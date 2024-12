Η Chanel σχεδιάζει ρούχα για μιούζικαλ που πρωταγωνιστεί η Τίλντα Σουίντον

Ο γαλλικός οίκος Chanel στηρίζει την ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί η ambassador του

Ως μέρος της συνεχιζόμενης στήριξης στην βιομηχανία του κινηματογράφου, ο οίκος μόδας Chanel σχεδίασε κοστούμια για ένα μιούζικαλ, του οποίο θέμα είναι το τέλος του κόσμου.

«Το Τέλος» σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Τζόσουα Οπενχάιμερ, γνωστού για τα ντοκιμαντέρ του The Act of Killing και The Look of Silence σχετικά με τις μαζικές δολοφονίες στην Ινδονησία το 1965-66, τα οποία ήταν υποψήφια για Oscar.

Chanel

Στο μιούζικαλ πρωταγωνιστεί η ambassador της Chanel Τίλντα Σουίντον και η ταινία ξεδιπλώνει την ιστορία μιας οικογένειας που ζει σε ένα χλιδάτο υπόγειο καταφύγιο καθώς ο κόσμος από πάνω τους φλέγεται. Η ταινία προβλήθηκε στην Αμερική στις 6 Δεκεμβρίου.

Η Τίλντα Σουίντον φοράει στην ταινία 10 διαφορετικά σύνολα από τη Chanel, όπως ένα τουίντ κοστούμι με φθινοπωρινά καρό, μπλε σκούρες πιτζάμες, μια κόκκινη μεταξωτή φούστα και μπλούζα, ένα μαγιό από την Eres και φυσικά κοσμήματα και παπούτσια του οίκου.