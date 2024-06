«Swarovski - Masters of Light: Από τη Βιέννη στο Μιλάνο»

Η Swarovski αποκαλύπτει σήμερα την περιφερόμενη έκθεσή της στο Μιλάνο

Η έκθεση "Swarovski - Masters of Light" είναι ανοιχτή για το κοινό στο Palazzo Citterio από τις 17 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου 2024. Οραματισμένη από την Creative Director της Swarovski, Giovanna Engelbert, και επιμελημένη από τον Βρετανό δημοσιογράφο και κριτικό μόδας, Alexander Fury, η έκθεση γιορτάζει σχεδόν 130 χρόνια κληρονομιάς και επιρροής του αυστριακού οίκου στους κόσμους της μόδας, των κοσμημάτων και της ποπ κουλτούρας.

Η έκθεση "Swarovski – Masters of Light", η οποία έκανε πρεμιέρα στη Σαγκάη το περασμένο φθινόπωρο, παρουσιάζεται στους ιστορικούς χώρους του πρόσφατα ανακαινισμένου Palazzo Citterio, της μεγαλοπρεπούς επέκτασης της Pinacoteca di Brera στην καρδιά του Μιλάνου. Αυτή η πολιτιστική συνεργασία με το κορυφαίο μουσείο της πόλης επιτρέπει στους επισκέπτες να θαυμάσουν για πρώτη φορά το ανακαινισμένο Palazzo, το οποίο θα φιλοξενήσει από τον Δεκέμβριο του 2024 τις συλλογές μοντέρνας τέχνης της Pinacoteca di Brera, δωρεά των οικογενειών Jesi και Vitali.

Χαρτογραφώντας ένα ταξίδι μέσα από τον χρόνο και τον χώρο στην ιστορία της Swarovski, από την ίδρυσή της το 1895 μέχρι σήμερα, αυτή η εμβληματική έκθεση είναι η πρώτη που εξερευνά την κληρονομιά και το επαναστατικό πνεύμα ενός από τα παλαιότερα ευρωπαϊκά πολυτελή brands.

Προβάλλοντας εξαιρετικά κομμάτια μόδας διακοσμημένα με κρύσταλλα από διεθνείς μάρκες, όπως οι Balenciaga, Dior, Gucci, Schiaparelli, Versace και Armani, καθώς και λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί φορεμένες από τους Harry Styles, Doja Cat, Katy Perry και Beyoncé, η έκθεση "Swarovski – Masters of Light" υπογραμμίζει τη διαρκή δημιουργικότητα και το savoir-faire της Swarovski, καθώς και τις εμπνευσμένες συνεργασίες της με τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας, τον κινηματογράφο και τη μουσική για πάνω από έναν αιώνα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Swarovski, Alexis Nasard, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε την έκθεση "Swarovski – Masters of Light" στο Μιλάνο, γιορτάζοντας τα 129 χρόνια πλούσιας κληρονομιάς και τολμηρής μοντέρνας αισθητικής της Swarovski. Ως παγκόσμια πρωτεύουσα της μόδας, της πολυτέλειας, του σχεδιασμού και του πολιτισμού, το Μιλάνο είναι η ιδανική τοποθεσία. Η συνεργασία μας με την Pinacoteca di Brera προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να ζήσετε το σύμπαν της Swarovski στο εξαιρετικό περιβάλλον του Palazzo Citterio, αναδεικνύοντας το μοναδικό savoir-faire και τις πλούσιες πολιτιστικές συνεισφορές μας.»

Η παγκόσμια Creative Director της Swarovski, Giovanna Engelbert, δήλωσε: «Είμαι χαρούμενη που βλέπω το δημιουργικό μου όραμα να παίρνει μορφή σε αυτή την έκθεση που αναδεικνύει τον κόσμο της Swarovski. Από την πλούσια ιστορία της μέχρι τις συνεργασίες της με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας και icons της ποπ κουλτούρας, καθώς και τα κοσμήματα που κατασκευάζουμε. Το να βλέπω αυτή την εκπληκτική έκθεση να ζωντανεύει είναι απίστευτα ικανοποιητικό, ένα αληθινό ταξίδι θαύματος, ανακάλυψης, ονείρων και χαράς. Η έκθεση ‘Masters of Light’ γιορτάζει την τεχνική δεξιοτεχνία και το savoir-faire της Swarovski σε κάθε δημιουργική πτυχή. Είμαι ενθουσιασμένη που η ευρωπαϊκή της πρεμιέρα γίνεται εδώ στην πατρίδα μου, το Μιλάνο, και περήφανη που αποτελώ μέρος αυτού του απίστευτου οίκου πολυτελείας που καινοτομεί για 129 χρόνια.

