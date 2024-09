London Fashion Week: Η ανδρόγυνη φύση της Erdem, τα πλεκτά του JW Anderson και ο χορός της Simone Rocha

Το London Fashion Week ξεκίνησε και ήδη έχει πολλά να «πει»

Το London Fashion Week ξεκίνησε ήδη και μέσα στο Σαββατοκύριακο είδαμε πολλά και ενδιαφέροντα shows και συλλογές για την σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι 2025. Το Λονδίνο πάντα μας δίνει τροφή για σκέψη και βγάζει νέες τάσεις μέσα στα όρια του εφικτού και φορέσιμου σε σχέση με τη Νέα Υόρκη. Είναι σύγχρονο, με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον, χωρίς όμως να αγνοεί τις παραδόσεις και την κομψότητα. Ό,τι θα θέλαμε δηλαδή από μα Εβδομάδα Μόδας.

Στην παρακάτω λίστα σου έχουμε τα 3 shows που μας έκαναν εντύπωση και τα αγαπημένα μας looks από αυτά. Κράτα σημειώσεις!

JW Anderson

Ο σχεδιαστής απέδειξε το less is more για την ss2025 συλλογή του. Για ακόμα μια φορά ο Άντερσον ξεπέρασε τα όρια του πλεκτού με τα ιδιαίτερα κομμάτια του, που ήταν κομμένα σε λωρίδες, περίεργα δεμένα ή ακόμα και σχεδιασμένα για να μοιάζουν με animations. Σύγχρονος μινιμαλισμός με ελαφριά δόση χιούμορ. Αν και έλειπε από τη συλλογή το κλασικό ζώο-τσαντάκι του, όπως το περιστέρι ή το βατραχάκι.

Erdem

Η συλλογή ήταν εμπνευσμένη από την ερωτική σχέση της ποιήτριας Ράτκλιφ Χολ και της γλύπτριας Λαίδης Τρόουμπριτζ. Η ποιήτρια ντύνονταν με ανδρικά ρούχα, ενώ η γλύπτρια με όμορφα, θηλυκά φορέματα. Η συλλογή εξερευνά τη σχέση τους, τη σχέση της γυναίκας με τα ρούχα της και τον ψυχισμό της, για αυτό και είναι γεμάτη αντιθέσεις. Το πιο γλυκό σημείο της συλλογής όμως ήταν το μικρό κομμάτι καμβά που ήταν ραμμένο σε κάθε μανσέτα κουστουμιού και είχε τυπωμένο πάνω του τον τίτλο του ποιήματος της Ράτκλιφ Χολ.

Simone Rocha

Η ταλαντούχα σχεδιάστρια μας παρουσίασε τη νέα συλλογή της για την επόμενη άνοιξη με κεντρικό θέμα τον χορό. Η Σιμόν είχε πει πως δεν θέλει να αναλύει τη συλλογή της, ούτε να αναφέρει το «πίσω κείμενο», διότι θέλει το κοινό να δίνει τη δική του ερμηνεία. Αυτή την φορά πάντως ήταν ξεκάθαρο το πόσο την επηρέασε ο χορός και το μπαλέτο πιο συγκεκριμένα. Το είδαμε με τα αέρινα, αλλά και γραμμικά τούλια, τις μπαλαρίνες-sneakers, τις tutu φούστες, τις διαφάνειες και τις κάλτσες. Φυσικά δεν έλειψαν τα λουλούδια για ακόμα μια φορά στη συλλογή και τα Crocs.