AJLT: Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μας δίνει ιδέες για το πώς να φορέσουμε την τζιν φούστα μας

Μια πολύ ωραία ιδέα από την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Έχουμε δει πάρα πολλές παπαρατσικές φωτογραφίες όλον αυτόν τον καιρό που γυρίζεται η τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς And Just Like That.. και σχεδόν όλες αφορούν τις ενδυματολογικές επιλογές των πρωταγωνιστριών. Στο επίκεντρο τις περισσότερες φορές, όπως φανταζόμαστε, όλοι είναι η μια και μοναδική Κάρι Μπράντσο ή κατά κόσμον Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Έτσι και τώρα, το σύνολο της Κάρι Μπράντσο μας έκανε εντύπωση και μας έκανε να αναφωνήσουμε «Μπράβο, ωραία ιδέα».

Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε την τελευταία μέρα των γυρισμάτων σε εξωτερικό χώρο φορώντας το απόλυτο trend της χρονιάς, το denim, αλλά πάντα με τον δικό της εντελώς ξεχωριστό και fashion τρόπο. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ εμφανίστηκε με μια maxi denim φούστα, κουμπωμένη ελάχιστα στο πάνω μέρος σεταρισμένη με μια λευκή maxi φούστα από μέσα, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος όγκος που τόσο αγαπά η Κάρι Μπράντσο. Από πάνω συνδύασε ένα μάλλινο, μεσάτο καρό σακάκι και ένα πολύ μακρύ μπλε σκούρο σάλι με κρόσσια, ενώ κρατούσε μια oversized clutch στην αγκαλιά της. Οι γκρι δαντελένιες κάλτσες με τα μποτάκια/πέδιλα ήταν μια αναπάντεχη εξέλιξη, αλλά όταν μιλάμε για την Κάρι Μπράντσο δεν υπάρχουν ενδυματολογικές εκπλήξεις.

Πάρε και εσύ έμπνευση από το look της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και δημιούργησε τα δικά σου σύνολα με τζιν φούστα:

SPLASH via Ideal Image

SPLASH via Ideal Image