Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου: 8 παραστάσεις που μας άγγιξαν, μας συγκίνησαν και σου προτείνουμε να δεις asap

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, η ομάδα μας γράφει για τις παραστάσεις που ξεχώρισε, αγάπησε και προτείνει ανεπιφύλακτα να δεις - αν δεν το έχεις ήδη κάνει.

Στις 27 Μαρτίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, τιμώντας μία από τις αρχαιότερες και πιο ανθεκτικές μορφές τέχνης. Σε μια εποχή, όπου η πληροφορία είναι ασταμάτητη και η ψηφιακή πραγματικότητα κυριαρχεί, το θέατρο εξακολουθεί να διεκδικεί - και να κερδίζει - τον χώρο του ως πεδίο ζωντανής έκφρασης, δημόσιου διαλόγου και πολιτισμικής ταυτότητας.

Δεν είναι τυχαίο ότι, διαχρονικά, η σκηνή λειτουργεί ως καθρέφτης της κοινωνίας. Μέσα από τις ιστορίες που αφηγείται, τις συγκρούσεις που φωτίζει και τα ερωτήματα που θέτει, το θέατρο συνομιλεί με τον κόσμο μας, με τρόπο άμεσο και συχνά πιο διεισδυτικό από κάθε άλλη μορφή τέχνης. Από τις μεγάλες κλασικές αφηγήσεις έως τις σύγχρονες, πιο τολμηρές σκηνικές προσεγγίσεις, παραμένει ένας χώρος, όπου οι προσωπικές ιστορίες αποκτούν συλλογική διάσταση.

Το θέατρο είναι μια συνάντηση ηθοποιών και θεατών που μοιράζονται τον ίδιο χρόνο και χώρο, δημιουργώντας κάθε φορά κάτι μοναδικό και μη επαναλήψιμο. Σε αυτή την αμεσότητα βρίσκεται και η δύναμή του - στη δυνατότητα να συγκινεί, να προβληματίζει και, τελικά, να αφήνει ένα διαρκές αποτύπωμα.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η ομάδα του JennyGr και της Liquid Media στρέφει την προσοχή σε εκείνες τις παραστάσεις που ξεχώρισαν όχι μόνο για την αισθητική ή την απήχησή τους, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να αγγίξουν ουσιαστικά το κοινό τους. Γιατί το θέατρο, όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα παραμένει μια ζωντανή, άμεση και αναγκαία εμπειρία που θα μας αφορά για πάντα.

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου: 8 must θεατρικές παραστάσεις, που εμείς είδαμε, και σου προτείνουμε να δεις και εσύ

«Ανεξάρτητα Κράτη» σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη

Η παράσταση «Ανεξάρτητα Κράτη» ξεχωρίζει για το έντονο πολιτικό και κοινωνικό της αποτύπωμα, ισορροπώντας μεταξύ ντοκουμέντου και μυθοπλασίας. Εμπνευσμένο από την πραγματική υπόθεση του Βασίλη Τσιρώνη, το έργο δε στέκεται μόνο στα γεγονότα, αλλά εστιάζει κυρίως στους μηχανισμούς που τα περιβάλλουν. Η δράση εκτυλίσσεται σε μια αίθουσα σύνταξης, όπου μια νεαρή δημοσιογράφος ξεκινά να ερευνά την υπόθεση, ερχόμενη αντιμέτωπη με ένα σύστημα γεμάτο αντιφάσεις. Μέσα από τις σχέσεις και τις συγκρούσεις που αναπτύσσονται, αναδεικνύονται προκαταλήψεις, πατριαρχία και όρια στην ελευθερία του λόγου.

Η αναζήτηση της αλήθειας αποκτά τόσο προσωπική όσο και πολιτική διάσταση, καθώς η ηρωίδα καλείται να σταθεί απέναντι σε έναν μηχανισμό εξουσίας από το κράτος μέχρι και τον ίδιο της τον εργασιακό χώρο. Παράλληλα, η παράσταση σε οδηγεί να αναρωτηθείς τι σημαίνει πραγματικά ανεξαρτησία και πόσο ελεύθερος μπορεί να είναι κανείς μέσα σε ένα σύστημα που τον επηρεάζει διαρκώς. Μέσα από σοκαριστικές και ταυτόχρονα ρεαλιστικές σκηνές τονίζεται η θέση της γυναίκας στο εργασιακό και μη περιβάλλον. Το παρελθόν συνδέεται με το παρόν, υπενθυμίζοντας ότι ζητήματα όπως η ελευθερία του λόγου και η δικαιοσύνη παραμένουν ανοιχτά και επίκαιρα.

