Marina Abramović & Massimo Dutti: Αφιέρωμα στο Νομαδικό Πνεύμα στην Miami Art Week

Γιορτάζοντας περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες δημιουργικής δράσης και αντοχής, αυτή η συνεργασία ενώνει τη μόδα με τη σύγχρονη τέχνη, αποκαλύπτοντας τη δημιουργική πορεία της Marina Abramović

Η Massimo Dutti με υπερηφάνεια ανακοινώνει μια πρωτοποριακή συνεργασία με τη διάσημη εικαστική καλλιτέχνιδα του Performance Art, Marina Abramović, κατά τη διάρκεια της Miami Art Week το 2024. Αυτή η εξαιρετική σύμπραξη με τη Marina Abramović, του έργου της οποίας έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης, θα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για να εξερευνήσουμε την πρωτοποριακή προσέγγιση της Abramović στην τέχνη και το προσωπικό της δημιουργικό ταξίδι μέσα από μια έκθεση που θα παρουσιάσει σχέδια, ποίηση, φωτογραφίες και στοχασμούς της καλλιτέχνιδας από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Nomadic Journey and Spirit of Places

Στον πυρήνα αυτής της συνεργασίας βρίσκεται το τελευταίο βιβλίο της Abramović, " Nomadic Journey and Spirit of Places", το οποίο είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα καταστήματα Massimo Dutti. Το βιβλίο καταγράφει τη νομαδική ζωή και την καλλιτεχνική εξέλιξή της, συνδυάζοντας αρχειακό υλικό, ποίηση και στοχασμούς. Με τα λόγια της ίδιας της Abramović: "Το σπίτι μου ήταν όπου και αν βρισκόμουν, γιατί το σπίτι μου ήταν το δικό μου σώμα."

Αυτή η αποκλειστική έκδοση παρέχει μια ματιά στη δημιουργική διαδικασία της, παρουσιάζοντας τα ημερολόγια της από ξενοδοχεία και τις προσωρινές της κατοικίες ως χώρους βαθιάς καλλιτεχνικής σκέψης. Σχεδιασμένο με εξαιρετική προσοχή στις λεπτομέρειες και παραγμένο σε υψηλής ποιότητας χαρτί, το αρχειακό υλικό αναπαράγεται κομψά στο αρχικό του μέγεθος, προσφέροντας στο τεράστιο φανατικό κοινό της Abramović πρωτοφανή πρόσβαση στη δημιουργική της διαδικασία.

Αποκλειστική Έκθεση στο Faena Hotel

Η συνεργασία κορυφώνεται σε μία ιδιαίτερη έκθεση που φιλοξενείται στο εμβληματικό Faena Hotel του Μαϊάμι, ένα πολιτιστικό ορόσημο κατά τη διάρκεια της Miami Art Week. Η έκθεση "Νομαδικό Ταξίδι" προσκαλεί τους επισκέπτες να εισέλθουν στο δημιουργικό μυαλό της Abramović, εξερευνώντας για πρώτη φορά περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες των σχεδίων, των ποιημάτων, των φωτογραφιών και των στοχασμών της.

"Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίζουν να προχωρούν προς τα εμπρός, και η δική μου ζωή ήταν καθαρά νομαδική," συλλογίζεται η Abramović, αντανακλώντας το θέμα της έκθεσης. Η έκθεση θα ανοίξει τις πόρτες της στις 5 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει επισκέψιμη μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου, ακριβώς μετά την ολοκλήρωση του Miami Art Week, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για να ανακαλύψει κανείς τις εμπειρίες που σχημάτισαν την καλλιτεχνική πορεία της Abramović.

Η επιλογή του Faena Art ως χώρος για αυτή την έκθεση δεν είναι τυχαία. Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αναθέτει, παράγει και φιλοξενεί διαθεματικές καλλιτεχνικές εμπειρίες, το Faena Art λειτουργεί ως καταλύτης για καινοτόμες, ειδικά διαμορφωμένες και εμβυθιστικές πρακτικές. Γεφυρώνει το δημοφιλές με το πειραματικό, καθιστώντας την τέχνη προσιτή σε όλους και προωθώντας νέα μοντέλα κοινωνικής αλληλεπίδρασης που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά όρια της τέχνης, της επιστήμης, της φιλοσοφίας και της κοινωνικής πρακτικής.

Marina Abramović: Η Τέχνη της Αντοχής

Η Σέρβα εικαστική καλλιτέχνιδα Marina Abramović, γνωστή ως η "νονά του Performance Art", διατηρεί μια πρωτοποριακή παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο εδώ και περισσότερο από 40 χρόνια. Το έργο της αναλύει τη δυναμική σχέση μεταξύ του καλλιτέχνη και του κοινού, με ξεχωριστά επιτεύγματα όπως η νίκη της στη Biennale της Βενετίας το 1997 με το έργο "Balkan Baroque" και η εποχοσημαίνουσα συμμετοχή της στη Biennial του Whitney το 2004. Το 2005, παρουσίασε το "Seven Easy Pieces" στο Guggenheim, όπου επανεκτέλεσε βασικά έργα καλλιτεχνών όπως ο Vito Acconci και ο Joseph Beuys. Το 2010, το MoMA φιλοξένησε μία μεγάλη αναδρομική έκθεση με τίτλο "The Artist is Present", κατά τη διάρκεια της οποίας παρέμεινε καθισμένη σε σιωπή για περισσότερες από 700 ώρες αντιμέτωπη με τους επισκέπτες. Κάθε χρόνο, επανεξετάζει και αναστοχάζεται τη ζωή και την καλλιτεχνική της διαδρομή μέσω ενός έργου που έχει τον τίτλο "Biography".

Το καλλιτεχνικό έργο της Marina Abramović, που διερευνά τα όρια της αντοχής, του χρόνου και της ανθρώπινης σχέσης, συμβαδίζει άριστα με την προσήλωση της Massimo Dutti να ενισχύει τον διάλογο ανάμεσα στη μόδα και το ευρύτερο πολιτιστικό τοπίο.