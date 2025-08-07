Πώς ένας αρουραίος έγινε viral στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης

Η έμπνευση πίσω από τη rat bag της Anne Sofie Madsen

Ανάμεσα σε κομψά σχέδια με την υπογραφή μεγάλων οίκων μόδας, λαμπερών εμφανίσεων και «καθαρών» γραμμών, ένα αντισυμβατικό και απροσδόκητο item, ένας... αρουραίος, ήταν σίγουρο πως θα ξεχώριζε.

Στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης δεν είναι λίγα τα shows που ξεχώρισαν, ένα όμως κέρδισε την προσοχή των fashion lovers – και όχι μόνο, με ένα «επαναστατικό» και γεμάτο νόημα σχέδιο σε θέση πρωταγωνιστή, ένας αρουραίο με punk, glam-trash στιλ, σε έντονα γυαλιστερά χρώματα και με αστραφτερά μάτια. Ο λόγος για το glam rat clutch της SS26 collection της avant-garde σχεδιάστριας Anne Sofie Madsen.

Η τσάντα αρουραίος έγινε viral στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης

Ας το πάρουμε όμως από την αρχή. Η σχεδιάστρια Anne Sofie Madsen, με εμπειρία δίπλα σε σπουδαία ονόματα της μόδας, όπως Alexander McQueen και John Galliano, έκανε το δημιουργικό come back της στην Εβδομάδα μόδας της Κοπεγχάγης και σε συνεργασία με την καλλιτεχνική διευθύντρια Caroline Clante, παρουσίασε τη νέα συλλογή της.

Biker jackets αναδιαμορφομένα σε φορέματα με κορσέδες, βολάν και υφάσματα με φλοράλ απλικέ λεπτομέρειες, ήταν μερικά μονάχα από τα νέα σχέδια ενώ το τοπίο του show μετατράπηκε αυτομάτως σε μια καλλιτεχνική εγκατάσταση καθώς στο κέντρο της πασαρέλας τοποθετήθηκαν αντικείμενα όπως παλιά βιβλία, δίσκοι βινυλίου, ακόμη και μια φωτογραφία μωρού της Clante, αναδεικνύοντας την αντίφαση του τι έχει αξία, τι ορίζουμε σκουπίδια και τι θυσαυρούς.

«Όταν ξεκινήσαμε αυτό το project, ξέραμε ότι θέλαμε να δουλέψουμε διαφορετικά», δήλωσε η Madsen στο i -D.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, γεμάτο έννοιες και υφάσματα, μόδα και τέχνη, ένα σχέδιο έγινε viral, μερικά χρωματιστά clutch σε σχήμα αρουραίου. Φυσικά δεν ήταν μόνο τα μεταλλικά χρώματά τους και τα λαμπερά τους μάτια που τα έκαναν να ξεχωρίσουν αλλά όσα αντιπροσωπεύουν.

Εμπνευσμένα από τον καλλιτέχνη Esben Weile Kjaer, γνωστό για τους γλυπτούς αρουραίους από υαλοβάμβακα γεμάτους διαμάντια, αυτό το clutch έχει ως στόχο να θολώσει τα όρια μεταξύ τέχνης και μόδας– και τα καταφέρνει.

Η Clante, «εμμονική» με τον χρυσό αρουραίο, και ο Kjaer, λάτρης της μόδας που έχει συνεργαστεί με τη Madsen στο παρελθόν, προσφέρθηκαν να φτιάξουν ένα καινούργιο σχέδιο, αυτή τη φορά βελούδινο και με ένα αστέρι στο φερμουάρ.

Η ανάδειξη του αρουραίου σε μια λαμπερή τσάντα είναι τόσο αντιφατική και έξυπνη. Πρόκειται για ένα τρωκτικό που όλοι κακολογούν αλλά είναι τόσο ανθεκτικό όσο κανέναν άλλο με τον Kjær να δηλώνει πως μέσα στην it bag μπορείς να βάλεις όλα όσα μια γυναίκα χρειάζεται. «Μπορείς να βάλεις μέσα το iPhone σου, ένα πακέτο τσιγάρα και ένα μολύβι χειλιών».

«Tι λαχταράμε; Το τέλειο little top για να φορέσουμε με εφαρμοστό παντελόνι μας και τι άλλο; Μια υπέροχη rat bag για να μπούμε σε... Ratatouille mode» δήλωσε η Clante.