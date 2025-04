Ασημί: Η τάση που έρχεται να βάλει λάμψη στα καθημερινά looks

Μπορεί τα metallics και η λάμψη των ασημί items να είναι συνυφασμένη με τα πιο επίσημα looks, αυτό όμως αλλάζει

Μπορεί να είμαστε συνηθισμένοι με τα αστραφτερά κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας σε ασημί αποχρώσεις να «ντύνουν» τις βραδινές εμφανίσεις μας, την άνοιξη/ καλοκαίρι του 2025 όμως φοριούνται και κατά τη διάρκεια της ημέρας και με casual σύνολα. Άλλωστε, το ασημί, συνδυάζεται πιο εύκολα με τζιν και casual κομμάτια από ότι το edgy χρυσό.

Η Miuccia Prada έδωσε το «πράσινο» φως αποκαλύπτοντας στην πασαρέλα για τη συλλογή άνοιξη/ καλοκαίρι 2025 ένα φόρεμα με καθρέφτη και metallic λεπτομέρειες συνδυάζοντάς το με ένα κίτρινο αντιανεμικό πανωφόρι και γόβες. Δημιούργησε έτσι ένα cool look, ό,τι πρέπει για καθημερινές εμφανίσεις.

Πώς όμως θα υιοθετήσουμε την τάση χωρίς τα looks μας να είναι υπερβολικά και too much για πρωινές εμφανίσεις;



Ο οίκος Dior παρουσίασε στο show του ένα ασύμμετρο κορμάκι με έναν ώμο που μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με μια midi φούστα ή ένα balloon τζιν και sneakers, ενώ οι ασημένιες αθλητικές μπότες που είδαμε έδιναν νέα δυναμική στην εμφάνιση.

Φαντάσου λοιπόν πόσο statement θα είναι ένα look με αυτές τις ασημένιες ψηλές μπότες αν φορεθούν με μια τζιν φούστα και ένα λευκό πουκάμισο και blazer.

Πώς να υιοθετήσετε την τάση του ασημί

Αν ακόμη η ιδέα μιας ασημί προσθήκης στα καθημερινά outfits φαντάζει τρομακτική, έχουμε μερικές συμβουλές που σίγουρα θα βοηθήσουν.

Less is more και εξηγούμαστε! Αν θέλετε να υιοθετήσετε την τάση αυτή ανακατέψτε για αρχή υφές και χρώματα που σας εκφράζουν χωρίς να σας μοιάζουν υπερβολικά.

Για ένα office look που δεν θα περάσει απαρατήρητο μπορείτε να προσθέσετε ένα metallic παντελόνι με loafers συνδυασμένα με ένα λευκό t-shirt και blazer.



Δοκιμάστε να προσθέσετε ένα t-shirt με μεταλλική λεπτομέρεια, logo, ή και ένα t-shirt με ψιλή παγιέτα με ένα cargo παντελόνι ή και ένα τζιν για πιο casual looks.

Tέλος, για πιο safe επιλογές, προσθέστε αξεσουαρ, όπως μια μετάλικ τσάντα ή μετάλικ μπαλαρίνες.