Ανάδειξε την προσωπική σου αισθητική φορώντας τα iconic sneakers των adidas Originals Gazelle, Samba και Handball Spezial

Η νέα παγκόσμια καμπάνια των adidas Originals συνεχίζει να γράφει την ιστορία των Gazelle, Samba & Handball Spezial και εμείς γιορτάσαμε μαζί τους

Εκτός από τα κοσμήματα και τις τσάντες, ένα ζευγάρι ποιοτικά sneakers φαίνεται να είναι το κομμάτι που επενδύουν όλοι αυτή τη στιγμή. Η άνεση και το στιλ είναι το τέλειο δίδυμο και όλοι ψάχνουν να βρουν τον απόλυτο συνδυασμό. Η adidas όμως έχει ήδη εδώ και χρόνια βρει τη συνταγή και μας την «σερβίρει» με τα θρυλικά Gazelle, Samba και Handball Spezial.

Αυτά τα μοντέλα παπουτσιών θεωρούνται «classic sneakers» και συνεχίζουν να έχουν ισχυρό αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο, σε κάθε κουλτούρα και πλήθος κινημάτων. Ποιότητα και στιλ σε έναν σύγχρονο και retro συνδυασμό.Αυτά τα τρία iconic μοντέλα sneakers πρωτοεμφανίστηκαν στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Αρχικά, το κάθε μοντέλο είχε σχεδιαστεί για να φορεθεί είτε στην προπόνηση, είτε στον ποδοσφαιρικό αγώνα, είτε στο handball, αλλά στη συνέχεια η μόδα πήρε τον δρόμο της. Όπως τα τζιν υφάσματα στην αρχή προορίζονταν μόνο για ναύτες, αλλά στη συνέχεια κατέκλυσαν τον κόσμο -ακόμα και τις πασαρέλες- έτσι και τα Gazelle, Samba και Handball Spezial βγήκαν από τα γήπεδα και περπάτησαν στους δρόμους όλης της γης, φορέθηκαν με κάθε είδος look και δημιούργησαν το συναίσθημα της retro νοσταλγίας, που τα κάνει ακαταμάχητα.

Η adidas, η απόλυτη εταιρεία sportswear, αποφάσισε να γιορτάσει αυτά τα iconic sneakers με μια τεράστια καμπάνια επηρεασμένη από τη δημιουργική προσέγγιση της καμπάνιας της προηγούμενης σεζόν «We gave the world an original. You gave us a thousand back», αλλά επικοινωνεί ένα νέο πιο συγκεκριμένο μήνυμα, πως ένα παπούτσι μπορεί να φορεθεί με χιλιάδες εναλλακτικούς τρόπους, εξού και το όνομα «1000 Back». Τα adidas Originals συνεχίζουν να αναζητούν στοιχεία της κληρονομιάς τους και να τιμούν τις κοινότητες που φόρεσαν και φορούν τα μοναδικά Gazelle, Samba και Handball Spezial. Η νέα καμπάνια των adidas Originals περιλαμβάνει φωτογραφίες ατόμων που βάσει της δικής τους προσωπικότητας, δημιουργούν διαφορετικούς στιλιστικούς συνδυασμούς φορώντας το Gazelle, το Samba αλλά και το Handball Spezial με το δικό τους μοναδικό τρόπο γράφοντας νέα κεφάλαια στην ιστορία του κάθε sneaker.

Ποιος θα ήταν λοιπόν ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε και εμείς αυτά τα στιλάτα παπούτσια; Μα φυσικά μαζί με την adidas και το OZON με ένα διαδραστικό exclusive preview event και με ένα απολαυστικό δείπνο στον πολυχώρο Metaphor Athens. Εκεί είδαμε όλα τα νέα χρώματα για τη φετινή σεζόν των Gazelle, Samba και Handball Spezial και δημιουργήσαμε τα δικά μας προσωπικά looks με καινούργια, αλλά και κλασικά κομμάτια της εταιρείας. Το «1000 Back» έγινε πράξη, καθώς οι καλεσμένες fashion editors επέλεγαν ρούχα και αξεσουάρ ώστε να τα συνδυάσουν με τα iconic sneakers και έτσι να προκύψουν τόσα διαφορετικά looks, όσες και οι προσωπικότητες των καλεσμένων. Και αυτή είναι η μαγεία και το νόημα της καμπάνιας, να αναδείξεις την προσωπική σου αισθητική, ιστορία και οπτική μέσα από ένα look, φορώντας τα iconic sneakers Gazelle, Samba και Handball Spezial, όποιος και αν είσαι, από όπου και αν είσαι. Inspiring!

Η εμπειρία του event ολοκληρώθηκε με τον πιο γευστικό τρόπο, μέσα από 3 πιάτα -όσα και τα sneakers- από το έμπειρο προσωπικό του Metaphor Athens, τα οποία μπορούσαν να προσαρμοστούν και στους διατροφικούς περιορισμούς της εκάστοτε fashion editor -extra points. Το κρασί άφθονο και η παρέα αξιόλογη. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εμπειρίες από την adidas και το OZON και τους ευχαριστούμε.

Η κορύφωση της καμπάνιας στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε δύο μέρες αργότερα με ένα ανατρεπτικό Street Runway Show στο κατάστημα της adidas Originals στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο στη συνέχεα εξελίχθηκε σε Block Party με DJ Set από τον Steve Onemanshow.