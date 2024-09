Milan Fashion Week: H BOSS αφήνει το CorpCore κοστούμι και βγαίνει «εκτός γραφείου»

Για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025, η BOSS παρουσίασε μια συλλογή που έσπασε τα συμβατικά όρια της business ένδυσης

Μετά το runway show Φθινόπωρο/Χειμώνας 2023 με θέμα το CorpCore — το οποίο επαναπροσδιόρισε την έννοια του tailoring με σύγχρονες εκδοχές του κλασικού κοστουμιού και των βασικών ενδυματολογικών στοιχείων ενός office look — για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025, η BOSS παρουσίασε μια συλλογή που έσπασε τα συμβατικά όρια της business ένδυσης. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Palazzo del Senato στο Μιλάνο και με θέμα "Out of Office”, τα runway looks αποδόμησαν το πιο επίσημο dress code για να δημιουργήσουν μια εκτός ωραρίου προσέγγιση σε έναν αναβαθμισμένο 24/7 τρόπο ζωής — επιτρέποντας ευρύτερη αυτοέκφραση και μια πιο ισορροπημένη άποψη για τη ζωή.

Ο προαύλιος χώρος του παλατιού μετατράπηκε σε μια καταπράσινη όαση ηρεμίας: ένα αισθητικά καταπραϋντικό τοπίο προσφέροντας ανακούφιση σε μια πόλη που χαρακτηρίζεται από την έντονη δραστηριότητα. Τα μοντέλα περπάτησαν κατά μήκος ενός οργανικού, ελικοειδούς διαδρόμου μέσα στο βοτανικό τοπίο, ενισχύοντας περαιτέρω την αντίθεση μεταξύ της παραδοσιακής επαγγελματικής ένδυσης και της έννοιας της 5-9 απόδρασης.

«Για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 επαναπροσδιορίσαμε το κοστούμι — την επιτομή της κληρονομιάς της BOSS στο tailoring — με μια πιο ήπια προσέγγιση, όπου η σιλουέτα καθορίζεται από το σώμα, αφήνοντας περισσότερο χώρο για ελευθερία και έκφραση της ατομικότητας», λέει ο Marco Falcioni, SVP Creative Direction στη HUGO BOSS. «Έχουμε απομακρυνθεί από τα παραδοσιακά double breasted κοστούμια, των οποίων οι αυστηρές γραμμές καθορίζουν τη σιλουέτα και θεωρούνται ως μια άκαμπτη ασπίδα. Αυτή τη σεζόν πρωταγωνιστής είναι το διακριτικό τρίκουμπο κοστούμι σε ελαφρύτερα υφάσματα, που αγκαλιάζει απαλά το σώμα χωρίς περιορισμούς από βάτες και άλλες εσωτερικές κατασκευές. Πρόκειται για μια επανεκκίνηση: Ένα πραγματικό “BOSS” νιώθει δυνατό και με αυτοπεποίθηση — γνωρίζει πότε να αποσυνδεθεί και να διεκδικήσει το χρόνο του, να βγει έξω και να χαλαρώσει, ελεύθερο από την ιεραρχία των κανόνων και των κανονισμών».

Η συλλογή αντικατοπτρίζει τη συνολική φιλοσοφία που απορρέει από αυτή την άρση της δομής, προσκαλώντας παράλληλα μια εκλεπτυσμένη αίσθηση αποσυμπίεσης εκτός ωραρίου. Αυτό φαίνεται — για πρώτη φορά στο runway της BOSS — με την ένταξη αθλητικών στοιχείων και αξεσουάρ, όπως μηχανισμοί με κορδόνια, στρώματα γιόγκα και τσάντες για ρακέτες του τένις, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια που αντλούν έμπνευση από ρούχα για τον ύπνο, όπως πιτζάμες και ρόμπες.

Το στρίφωμα των παντελονιών ανέβηκε πάνω από τον αστράγαλο σε όλα τα γυναικεία σύνολα, ενώ άλλα κομμάτια που ξεχωρίζουν, όπως τα blazer, οι φούστες, τα φορέματα και οι καπαρντίνες, προσφέρουν μεγάλη ελευθερία κινήσεων μέσω της wrapped κατασκευής και του κομψού draped σχεδιασμού. Πένσες προστέθηκαν σε παραδοσιακά casual κομμάτια, όπως τα bomber μπουφάν, για να δημιουργήσουν όγκο στα μανίκια, και συνδυάστηκαν με μπλούζες και φούτερ διακοσμημένα με κορδόνια. Ένα εξώπλατο, wrapped φόρεμα-τουνίκ ξεχώρισε με τις draped πιέτες στο μπροστινό μέρος και το άνοιγμα που φτάνει χαμηλά στην πλάτη. Επιλέχθηκαν πολυτελή υφάσματα από μαλλί έως μετάξι και δέρμα. Τα αξεσουάρ παρουσίασαν μια πιο χαλαρή προσέγγιση που έσπασε το παραδοσιακό επίσημο στυλ, όπως οι πασμίνες και οι hobo τσάντες.

Εκτός από τα τρίκουμπα κοστούμια, η ανδρική ένδυση περιλάμβανε πιο casual σιλουέτες, όπως πουκάμισα με μία τσέπη, κρυφή πατιλέτα και στρίφωμα με κορδόνι, συνδυασμένα με παντελόνια με μήκος λίγο κάτω από το γόνατο. Τα βραδινά σύνολα αποτελούνταν από tailored παλτό, μεταξωτά σακάκια με στρογγυλό πέτο και piping φινίρισμα. Για τις τελευταίες πινελιές, εκτός από τις πασμίνες και τα καπέλα, στα ανδρικά αξεσουάρ παρατηρήθηκε η αφαίρεση των παραδοσιακών κατασκευών, όπως φαίνεται με τη μορφή μαλακών χαρτοφυλάκων και τσαντών εμπνευσμένων από τον αθλητισμό.

Η χρωματική παλέτα προσφέρει μια χαλαρή γκάμα αποχρώσεων, όπως ανοιχτό και navy μπλε, γήινα καφέ, λευκό, μαύρο, ακόμη και απαλές παραλλαγές του πράσινου, μεταξύ άλλων αποχρώσεων.

Η νέα συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 παρουσιάστηκε στις 18 Σεπτεμβρίου σε ένα σουρεαλιστικό σκηνικό κήπου. All-star αθλητές και διασημότητες, όπως οι Taylor Fritz, Matteo Berrettini, Alica Schmidt, Nicolò Martinenghi, Loris Karius, και Miles Chamley-Watson, περπάτησαν στο show εμπνευσμένο από το “Out-of-office”, όπως και ο αγαπημένος των social media Khaby Lame, και o Ταϊλανδός ηθοποιός Mew Suppasit. Εν τω μεταξύ, ο David Beckham παρακολούθησε το πρώτο του BOSS runway μετά την ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας του με το brand. Άλλοι front-row παρευρισκόμενοι ήταν μια σειρά από ταλέντα από όλο το δημιουργικό φάσμα, όπως οι Khalid, Kaya Scodelario, Micheal Ward, Jamie Campbell Bower, João Guilherme Ávila, και Maia Mitchell.

Εντυπωσιακή digital απήχηση σε παγκόσμια κλίμακα επιτεύχθηκε με τη συμμετοχή δημοφιλών influencers, συμπεριλαμβανομένων των Dixie D’Amelio, Nyle DiMarco, Kristy Sarah Scott, Liz Cambage, και Henrik Christiansen.