Ναταλία Γκίκα, Ad Operations Specialist

«Η Κουζίνα» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή

«Η Κουζίνα» του Άρνολντ Γουέσκερ, που ανεβαίνει τη σεζόν 2025-2026 στο Θέατρο Κιβωτός σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή, με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο, καταθέτει μια αδιαμφισβήτητη παρακαταθήκη για το σύγχρονο θέατρο. Στο καζάνι της κουζίνας, κάθε στιγμή πίεσης, κάθε σύγκρουση και κάθε μικρή προσωπική ρωγμή αποκαλύπτει τις ανθρώπινες αδυναμίες, τα όνειρα που συνθλίβονται, τον έρωτα που σβήνει πριν ανθίσει, αλλά και την επιμονή να διεκδικήσει κανείς κάτι καλύτερο.

Μέσα από την πυρετώδη δράση, το έργο αποτυπώνει με σαρκασμό και κυνισμό την εκμετάλλευση, τις τοξικές σχέσεις, τον εκφοβισμό και τον ρατσισμό που γεννά η πίεση για παραγωγικότητα, φτιάχνοντας μια πολιτική αλληγορία για την ανθρώπινη ύπαρξη στον σύγχρονο κόσμο. «Η Κουζίνα» δεν είναι απλώς μια ιστορία για το χώρο εργασίας - είναι μια κραυγή για τον κατακερματισμένο άνθρωπο, ένα έργο που φωτίζει πώς οι κοινωνικές και επαγγελματικές συνθήκες μπορούν να σκληρύνουν την ψυχή και να δοκιμάσουν τη ζωή, κάνοντας το κοινό να αναγνωρίσει τον δικό του αγώνα μέσα στον αδυσώπητο ρυθμό της καθημερινότητας.

Ιζαμπέλα Τουγλή, Δημοσιογράφος

«Εχθρός του Λαού» σε σκηνοθεσία Thomas Ostermeier

Όταν το θέατρο φέρνει στη σκηνή αλήθειες που αποφεύγουμε με τόλμη και ειλικρίνεια, η τέχνη εκπληρώνει την αποστολή της και το κοινό φεύγει έχοντας γίνει κομμάτι μιας συλλογικής εμπειρίας. Αυτό έζησα στην παράσταση «Εχθρός του λαού», όπου οι ηθοποιοί επικοινωνούν καλοκουρδισμένα και ουσιαστικά, τόσο που σε κάνουν κομμάτι ενός συνόλου. Έτσι μόλις τα φώτα σβήσουν και μετά το χειροκρότημα, αφήνουμε την αίθουσα νιώθοντας γεμάτοι, πλήρεις.

Ο Ίψεν - που μερικές φορές φοβάσαι ότι είσαι πολύ μικρός για να τον καταλάβεις - μέσα από την ματιά του διεθνώς αναγνωρισμένου σκηνοθέτη της παράστασης, Τόμας Οστερμάιερ, που υπογράφει και τη διασκευή του κλασικού έργου, γίνεται κάτι εντελώς φρέσκο, που αφορά άμεσα τον πολίτη του σήμερα και του αύριο. Η τέχνη δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί όμως να αλλάξει αυτούς που τελικά θα τον αλλάξουν! Παίζεται στο θέατρο Κνωσός, οπότε προλαβαίνεις.

Μπαρμπιλένα Τριανταφύλλου, Δημοσιογράφος

«Linda» σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη

Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου είναι μια αφορμή να σκεφτώ ποια παράσταση δεν παρακολούθησα απλώς, αλλά ποια με συνάντησε πραγματικά. Φέτος, αυτή η παράσταση είναι η «Linda». Και ίσως γιατί δεν είδα πάνω στη σκηνή μόνο μια ηρωίδα, αλλά ένα κομμάτι από τον δικό μου εσωτερικό κόσμο.

Εργαζόμενη στο μάρκετινγκ, αναγνώρισα στη Linda κάτι βαθιά γνώριμο: την αγωνία να παραμένεις διαρκώς ικανή, χρήσιμη, επίκαιρη. Τον φόβο ότι, σε έναν κόσμο που αλλάζει ασταμάτητα, δεν αρκεί ποτέ αυτό που ήδη έχεις προσφέρει· πρέπει συνεχώς να αποδεικνύεις ξανά την αξία σου. Κι εκεί, ακριβώς, το έργο παύει να αφορά μόνο μια γυναίκα σε επαγγελματική κρίση. Αφορά όλους όσοι έμαθαν να μετρούν την αξία τους μέσα από την απόδοσή τους και κάποια στιγμή έρχονται αντιμέτωποι με το πιο δύσκολο ερώτημα: ποιος είμαι όταν σταματήσω να παράγω;

