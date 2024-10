Τάιρα Μπανκς: Η iconic επιστροφή στο show της Victoria’s Secret, μετά από 19 χρόνια

Η Τάιρα Μπανκς έκλεισε το fashion show με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο

Το λαμπερό fashion show της Victoria’s Secret επέστρεψε μετά από πέντε χρόνια απουσίας και ήταν όλοι εκεί. Τα διάσημα μοντέλα, που είδαν την καριέρα τους να απογειώνεται μετά τη συμμετοχή τους στο catwalk του δημοφιλούς brand, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τη χθεσινή (15/10) ξεχωριστή ημέρα. Ανάμεσά τους και η Τάιρα Μπανκς.

19 χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή της στην πασαρέλα και 27 χρόνια μετά το τελευταίο catwalk για τη Victoria Secret, η Τάιρα Μπανκς γύρισε στην οικογένειά της με μια εμφάνιση που προκάλεσε αίσθηση. Το μοντέλο κλήθηκε να κλείσει το show και το έκανε με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο. Δυναμική, θηλυκή και σέξι περπάτησε, όπως μόνο εκείνη γνωρίζει, και έκλεψε την παράσταση.

Φορώντας μια ολόσοφη φόρμα, έναν κορσέ, ένα αέρινο πανωφόρι με λεπτομέρειες γυάλινου καθρέφτη και ψηλοτάκουνα μαύρα πέδιλα, η Τάιρα Μπανκς εμφανίστηκε στο catwalk μέσα από ένα υπόγειο άνοιγμα μη κρύβοντας τον ενθουσιασμό της. Την ίδια στιγμή, ο ουρανός «πλημμύρισε» από πυροτεχνήματα, ενώ ο χώρος γέμισε από κομφετί.

Yesss! Tyra Banks returned to the Victoria’s Secret Fashion Show runway for the first time in nearly 20 years! (📸: @gettyimages) ✍🏾: #TSRStaffST pic.twitter.com/piR8ZfNSPp