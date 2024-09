New York Fashion Week: Η νέα γενιά της Coach, η Ιταλία του Michael Kors και τα 80's της Carolina Herrera

Στο New York Fashion Week είδαμε 3 shows που μας τράβηξαν την προσοχή

Η New York Fashion Week έχει ήδη ξεκινήσει και οι καλεσμένοι τρέχουν από show σε show ώστε να προλάβουν να αποκτήσουν άποψη για όλες τις συλλογές. Οι σχεδιαστές προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με τις συλλογές τους για τη σεζόν ss 2025 στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, σε ένα κοινό που είναι hard to please, όπως λέμε και στη χώρα μας. Ας δούμε παρακάτω 3 shows που μας έκαναν εντύπωση.

Από τη στιγμή που ο Γουές Γκόρντον «έπιασε» το τιμόνι του οίκου Carolina Herrera το 2019, όλοι μιλούν για τη φρεσκάδα, το coolness με τον πιο θηλυκό τρόπο και φυσικά το κομψό sexiness που αποπνέουν οι συλλογές του. Φυσικά και όλα αυτά γίνονται πάντα με σεβασμό στις αρχές του οίκου και βάση των κανόνων της ιδρύτριας, Καρολίνα Χερέρα, η οποία είναι η μεγαλύτερή του θαυμάστρια και αυτή που χειροκροτεί πιο δυνατά στο τέλος κάθε show. Η συλλογή ss2025 δεν αποτελεί εξαίρεση και ο creative director του οίκου μας χάρισε ένα σικάτο show, με εξαιρετικές ραφές και λεπτομέρειες. Ήταν μια συλλογή αφιερωμένη στα αγαπημένα 80’s της ιδρύτριας και το λατρεμένο της polka dot μοτίβο. Μεγάλα μανίκια, λουλούδια, floral prints, πολύ κίτρινο και φυσικά φορέματα, πολλά φορέματα.

Σε αντίθεση με την κομψότητα της Carolina Herrera, η Coach -που έχει την τελευταία σεζόν το άγγιγμα του Μίδα- επίλεξε για την ss2025 συλλογή της να κινηθεί σε πιο casual και νεανικά μονοπάτια. Ξεφτισμένες άκρες, τελειώματα χωρίς ραφή, πολύ τζιν, δέρμα, βαμβακερά t-shirts έμοιαζαν να βγήκαν κατευθείαν από second-hand κατάστημα. Πόνταρε στην αισθητική της νέας γενιάς, την στροφή στη βιωσιμότητα, την ανάγκη για άνετα ρούχα με χαρακτήρα και φυσικά την θέληση για casual στιγμές με φίλους. Για εμάς το καλύτερο κομμάτι της συλλογής ήταν το oversized clutch με διαφορά.

Ρομαντικό, ταξιδιάρικο, αλλά και λίγο πιο ώριμο. Αυτές μάλλον είναι οι λέξεις που μπορούν να χαρακτηρίσουν την ss2025 συλλογή του Michael Kors. Βγαλμένη από ιταλικό ρομάντζο, η συλλογή μας ταξίδεψε στην Ιταλία -ναι, είδαμε τις ιταλικές εφημερίδες μέσα τις τσάντες- τόσο στις ακτές, όσο και στις πόλεις. Θηλυκές γραμμές με ζώνες που τόνιζαν τη μέση, δαντέλα και πάρα πολύ ψάθα. Δεν ξέφυγε από τα συνηθισμένα, αλλά δεν ήταν σίγουρα κακόγουστο ή βαρετό.

Δες στην παρακάτω gallery τα αγαπημένα μας looks!