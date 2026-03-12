Τέλος εποχής για τον Χάρις Ριντ - Η αποχώρηση από τον οίκο Nina Ricci μετά από 3 χρόνια

Ο σχεδιαστής Χάρις Ριντ αποχωρεί από τον οίκο μόδας Nina Ricci με την αποχώρησή αυτή να σηματοδοτεί το τέλος μιας δημιουργικής περιόδου και ταυτόχρονα την αρχή μιας νέας φάσης, τόσο για τον σχεδιαστή, όσο και τον οίκο.

Ο Χάρις Ριντ ανέλαβε τη θέση του creative director στον οίκο Nina Ricci σε ηλικία μόλις 26 ετών το 2022. Κατά τη διάρκεια της πορείας του στον οίκο επαναπροσδιόρισε τη σύγχρονη θηλυκότητα μέσα από τις συλλογές του, παρουσιάζοντας έντονες σιλουέτες, θεατρικά σχέδια και φέρνοντας μια πιο συμπεριληπτική προσέγγιση στη μόδα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοινώσή του σε σχετικό post στο Instagram, ο 29χρονος σχεδιαστής αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην ανάπτυξη του προσωπικού του brand και άλλων δημιουργικών project. Ο ίδιος δήλωσε ότι η συνεργασία του με τον οίκο αποτέλεσε ενα σπουδαίο κεφάλαιο στην καριέρα του και ότι αισθάνεται ευγνώμων για την ομάδα με την οποία συνεργάστηκε.

«Μετά από τρεισήμισι εξαιρετικά χρόνια στο τιμόνι της Nina Ricci, ήρθε τώρα η ώρα να αποχαιρετήσω και να στρέψω την πλήρη προσοχή μου στη δική μου ετικέτα. Αφήνω τη Nina Ricci με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη και μια βαθιά εκτίμηση για όλα όσα μου έδωσε ο χρόνος μου εκεί. Τις βαθύτατες ευχαριστίες μου προς τον Puig και όλη την ομάδα της Nina Ricci […] Όταν πρωτοέφτασα στη Nina Ricci, ήμουν 26 χρονών, όχι πολύ καιρό απόφοιτος, και ακόμα βρίσκω το βήμα μου ενώ μαθαίνω πώς να στέκομαι με αυτοπεποίθηση με μια αντισυμβατική φωνή. Σήμερα, φεύγω έχοντας μάθει και μεγαλώσει τόσο πολύ, και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που μπαίνω σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου» έγραψε μεταξύ άλλων.

Η τελευταία του επίδειξη για τον οίκο αξίζει να πούμε πως, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 - 27 και η συλλογή αυτή αποτέλεσε το κλείσιμο της πορείας του στον οίκο. Μάλιστα η επίδειξη αυτή ξεχώρισε για ακόμη μια φορά για τη θεατρική αισθητική της και τις ιδιαίτερες επιρροές της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ποιος θα είναι ο επόμενος creative director, ένα είναι όμως το σίγουρο, πως το νέο δημιουργικό κεφάλαιο του οίκου θα είναι γεμάτο εκπλήξεις.