New York Fashion Week: Ο διαχρονικός Ralph Lauren, η επιτυχία του Alaia και η ανανέωση των Proenza Schouler

Στο New York Fashion Week μέχρι στιγμής 3 shows έκλεψαν την παράσταση

Και ναι είναι γεγονός, η New York Fashion Week έχει ήδη ξεκινήσει και η «κούρσα» του εντυπωσιασμού καλά κρατεί. Οι σχεδιαστές είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τις συλλογές τους για τη σεζόν ss 2025 στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, σε ένα κοινό που είναι hard to please, όπως λέμε και στη χώρα μας. Από τα shows που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, 3 κατάφεραν να συζητηθούν πολύ και για τους σωστούς λόγους.

Ralph Lauren

Η νέα συλλογή του 84χρονου πλέον Ράλφ Λόρεν αποπνέει αυτό που ήταν πάντα στην καρδιά του brand: Luxury, αμερικάνικη αίγλη και ποιότητα. Κάθε κομμάτι που «περπάτησε» ήταν φορέσιμο και μπορούσε να συνδυαστεί και με άλλα ρούχα και αξεσουάρ της συλλογής. Το styling και το layering ήταν στα καλύτερά του με φρέσκα αξεσουάρ, όπως τσάντες και κοσμήματα, αλλά και cool ζώνες και γυαλιά ηλίου. Η χρωματική παλέτα ήταν ουδέτερη, με ελάχιστες έντονες χρωματικές πινελιές. Κλασικά, διαχρονικά κομμάτια με mix από σύγχρονες λεπτομέρειες.

Alaïa

Όταν το Guggenheim λάτρεψε το φόρεμα του Πίτερ Μουλιέρ τόσο ώστε να του επιστρέψει να πραγματοποιήσει εκεί το επόμενο show του. Κι όμως ήταν η πρώτη φορά που το Guggenheim φιλοξένησε fashion show και ήταν απολύτως λογικό να είναι του Alaia. Η νέα του συλλογή ήταν ένας ύμνος στην αμερικανική ιστορία της μόδας και φυσικά έβλεπες μέσα της και πολλά κομμάτια που θυμίζουν την αρχιτεκτονική του θρυλικού κτιρίου. Η επιρροή του ιδρυτή του οίκου ήταν εμφανής με τις κουκούλες και την έλλειψη οποιουδήποτε φερμουάρ ή κουμπιού, όπως επίσης είδαμε επιρροές από διάφορους σχεδιαστές όπως τον Halston, Charles James, Beene και Adian.

Proenza Schouler

Ένα αεράκι φρεσκάδας και ανανέωσης φύσηξε στο Tribeca καθώς τα μοντέλα περπατούσαν φορώντας τα κομμάτια της νέας συλλογής του ταλαντούχου διδύμου. Η θάλασσα ήταν η έμπνευσή τους και τα ναυτικά μοτίβα παντού. Από τις ρίγες, τα τετράγωνα μαντήλια, τα ναυτικά παντελόνια με το μπροστινό κούμπωμα και τα πλεκτά το brand παρέδωσε στο κοινό μια συλλογή φορέσιμη και με σεβασμό στην κληρονομιά τους. Οι πιέτες και τα κρόσσια ήταν εκεί όπως πάντα με διαφορετικό και φ΄ρεσκο τρόπο, καλώντας μας να ξαναρίξουμε μια πιο σοβαρή ματιά στον οίκο.