«Τίτλοι τέλους» για το brand παπουτσιών της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ σταματάει την παραγωγή των ομώνυμων παπουτσιών της

Το brand παπουτσιών της διάσημης ηθοποιού Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, το SJP by Sarah Jessica Parker, με τις θηλυκές και χρωματιστές γόβες του δε θα βρίσκεται κοντά μας για πολύ καιρό ακόμα. Ανακοινώθηκε στους συνεργάτες και τους προμηθευτές πως η σειρά δε θα συνεχίσει τη λειτουργία της μετά από δέκα χρόνια στην αγορά.

GETTY IMAGES

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ κυκλοφόρησε τα παπούτσια της για πρώτη φορά το 2014 μαζί με τον επικεφαλής της Manolo Blahnik, επωφελούμενη την φήμη του χαρακτήρα της στο Sex and the City ως shoe-crazy-lover. Φυσικά και κομμάτια από τη σειρά της έχουμε δει και στο And Just Like That… απλά το brand αναφέρεται ως «Duchessa Gardini» για να μην υπάρξει σύγχυση για την ύπαρξη της Κάρι Μπράντσο και της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο ίδιο timeline, όπως εξήγησε η ηθοποιός στη Vogue το 2022.