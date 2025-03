The Row Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025: Πώς οι αδερφές Όλσεν έκαναν το show τους να συζητιέται παντού

Aπό το 2024 μέχρι σήμερα, οι δίδυμες αδερφές φαίνεται ότι ακολουθούν τον ίδιο κανόνα

Είναι αυτή η εποχή του χρόνου που ψάχνουμε μανιωδώς στο Internet για να βρούμε έστω ένα στοιχείο από το show του brand The Row για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025.

Οι ιδρύτριες και creative directors Mέρι-Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν εφάρμοσαν για ακόμη μια χρονιά την πολιτική «όχι κινητά και social media» για το show τους που σημαίνει ότι έπρεπε να ψάξουμε πολύ για να ανακαλύψουμε έστω μερικά στοιχεία.

Getty Images

Για την ιστορία, oι Mέρι-Κέιτ και Άσλεϊ που ίδρυσαν την The Row το 2006, έγιναν viral όταν τον Φεβρουάριο του 2024 σύστησαν ένα digital detox concept τα shows τους. Η πρόσκληση για της The Row για τη φετινή σεζόν έγραφε στους καλεσμένους «να απέχετε από την λήψη και την δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας», σύμφωνα με ένα post στο X από τους New York Times.

Aπό το 2024 μέχρι σήμερα, οι δίδυμες αδερφές φαίνεται ότι ακολουθούν την ίδια στρατηγική, γεγονός άτυχο για όσους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το show από κοντά. Ευτυχώς, αυτοί που παρευρέθηκαν έχουν δώσει στη δημοσιότητα κάποια στοιχεία του χθεσινού show.

Σύμφωνα με τον editor in chief του περιοδικού i-D, Τhom Bettridge, που δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες γεμάτες πίξελ, τα μοντέλα περπάτησαν στην πασαρέλα χωρίς παπούτσια.

«Δεν είδαμε γυμνά πόδια, αλλά γυναίκες ντυμένες που φορούσαν καλσόν».

Ο λογαριασμός στο Instagram, Stylenotcom και η Beka Gvishiani, έγραψε ότι τα μοντέλα φορούσαν μαντήλια στα μαλλιά τους και φούτερ γύρω από τα παλτό τους, ενώ η τσάντα ανέλαβε το ρόλο ζώνης. Η ίδια έγραψε σχετικά με το vibe του show ότι ήταν «ένα θεραπευτικό 12λεπτο».

Το μακιγιάζ των μοντέλων έγινε με προϊόντα Pat McGrath Labs, το brand της fashion και celebrity makeup artist, Pat McGrath. Το σχετικό δελτίο τύπου της εταιρείας ανέφερε ότι το concept ήταν «ζωντανό και φρέσκο» με τη φυσική επιδερμίδα στο προσκήνιο και «minimal no makeup προσέγγιση».

To show έγινε στο Egyptian Room στην λεωφόρο Rue des Capucines και σύμφωνα με τον Bettridge, στο χώρο υπήρχαν μόνο «μερικές καρέκλες» και δύο καναπέδες στους οποίους οι καλεσμένοι μπορούσαν να κάτσουν. Διαφορετικά το πάτωμα ήταν η επόμενη εναλλακτική. Η Gvishiani του stylenotcom περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως «η άνεση του σπιτιού σου και ένα studio μπαλέτου».

Τις τελευταίες σεζόν, οι Μέρι-Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν βρίσκονταν στα backstages και εκτός του κοινού. Έτσι και φέτος δεν είχε κανείς από τους καλεσμένους την ευκαιρία να τις δει και δεν κυκλοφόρησε καμία φωτογραφία τους.