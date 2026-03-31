Η Intimissimi παρουσιάζει το ‘Ultralight Cotton’: η φυσική σου αισθησιακότητα

Η Intimissimi παρουσιάζει το νέο της ‘Ultralight Cotton’, ένα πρωτοποριακό ύφασμα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας σειράς εσωρούχων που επαναπροσδιορίζει την έννοια της άνεσης, συνδυάζοντας απαλή στήριξη με διακριτική αισθησιακότητα.

Μια σύνθεση σχεδιασμένη για όσους επιθυμούν να αναδείξουν το σώμα τους με ένα ύφασμα που ντύνει το δέρμα με μια ελαφρότητα που θυμίζει σύννεφο.

Κατασκευασμένο από ένα καινοτόμο μείγμα 86% βαμβακιού και 14% ελαστάνης, το «Ultralight Cotton» είναι το αποτέλεσμα μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας υφασμάτων που συνδυάζει εξαιρετικά λεπτά νήματα, μεγάλη ελαστικότητα και εξαιρετική απαλότητα. Το αποτέλεσμα; Ένα αόρατο ύφασμα που δεν φαίνεται κάτω από τα ρούχα και αγκαλιάζει φυσικά το σώμα, χωρίς αντιαισθητικές ραφές ή περιορισμούς.

Κάθε κομμάτι προσφέρει μια μοναδική αίσθηση, ένα «second skin» effect τόσο λεπτό, που θα ξεχάσετε ότι το φοράτε. Το ύφασμα, που είναι εξαιρετικά διαπνέον και μεταξένιο στην αφή, προσφέρει μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας, ιδανική για τους ζεστούς μήνες ή για όσους δεν τους αρέσει να νιώθουν περιορισμένοι.

Ξεκινώντας με την best-seller ίνα «Ultralight with cashmere», η Intimissimi ανέπτυξε μια ιδανική παραλλαγή για τη ζεστή εποχή και όχι μόνο, ένα ένδυμα που φοριέται και κάτω από τα ρούχα, όλες τις εποχές.

Αισθησιακές διαφάνειες χαρακτηρίζουν τα κομμάτια αυτής της συλλογής: κορμάκια, καμισόλ, μπλούζες με στρογγυλή λαιμόκοψη και εσώρουχα, συμπεριλαμβανομένης της βερσιόν με λεπτές πλευρές. Όλα τα κομμάτια έχουν κοινό χαρακτηριστικό τις απλές αλλά εκλεπτυσμένες γραμμές, σχεδιασμένες για να αναδεικνύουν τη θηλυκότητα με φυσικό τρόπο.

Η σειρά περιλαμβάνει επίσης το νέο τριγωνικό σουτιέν Tiziana. Διαθέτει ένα πρακτικό κούμπωμα μπροστά, προσφέροντας φυσική, ελαφριά στήριξη χωρίς να κολλάει πολύ στο σώμα, για μια πρωτόγνωρη αίσθηση ελευθερίας.

Εδώ και σχεδόν τριάντα χρόνια, η Intimissimi υφαίνει με φροντίδα και πάθος κάθε ρούχο που παράγει, για να μετατρέψει τα συνηθισμένα εσώρουχα σε εξαιρετικά. Το «Ultralight Cotton» ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για εσώρουχα κατάλληλα για καθημερινή χρήση, αλλά με μια εκλεπτυσμένη πινελιά: μια επιλογή ευεξίας που δεν παραμελεί τη αισθησιακότητα και την ποιότητα.