Αποδίδοντας φόρο τιμής στη βιομηχανία της μόδας, που αποτελεί την καρδιά του brand "Made in Italy", η έκθεση "Swarovski – Masters of Light" συγκεντρώνει μια εξαιρετική επιλογή από πάνω από 50 ενδύματα διακοσμημένα με κρύσταλλα, σχεδιασμένα από θρυλικούς οίκους μόδας, συμπεριλαμβανομένων των ιταλικών brands Prada, Miu Miu, Fendi Couture, Gucci Atelier, κομμάτια των Versace σχεδιασμένα από τους Gianni και Donatella Versace και Armani Privé από τον Giorgio Armani, μαζί με παγκόσμιους σχεδιαστές όπως οι Alexander McQueen, Louis Vuitton, Thierry Mugler Couture και Vivienne Westwood, καθώς και ιστορικές τουαλέτες όπως μια εξαιρετική τουαλέτα του 1895 από τον οίκο Worth – πολλά από τα οποία μεταφέρθηκαν στην Ιταλία για την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση.

Η έκθεση προσφέρει επίσης μια μοναδική ευκαιρία να θαυμάσουμε την εντυπωσιακή συλλογή ενδυμάτων που φορέθηκαν από παγκόσμια είδωλα της ποπ κουλτούρας, από την Josephine Baker μέχρι την Tina Turner, τη Madonna μέχρι την Kylie Minogue. Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει σκηνικά κοστούμια και εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί από την κληρονομιά της Swarovski, καθώς και χιλιάδες λαμπερά κοσμήματα, φιγούρες και κρύσταλλα, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου κρυστάλλου chaton που δημιουργήθηκε ποτέ. Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο της έκθεσης είναι η επιλογή κοσμημάτων με εργαστηριακά καλλιεργημένα διαμάντια Swarovski Created Diamonds.

Η έκθεση οδηγεί τους επισκέπτες σε ένα καθηλωτικό ταξίδι από τη γέννηση της Swarovski στη Βιέννη του 19ου αιώνα μέχρι το Μιλάνο του 21ου αιώνα και πέρα από αυτό. Χωρίζεται σε επτά βασικές θεματικές ενότητες: περιπλάνηση στην χρονολογία της μάρκας (Time Chamber), ένα ειδικά επιμελημένο καλειδοσκόπιο των statement bijoux της Swarovski (Jewelry Box), η πρώτη συλλογή διαμαντιών εργαστηριακής καλλιέργειας του οίκου (Diamonds Of The Future), η απαράμιλλη σύλληψη του φωτός μέσω του κρυστάλλου (Masters Of Light) και η μοναδική συνεργασία με τη μουσική και τον κινηματογράφο (Pop Icons). Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μελλοντική Ιστορία, μια εξερεύνηση της μόδας σε 20 οπτικούς διαλόγους τοποθετημένους σε όλο το Palazzo Citterio, ανάμεσα σε ρούχα μερικών από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές του κόσμου. Στο Μιλάνο, η επιλογή επεκτείνεται και περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά ιταλικά ταλέντα. Επίσης, στην έκθεση του Μιλάνου παρουσιάστηκε πρόσφατα το Mathemagical, μια αίθουσα αφιερωμένη στο απαράμιλλο savoir-faire της Swarovski στην κατασκευή κρυστάλλων και τη χειροτεχνία του κοσμήματος. Επιπλέον, ο χώρος αυτός παρουσιάζει τις μοναδικές κολεξιόν κοσμημάτων υψηλής ραπτικής που δημιούργησε η Giovanna Engelbert για το φετινό Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala στη Νέα Υόρκη.

Η έκθεση "Masters of Light" διαθέτει επίσης ένα Pop-Up κατάστημα όπου οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε μια αποκλειστική συλλογή προϊόντων Swarovski και ένα Garden Café που στεγάζεται στο θερμοκήπιο του Palazzo Citterio με ένα μενού δημιουργημένο από τον γνωστό Μιλανέζο σεφ Carlo Cracco.

Η έκθεση "Swarovski - Masters of Light" είναι ανοιχτή για το κοινό στο Palazzo Citterio από τις 17 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου 2024, δωρεάν.