Η Μυρτώ Αλικάκη δεν ερμηνεύει απλώς τη Linda· την εκθέτει με τόση ευαισθησία και ένταση, που σε αναγκάζει να δεις όχι μόνο τη δική της ρωγμή, αλλά και τη δική σου. Και αυτό είναι τελικά το μεγάλο δώρο του θεάτρου: δεν μας προσφέρει απαντήσεις, αλλά μας βοηθά να σταθούμε με περισσότερη ειλικρίνεια απέναντι στους φόβους μας. Φεύγοντας, σκέφτηκα πως ίσως η πραγματική δύναμη δεν είναι να μη λυγίζεις ποτέ, αλλά να μη χάνεις τον εαυτό σου προσπαθώντας συνεχώς να αποδείξεις ότι αξίζεις. Αυτό άφησε μέσα μου η «Linda». Και γι’ αυτό τη θυμάμαι ακόμη.

Εύη Κλειτσίκα, Marketing & Communication Executive

«Το Δέντρο που Ματώνει» σε σκηνοθεσία Αλέξιου Κοτσώρη

Η παράσταση «Το Δέντρο που Ματώνει», βασισμένη στο σκοτεινό έργο του Άνγκους Τσερίνι, αποτελεί κατά τη γνώμη μου μια δυνατή θεατρική εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στον ρεαλισμό και τη λυρική ένταση. Μέσα από την ιστορία μιας μητέρας και των δύο κορών της, που έρχονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες μιας πράξης εκδίκησης, το έργο φωτίζει με ωμό αλλά ευαίσθητο τρόπο το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας και της σιωπής της κοινωνίας γύρω της.

Οι ερμηνίες τόσο της Αντιγόνης Κουλουκάκου, όσο και της Πένυ Διονυσιώτη και της Καλλιόπη Πετροπούλου, μέσα σε ένα σχεδόν «γυμνό» σκηνικό είναι καθηλωτικές, με τη μουσική και το φωτισμό να λειτουργούν συμπληρωματικά, σχεδόν σαν έξτρα ηθοποιοί, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας αγωνίας, που κάνει την παράσταση να θυμίζει ψυχολογικό θρίλερ.

«Το Δέντρο που Ματώνει» με έκανε να σκεφτώ όχι μόνο τη δύναμη της οικογένειας, αλλά και τις πληγές που αφήνει πίσω της η βία, αλλά και η σιωπή που συχνά την ακολουθεί. Δυνατή, ωμή και -δυστυχώς- πραγματική, πρόκειται για μία παράσταση που θα μου πάρει καιρό να ξεχάσω.

Βίκυ Χριστοπούλου, Δημοσιογράφος

«Cleansed» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά

Η αλήθεια είναι πως έχω πολλές αγαπημένες παραστάσεις. Γίνονται πραγματικά καλές δουλειές στα θέατρα, με φανταστικές ερμηνείες και σκηνοθεσίες. Για φέτος όμως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έχω ξεχωρίσει μία: το Cleansed του Δημήτρη Καραντζά. Ένα έργο που το σκεφτόμουν για μέρες. Ένα έργο βαρύ και ταυτόχρονα τρυφερό, που σε βάζει σε μία συνθήκη που μόνο η τέχνη μπορεί να καταφέρει. Σε ταρακουνά συθέμελλα. Θυμάμαι να φεύγω από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και να αναζητώ στο ίντερνετ πληροφορίες και απαντήσεις για το έργο της Σάρα Κέιν.

Στο Cleansed όλοι ψάχνουν την αγάπη και την αποδοχή, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα σε μια κοινωνία πλήρως αποστεγνωμένη που “καθαρίζει” τους ανθρώπους από ό,τι θεωρεί απαγορευμένο. Ανάμεσα στην ακραία βία επί σκηνής, υπάρχουν και εκείνες οι σκηνές που έχουν φως, ομορφιά και αγάπη. Η σκηνοθεσία του Δημήτρη Καραντζά είναι μαγική, η οποία συνοδεύεται από ερμηνείες που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Πραγματικά δεν υπάρχουν τα κατάλληλα λόγια για να περιγράψουν το μέγεθος του ταλέντου που βλέπουμε στη σκηνή. Όσοι το έχετε δει, το γνωρίζετε. Όσοι πάλι όχι, είναι μια καλή στιγμή να βάλετε την παράσταση στη λίστα σας.

