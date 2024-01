Η BOSS επιστρέφει στους αγώνες HAHNENKAMΜ ως επίσημος συνεργάτης και αποκαλύπτεί την εμπειρία της wearable τεχνολογίας «MAGIC MOMENT»

Για να υποδεχθεί τη σεζόν του σκι με στυλ, η BOSS επέστρεψε στις πίστες ως Επίσημος Συνεργάτης των θρυλικών αγώνων Hahnenkamm, που πραγματοποιήθηκαν από τις 15 έως 21 Ιανουαρίου 2024 στο Kitzbühel της Αυστρίας

Ως brand επιλογής για τους λάτρεις του στυλ και των σπορ, η BOSS έκανε αισθητή την παρουσία της σε διάφορα touchpoints κατά τη διάρκεια του event, τα οποία ενίσχυσαν τον ενθουσιασμό και συνέδεσαν τη δύναμη του αθλητισμού και του ανταγωνισμού στο βασικό μήνυμα του brand, "Be Your Own BOSS".

Σύμφωνα με τον πυλώνα "Lead in Digital" της στρατηγικής CLAIM 5, η BOSS αποκάλυψε το "Magic Moment", το πρώτο project που λανσάρει ένα brand μόδας, το οποίο συνδυάζει με μοναδικό τρόπο έξυπνες τεχνολογίες σε μια ενοποιημένη μορφή μέσα σε ένα φυσικό προϊόν επιτρέποντας τους χρήστες να ελέγχουν άμεσα την αλληλεπίδρασή τους με το προϊόν σε καθημερινές στιγμές. Αυτό περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως πρόσβαση σε events, ενεργοποίηση της ιδιοκτησίας του προϊόντος και πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών. Σε 30 VIP καλεσμένους προσφέρθηκε μια μοναδική εμπειρία να δουν το ski jacket τους, από την τελευταία BOSS x Perfect Moment capsule συλλογή, να μετατρέπεται σε μια έξυπνη συσκευή, χάρη σε μια προσαρμοσμένη ετικέτα στο μανίκι που περιείχε διάφορες τεχνολογίες, οι οποίες προσαρμόστηκαν στις ατομικές ανάγκες του κάθε χρήστη για το Σαββατοκύριακο. Αφού συνέδεσαν το jacket τους με το κινητό τους τηλέφωνο, οι καλεσμένοι απέκτησαν πρόσβαση σε μια εξατομικευμένη διαδικτυακή εφαρμογή η οποία τους επέτρεπε να ξεκλειδώσουν μοναδικές εμπειρίες. Στη συνέχεια, με ένα μόλις πάτημα στο μανίκι του jacket τους, οι καλεσμένοι μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στους αγώνες, στις πίστες σκι και στην αποκλειστική gifting εμπειρία στο pop-up κατάστημα που φιλοξένησε η BOSS. Επιπλέον, η τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών ενσωματώθηκε στο μπουφάν, η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Mastercard®, επιτρέποντας στους χρήστες να πραγματοποιούν ανέπαφες συναλλαγές οπουδήποτε, πατώντας απλά το μανίκι του jacket τους.

«Το "Magic Moment’" είναι το επόμενο βήμα στο ‘Lead in Digital’ στα πλαίσια της CLAIM 5 στρατηγικής μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέραμε στους εκλεκτούς καλεσμένους μας στους αγώνες Hahnenkamm μια μοναδική brand εμπειρία και τους δώσαμε τη δυνατότητα να απολαύσουν τις πρώτες καινοτόμες προτάσεις μας στη wearable τεχνολογία. Το νέο μας ski jacket απογειώνει τον 360° lifestyle τρόπο ζωής. Εδώ, η καινοτομία και η εξατομίκευση συναντούν τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών και ενώνονται με τις ψηφιακές δυνατότητες με έναν εντελώς πρωτότυπο τρόπο», δήλωσε ο Daniel Grieder, Διευθύνων Σύμβουλος της HUGO BOSS.

Πάντα σε ετοιμότητα με το ιδανικό σύνολο για κάθε περίσταση, η BOSS άνοιξε ένα ski-themed pop-up κατάστημα μέσα στο χώρο του event. Η τελευταία BOSS x Perfect Moment capsule συλλογή ήταν το επίκεντρο στο pop-up κατάστημα, με ανδρικά, γυναικεία και gender-neutral κομμάτια. Η νέα συλλογή, προσφέρει ξεχωριστά skiwear σύνολα που δίνουν έμφαση στην ποιότητα, την εφαρμογή και την λειτουργικότητα.

Άλλα βασικά performance-led κομμάτια της BOSS x Perfect Moment συλλογής αποτελούν τα μαλακά duvet μπουφάν, τα παντελόνια του σκι με το χαρακτηριστικό flared κόψιμο της Perfect Moment και τα all–in-ones ισοθερμικά. Η capsule συλλογή, περιλαμβάνει επίσης σχέδια που μπορούν να φορεθούν και εκτός πίστας, όπως ζιβάγκο πουλόβερ με slogan, πλεκτά hoodies και ισοθερμικές μπλούζες. Αξεσουάρ όπως, γάντια και σκούφοι μέχρι τσάντες και γυαλιά, ολοκληρώνουν τη συλλογή με έντονο στυλ. Η χρωματική παλέτα της συλλογής συνδυάζει κλασικές ουδέτερες αποχρώσεις της BOSS - μαύρο, λευκό και γκρι - με τολμηρές εκρήξεις κόκκινου. Τα κομμάτια εμπλουτίζονται με λεπτομέρειες και statement prints, όπως αθλητικές chevron ρίγες, καθώς και ένα κόκκινο, μαύρο και λευκό πιε-ντε-πουλ σχέδιο που συνδυάζει το χαρακτηριστικό αστέρι της Perfect Moment.

Το pop-up κατάστημα διέθετε επίσης μια σειρά από αποκλειστικά προϊόντα για τους λάτρεις των BOSS x Hahnenkamm αγώνων - όπως hoodies, T-shirts, σκούφους και καπέλα - και προσέφερε στους πελάτες μια σειρά από μοναδικές εμπειρίες, με τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν τα πλεκτά τους και να λάβουν μέρος στο ψηφιακό παιχνίδι "BOSS Ski Challenge" ή να δημιουργήσουν αξέχαστο φωτογραφικό περιεχόμενο στο BOSS photo spot στη βεράντα του pop-up.