M&S: Νέα συλλογή τσαντών για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι

Η M&S παρουσιάζει τη νέα συλλογή γυναικείων τσαντών για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι, μια σειρά σχεδίων που συνδυάζουν σύγχρονη αισθητική, πρακτικότητα και διαχρονική κομψότητα.

Η συλλογή κινείται ανάμεσα σε καθαρές γραμμές και πλούσιες υφές, δημιουργώντας κομμάτια που προσαρμόζονται εύκολα στον ρυθμό της καθημερινότητας. Από oversized totes που προσφέρουν άνεση και λειτουργικότητα μέχρι relaxed shoulder bags που φοριούνται από το πρωί έως το βράδυ, κάθε σχέδιο ισορροπεί ανάμεσα στο effortless style και τη σύγχρονη κομψότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις υφές και τις λεπτομέρειες: woven επιφάνειες, snake prints και διαχρονικές αποχρώσεις όπως μαύρο, καφέ και βαθύ μπορντό δημιουργούν μια συλλογή που μπορεί να συμπληρώσει κάθε σύγχρονη γκαρνταρόμπα. Παράλληλα, πιο compact και structured σχέδια προσφέρουν κομψές επιλογές για πιο βραδινές εμφανίσεις.

Με μια ισορροπία ανάμεσα στη λειτουργικότητα και το σύγχρονο design, η νέα συλλογή τσαντών της M&S αναδεικνύει το αξεσουάρ που ολοκληρώνει κάθε εμφάνιση με διακριτική αλλά ξεχωριστή αισθητική.

Θα τα βρείτε διαθέσιμα στα φυσικά καταστήματα και στο site της M&S.