το απόλυτο shopping experience. Το party όμως έγινε πιο Original όταν η Marseaux τραγούδησε live ξεσηκώνοντας το κοινό στους ρυθμούς του «Μαύρο Καρέ Κοντό» και άλλων γνωστών της επιτυχιών.

Τα 3 iconic μοντέλα παπουτσιών καθώς και τα ρούχα που παρουσιάστηκαν στο show της adidas στο Madwalk, θα τα βρείτε στα adidas stores, στο www.adidas.gr, σε επιλεγμένα sneaker stores και φυσικά στο adidas Originals Store (Αθηναϊδος 5, Αθήνα).