NATURAL LIFTING “Ανέδειξε τη φυσική σου ομορφιά”

H συλλογή iconic Natural Lifting επιστρέφει στο προσκήνιο εμπλουτισμένη με στυλ που θέτει τις τάσεις, σχεδιασμένη για τη σύγχρονη, δυναμική γυναίκα που απαιτεί μέγιστη στήριξη.

Η απαλότητα και η ελαφρότητα του microfiber, σε συνδυασμό με το seamless φινίρισμα raw – cut, καθιστούν αυτή τη σειρά ένα πραγματικό must – have της γυναικείας γκαρνταρόμπας.

Το iconic τρίγωνο μοντέλο, απαραίτητο και ιδιαίτερα αγαπητό, ανανεώνεται με τις δύο κυρίαρχες αποχρώσεις της σεζόν. Το διαχρονικό leopard print, τολμηρό και γεμάτο χαρακτήρα, πλαισιώνεται από το νέο military green, σύγχρονο και ευέλικτο, ιδανικό για όσες αναζητούν μία essential αλλά εντυπωσιακή κομψότητα. Οι νέες αυτές αποχρώσεις αποτελούν την ιδανική βάση για διακριτικές εμφανίσεις που, όμως, τραβούν το βλέμμα.

Παράλληλα με τις νέες αποχρώσεις, παρουσιάζονται δύο ολοκαίνουργια σχέδια που συνδυάζουν καθαρές γραμμές με λειτουργική αποτελεσματικότητα. Το πρώτο είναι ένα μοντέλο με graduated cup, σχεδιασμένο να αναδεικνύει το ντεκολτέ, ενώ το δεύτερο αξιοποιεί την καινοτόμο wire-free τεχνολογία, προσφέροντας πιο γεμάτο και κολακευτικό αποτέλεσμα χωρίς περιορισμούς, απαλό και ευαίσθητο.

Ένα νέο body ολοκληρώνει τη συλλογή. Με τις καθαρές και λιτές γραμμές του, αποτελεί ένα λειτουργικό κομμάτι, τέλειο για τη δημιουργία αμέτρητων looks, ακόμα και ως outerwear κομμάτι.

Με αυτές τις προσθήκες, το Natural Lifting συνεχίζει να εκφράζει την οικειότητα σε όλες τις μορφές της: αόρατο όταν χρειάζεται, πρωταγωνιστής όταν το επιθυμεί.