Κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο του οίκου Erdem - Ένα ποιητικό ταξίδι που εξερευνά το σύμπαν του δημιουργού του

Το «ERDEM» θα είναι μια ποιητική, συναισθηματική εξερεύνηση του σύμπαντός του δημιουργού το οίκου, ένα λεύκωμα που ξεδιπλώνει την έμπνευση, τις εμμονές, τους συνεργάτες και τις μούσες που έχουν καθορίσει την εικοσαετή του πορεία

Με τίτλο απλώς «ERDEM» το πρώτο βιβλίο του οίκου έρχεται να σηματοδοτήσει την 20ή επέτειό του προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια και βαθιά προσωπική ματιά στον κόσμο του δημιουργού.



Μέσα από φωτογραφίες, προσωπικές ιστορίες, συνεντεύξεις, ακόμη και συνταγές, το βιβλίο σκιαγραφεί ένα πολυδιάστατο πορτρέτο της δημιουργικής του διαδικασίας.

Κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο του οίκου Erdem

Αν κάτι ξεχωρίζει στο βιβλίο αυτή είναι και η φωτογραφική σειρά του Paul Kooiker με την Guinevere van Seenus, που ενσαρκώνει διαφορετικές όψεις της «γυναίκας Erdem», μέσα από αρχειακά looks των τελευταίων 20 χρόνων ενώ παράλληλα, φωτογράφοι όπως οι Alasdair McLellan, Craig McDean, Juergen Teller και Inez & Vinoodh εμπλουτίζουν το βιβλίο με εικόνες υψηλής αισθητικής και ο ίδιος ο Erdem αποκαλύπτει backstage στιγμές από το στούντιο και τις επιδείξεις του.

Το βιβλίο περιλαμβάνει έναν πρόλογο από την Anna Wintour, καθώς και συμβολές από προσωπικότητες, μεταξύ άλλων οι Andrew Bolton, Glenn Close, Hanya Yanagihara, φίλοι, θαυμαστές και συνεργάτες του οίκου.

Γεννημένος στο Μόντρεαλ από Τούρκο πατέρα και Βρετανίδα μητέρα, ο Erdem σπούδασε στο Royal College of Art του Λονδίνου και παρουσίασε την πρώτη του συλλογή το 2005. Έκτοτε, ο οίκος ERDEM έχει αναπτυχθεί σε έναν ανεξάρτητο και διεθνώς αναγνωρισμένο πυλώνα της σύγχρονης μόδας.

ERDEM

Με ρομαντισμό, ιστορικές αναφορές και έντονη αφηγηματικότητα, κάθε συλλογή του αφηγείται μια ιστορία. Η πορεία του έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία, ενώ το 2020 αναγνωρίστηκε με το βραβείο MBE από τη Βασίλισσα για τη συμβολή του στη μόδα.



Το βιβλίο «ERDEM» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου 2025