Το Εθνικό Μουσείο της Βικτώριας στη Μελβούρνη ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια έκθεση-ορόσημο που φέρνει στο προσκήνιο δύο από τις πιο ριζοσπαστικές και επιδραστικές μορφές της μόδας του 20ού αιώνα, τη Vivienne Westwood και τη Rei Kawakubo

Με τίτλο «Westwood Kawakubo», η έκθεση πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες της στις 7 Δεκεμβρίου, μέχρι τις 19 Απριλίου του 2026 και, αποτελεί την πρώτη παρουσίαση του έργου των δύο σχεδιαστριών μέσα από έναν θεματικό διάλογο.

Η έκθεση δεν θα ακολουθεί χρονολογική αφήγηση, αλλά θα χωρίζεται σε θεματικές ενότητες παρουσιάζοντας περισσότερα από 140 σχέδια. Οι θεματικές θα περιλαμβάνουν το Punk and Provocation, το Rupture, το Reinvention και το The Body and The Power of Clothes, καθένα από τα οποία εξετάζει διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους Westwood και Kawakubo ξαναέγραψαν τους κανόνες της μόδας.

Vivienne Westwood και Rei Kawakubo: Δύο επαναστάτριες της μόδας «συνομιλούν» σε μια έκθεση- ορόσημο

Σύμφωνα με την συνεπιμελήτρια της έκθεσης, Katie Somerville, η σύγκριση μεταξύ των δύο γυναικών και του έργου τους δεν αποσκοπεί στο να τις παρουσιάσει ως όμοιες, αλλά να αναδείξει τις παράλληλες πορείες τους.

Ως αυτοδίδακτες, ανεξάρτητες καλλιτέχνιδες, η ομοιότητα της Westwood και της Kawakubo έγκειται στην ασυμβίβαστη πρωτοτυπία τους, η οποία βασίζεται στην επιθυμία για προσωπική ελευθερία, αυτονομία και κοινωνική και αισθητική αλλαγή.

Και οι δύο γυναίκες ξεκίνησαν την καριέρα τους τη δεκαετία του '70 σε διαφορετικές όμως χώρες και πολιτισμικά πλαίσια. Η γεννημένη το 1941 Βρετανίδα Vivienne Westwood που έφυγε από τη ζωή το 2022, συνδέθηκε με το punk κίνημα της δεκαετίας του ’70, δημιουργώντας ρούχα προκλητικά για την εποχή, ενώ η σχεδιάστρια Rei Kawakubo, γεννημένη το 1942, εισήγαγε έναν ριζοσπαστισμό που κατέρριψε τους κανόνες και τα στερεότυπα στη μόδα.

@Photo credits: NGV Westwood Kawakubo