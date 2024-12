Τα κοσμήματα που θα φορέσουμε αυτές τις γιορτές αλλά και για πάντα!

Dear Santa, φέτος θέλω τα πιο όμορφα κοσμήματα για να τα έχω μια ζωή!

Tι πιο όμορφο από ένα κόσμημα! Λαμπερό, διαχρονικό, παντοτινό, όπως και η αγάπη μας για τα Χριστούγεννα. Μάλιστα, αυτά τα δύο συναντώνται μοναδικά κάθε χρόνο μέσα στην εορταστική περίοδο, καθώς πάντα μια χριστουγεννιάτικη εμφάνισή μας ολοκληρώνεται υπέροχα με ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, ένα κολιέ ή ένα βραχιόλι, ενώ παράλληλα ένα πολυτελές κουτάκι κάτω από το δέντρο πάντα κρύβει την πιο γλυκιά προσμονή όταν προμηνύει ότι ένα κόσμημα περιμένει να γίνει το δώρο που ονειρευόμασταν! Ειδικά όταν αυτά τα κοσμήματα έχουν την υπογραφή της EK Jewelry και της Ειρήνης Κωνσταντινοπούλου, μιας δημιουργού που ξεχωρίζει για την αισθητική και την εμπειρία της, τότε ξέρουμε πως πρόκειται για κομμάτια που θα μας συντροφεύουν κάθε Χριστούγεννα, κάθε εποχή, for ever!





Sparkle!

Το Little black Dress του ρεβεγιόν είναι η καλύτερη επιλογή για το dress code μας, αλλά μοιάζει λίγο ήσυχο… Αμέσως αποκτάει άλλη διάσταση όταν ένα ζευγάρι σκουλαρίκια χαρίζει τη λάμψη από τις πέτρες, την πολυτέλεια από τα μέταλλα και την υψηλή αισθητική από τον σχεδιασμό, όπως μόνο η EK Jewelry ξέρει να προσδίδει τα κοσμήματά μας. Το ίδιο ισχύει και για το βελούδινο κοστούμι που θα κρατήσει έναν σοφιστικέ χαρακτήρα στο χριστουγεννιάτικο κάλεσμα, αλλά θα χρειαστεί ένα κολιέ για να μοιράσει το sparkle του σε όλο τον χώρο και να κεντρίσει τα βλέμματα. Τα έντονα χρώματα μιας πιο ανατρεπτικής εμφάνισης, αποκτούν την κομψότητα που τους αρμόζει, μέσα από ένα βραχιόλι που ξέρει να αγκαλιάζει τον καρπό και την ανάγκη μας να ξεχωρίσουμε. Η Ειρήνη Κωνσταντινοπούλου μας περιμένει στο ατελιέ της για να ανακαλύψουμε τα κοσμήματα που θα απογειώσουν τις γιορτινές μας εμφανίσεις, αλλά θα είναι την ίδια στιγμή μια επένδυση για όλη μας της ζωή! Κοσμήματα από τις συλλογές της, αλλά ακόμη και κατά παραγγελία, αφού μπορούμε να μοιραστούμε ιδέες και σκέψεις για κομμάτια που θέλουμε να δημιουργήσουμε από το μηδέν, προσκαλώντας μας σε ένα μοναδικό ταξίδι δημιουργίας όπου αυτό που ονειρευόμαστε θα έρθει στα χέρια μας έτοιμο με όλες τις τεχνικές και αισθητικές προδιαγραφές της EK Jewelry.







Gift to us and to others

Μην ξεχνάμε ότι το κόσμημα είναι και μια υπέροχη ιδέα για δώρο! Πέρα από το δώρο στον εαυτό μας, οι αγαπημένες μας συγγενείς, φίλες και συνεργάτες θα μας χαρίσουν το πιο ευτυχισμένο τους χαμόγελο όταν ένα κουτάκι ΕΚ Jewelry παραδοθεί στα χέρια τους με αγάπη. Στο άνοιγμά του, ένα επιφώνημα χαράς που αρμόζει στο περιεχόμενο του κουτιού θα συνοδεύσει την εμφάνιση της πιο λαμπερής επιλογής δώρου για τις αγαπημένες μας και θα γίνει ένα αντικείμενο λατρείας που θα τις συνοδεύει για χρόνια. Μέσα από μια μεγάλη συλλογή υπέροχων προτάσεων για τα αυτιά, τα χέρια και το λαιμό, μπορούμε να επιλέξουμε εκείνο το κόσμημα που θα ταιριάξει στην αισθητική τους και θα μοιράσει ενθουσιασμό και ομορφιά! Και αν ο άνθρωπος που θέλουμε να κάνουμε χαρούμενο είναι αρκετά σημαντικός για εμάς, γιατί να μην δημιουργήσουμε για εκείνον ένα custom-made κόσμημα που θα είναι μοναδικό και προσωποποιημένο; Η Ειρήνη Κωνσταντινοπούλου άλλωστε αποτελεί την ιδανική συνεργάτη για να έχουμε στα χέρια μας αυτό το υπέροχο εξατομικευμένο δώρο αφού στο προσωπικό της ατελιέ στο κέντρο της Αθήνας μπορεί κατόπιν ραντεβού να ακούσει τις ανάγκες μας, να αφουγκραστεί την ιδέα μας και να δημιουργήσει από την αρχή κάτι νέο, φτιαγμένο στα μέτρα μας και στην αισθητική μας. Ένα δώρο στους αγαπημένους μας – ή και στον εαυτό μας- για να το έχουμε πάντα στα χέρια μας, στο συρτάρι και στην καρδιά μας!