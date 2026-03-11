Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026–2027 ολοκληρώθηκε με δύο ιδιαίτερα εντυπωσιακά shows.

Στις πασαρέλες της γαλλικής πρωτεύουσας αυτές τις εννέα ημέρες της Εβδομάδας Μόδας, γεμάτες λάμψη και υψηλή ραπτική, είδαμε μια εντυπωσιακή ποικιλία αισθητικών, από ρομαντικές και σχεδόν νοσταλγικές σιλουέτες μέχρι πιο σουρεαλιστικές και ακόμη και δυστοπικές προσεγγίσεις.

Οι σχεδιαστές έπαιξαν με αντιθέσεις, υφές και αναφορές από το παρελθόν, παρουσιάζοντας κομμάτια που βρίσκουν ισορροπία ανάμεσα στη μόδα και την τέχνη, και πολλές φορές θολώνοντας τα όρια.

Η τελευταία ημέρα της εβδομάδας μόδας έκλεισε με ένα πλούσιο πρόγραμμα επιδείξεων στο οποίο είδαμε μεταξύ άλλων δύο εντελώς διαφορετικά αλλά εξίσου εντυπωσιακά shows, εκείνα των οίκων Louis Vuitton και Miu Miu.

Εβδομάδα Μόδας Παρισιού: Το φουτουριστικό ορεινό τοπίο της Louis Vuitton και η σύγχρονη εκδοχή του cool girl της Miu Miu

Το φουτουριστικό ορεινό τοπίο της Louis Vuitton

Στο show του οίκου Louis Vuitton, ο καλλιτεχνικός διευθυντής των γυναικείων συλλογών Nicolas Ghesquière παρουσίασε μια συλλογή που θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια «ανθρωπολογία της μόδας». Η έμπνευση ήρθε από τα ρούχα που φορούν οι κάτοικοι ορεινών περιοχών σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, με στόχο να αναδειχθούν τα κοινά στοιχεία ένδυσης που προκύπτουν από την ανάγκη προστασίας από τη φύση και τα στοιχεία της.

Η πασαρέλα, στημένη στην αυλή του Μουσείου του Λούβρου, μεταμορφώθηκε σε ένα σχεδόν φουτουριστικό ορεινό τοπίο, με πράσινες κορυφές και γεωμετρικές κατασκευές που παρέπεμπαν σε ένα αφαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, τα looks κινήθηκαν ανάμεσα στο φολκλόρ και την avant-garde αισθητική που χαρακτηρίζει τον Ghesquière.

Στη συλλογή κυριάρχησαν έντονες υφές και layering. Είδαμε κάπες με έντονους ώμους, γούνινες λεπτομέρειες, shearling καπέλα και υφάσματα που έμοιαζαν σχεδόν «ακατέργαστα» και, όλα αυτά μαζί δημιουργούσαν την αίσθηση ρούχων σχεδιασμένων για αντοχή και προστασία. Παράλληλα, εμφανίστηκαν patchwork κομμάτια, κοντά δερμάτινα jackets, jumpsuits που θύμιζαν θερμικά εσώρουχα και παντελόνια με φουσκωτές ή πιο στενές γραμμές.

Τα αξεσουάρ είχαν επίσης σημαντικό ρόλο σε αυτή τη συλλογή. Εντυπωσιακά κωνικά καπέλα, ιδιαίτερα κοσμήματα και τσάντες σε πιο μίνιμαλ γραμμές, ισορροπούσαν με την ένταση των ρούχων. Το αποτέλεσμα ήταν μια συλλογή που συνδύαζε την παράδοση με μια σχεδόν φουτουριστική ματιά, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο αφήγημα γύρω από τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και την ένδυση.

Η σύγχρονη εκδοχή του cool girl της Miu Miu

Λίγες ώρες αργότερα, το σκηνικό άλλαξε ριζικά στο show της Miu Miu. Η πασαρέλα είχε καλυφθεί με γρασίδι και στοιχεία που θύμιζαν δάσος, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ερχόταν σε αντίθεση με την κομψή αρχιτεκτονική του χώρου.

Η συλλογή κινήθηκε σε μια πιο καθημερινή αλλά ταυτόχρονα εκκεντρική κατεύθυνση, παρουσιάζοντας μια σύγχρονη εκδοχή του «cool girl» στιλ. Τα πρώτα looks περιλάμβαναν κοστούμια με ασυνήθιστες αναλογίες, όπως σακάκια με ψηλή μέση και κοντά μανίκια, σε συνδυασμό με παντελόνια που άγγιζαν το έδαφος της πασαρέλας.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν δερμάτινα jumpsuits, pencil pants και παλτό μίνι φορέματα, συχνά συνδυασμένα με γούνινα καπέλα ή λαμπερές λεπτομέρειες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα αξεσουάρ με τη συλλογή να επαναφέρει το χαρακτηριστικό bubble-sole sneaker του οίκου από το '99, με τετράγωνη μύτη και έντονη σόλα με μεταλλικές λεπτομέρειες. Παράλληλα, εμφανίστηκαν μπότες μέχρι το γόνατο, sneakers και παπούτσια με λαμπερές διακοσμήσεις, τα οποία έδιναν μια πιο παιχνιδιάρικη διάσταση στο σύνολο.



