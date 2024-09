Emily In Paris: Η τέταρτη σεζόν είναι μια ωδή στα looks της Όντρεϊ Χέπμπορν

Αντιγραφή ή έμπνευση; Η Όντρεϊ Χέπμπορν στο Emily In Paris

Η τέταρτη σεζόν του Emily In Paris έκανε την πρεμιέρα της εχθές στις οθόνες μας μέσα από το ελληνικό Netflix. Μια σειρά που αγαπάμε να βλέπουμε για την χαλαρή της διάθεση, τον εύθυμο χαρακτήρα της, τα ρούχα και φυσικά το Παρίσι. Σε αυτή τη σεζόν συναντάμε και μια ακόμα πόλη, τη Ρώμη και το ρομαντικό φλερτ της Έμιλι με τον Μαρτσέλο. Ναι, μια ακόμη σεζόν με drama drama drama, έρωτα και μόδα. Οκ, ίσως όχι και τόσο μόδα αν εξαιρέσουμε την ανυπέρβλητη Σιλβί και την σύγχρονη Καμίλ. Τα looks της αγαπημένης πρωταγωνίστριας Έμιλι Κούπερ είχαν πάρα πολλές αναφορές στα σύνολα της Όντρεϊ Χέπμπορν και έπασχαν από έλλειψη φαντασίας.

Έχουμε δει και σε περασμένες σεζόν πάρα πολλές αναφορές στην ηθοποιό, με σημαντικότερη τη βραδιά στο μπαλέτο με το μαύρο φόρεμα, αλλά τώρα κάπως μας ξένισε το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα looks μπορούν πολύ εύκολα να ταυτιστούν με αυτά ταινιών της Όντρεϊ και όχι μόνο. Η σειρά είχε τσεκάρει όλα τα κουτάκια για να γίνει το νέο Sex and the City, αλλά κάτι πήγε πολύ λάθος.

Στην παρακάτω λίστα σου έχουμε 6 looks της τέταρτης σεζόν και το αντίστοιχο της Όντρεϊ. Απόλαυσε υπεύθυνα!

1. Η Έμιλι στις Άλπεις και δίπλα η Όντρεϊ Χέπμπορν στο Charade

Netflix/Getty

2. Η Έμιλι στην Ιταλία και δίπλα η Όντρεϊ Χέπμπορν στο Funny Face

Netflix/Getty

3. Η Έμιλι στην Ιταλία και δίπλα η Όντρεϊ Χέπμπορν στα γυρίσματα της Sabrina

Netflix/Getty

4. Η Έμιλι στην Ιταλία και δίπλα η Όντρεϊ Χέπμπορν στο Roman Holiday

Instagram@lilyjcollins/Getty

5. Η Έμιλι στην Ιταλία και δίπλα η Όντρεϊ Χέπμπορν στο Roman Holiday

Instagram@lilyjcollins/Getty

6. Δεν βρήκαμε την Έμιλι, αλλά αυτό ακριβώς ήταν το look της στην Ιταλία και δίπλα η Όντρεϊ στο after party των Oscars το 1988