Δήμητρα Πραντάλου, Δημοσιογράφος

«Μια άλλη Θήβα» σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου

Από τη στιγμή που οι δύο ηθοποιοί, Δημήτρης Καπουράνης και Θάνος Λέκκας, θα εμφανιστούν στη σκηνή μέχρι το μεγάλο φινάλε, δηλαδή 110 λεπτά μετά, δεν θα μπορέσεις να πάρεις τα μάτια σου από πάνω τους. Αυτή η παράσταση - φαινόμενο, μετά από τέσσερις σεζόν και αλλεπάλληλα sold outs, επιστρέφει με καλοκαιρινή περιοδεία, συνεχίζοντας το ταξίδι αυτής της βαθιά συγκινητικής ιστορίας, που αγγίζει τα πιο ευαίσθητα σημεία του εσωτερικού κόσμου μας.

Αφοπλιστικά ειλικρινής, η «Μια άλλη Θήβα» ξεδιπλώνει με λεπτότητα και ένταση μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο τραύμα, τη μνήμη και την ανάγκη για λύτρωση. Η σκηνοθετική ματιά του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου αναδεικνύει με λιτότητα και ακρίβεια κάθε συναισθηματική διακύμανση, αφήνοντας τον λόγο και τις σιωπές να λειτουργήσουν ως ισχυρά δραματουργικά εργαλεία. Το σκηνικό περιβάλλον, σχεδόν γυμνό, γίνεται ο καμβάς πάνω στον οποίο αποτυπώνονται οι εσωτερικές συγκρούσεις των ηρώων, ενώ ο ρυθμός της παράστασης κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον, οδηγώντας τον θεατή σε μια εμπειρία βαθιάς ενσυναίσθησης.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της παράστασης παίζουν οι εξαιρετικές ερμηνείες των Δημήτρη Καπουράνη και Θάνου Λέκκα, οι οποίοι παραδίδουν επί σκηνής ένα υποκριτικό μάθημα υψηλής ευαισθησίας και αλήθειας. Με απόλυτο έλεγχο των εκφραστικών τους μέσων, χτίζουν δύο σύνθετους χαρακτήρες, γεμάτους αντιφάσεις και εύθραυστη δύναμη, που καθηλώνουν από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή. Η παράσταση αφήνει ένα ισχυρό συναισθηματικό αποτύπωμα που θα θυμάσαι για καιρό.

Άννα Καντζηλιέρη, Δημοσιογράφος

«Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα» σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου

Όταν άκουσα ότι πρωταγωνιστούν Ορφέας Αυγουστίδης και Ευγενία Σαμαρά στην παράσταση, ήξερα ήδη ότι θα δω κάτι ενδιαφέρον και η σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου το επιβεβαίωσε. Η παράσταση «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα» ξεκινάει αργά, με μπόλικο χιούμορ και εμφατικούς διαλόγους και ενώ αποτελεί μια αιχμηρή ανατομία του σύγχρονου κενού, σε βυθίζει αργά και σταδιακά στην υπαρξιακή κρίση του πρωταγωνιστή. Ο πρωταγωνιστής, ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ένας απλός υπάλληλος τράπεζας, γίνεται το σύμβολο μιας γενιάς που αναζητά το νόημα στην υπερβολή. Η απόφασή του να καταχραστεί χρήματα από την τράπεζα όπου εργάζεται, θυσιάζοντας την γυναίκα και τα παιδιά του για χάρη ενός έρωτα που υπάρχει μόνο στην φαντασία του, γίνεται η αφετηρία μιας οδυνηρής διαδρομής.

Αυτό που με άγγιξε βαθιά είναι ο τρόπος που το έργο αποδομεί την πλάνη της απόλαυσης. Ο ήρωας καταναλώνει μανιωδώς εμπειρίες —σεξουαλικές και μη— νομίζοντας ότι τα χρήματα θα του προσφέρουν αυτό που τόσα χρόνια είχε στερηθεί - την ευτυχία. Όμως, όσο περισσότερο ξοδεύει, τόσο πιο γλαφυρά αναδεικνύεται το εσωτερικό του αδιέξοδο. Η παράσταση δείχνει ότι ακόμα κι αν είχαμε τα λεφτά να κυνηγήσουμε όσα πιστεύουμε ότι θέλουμε, πάλι θα νιώθαμε κενοί, αφού η ευτυχία δεν ορίζεται από όσα μπορείς να αγοράσεις αλλά από το πόσα εκτιμάς.

Σε μια θλιβερή συνειδητοποίηση, φύγαμε από την παράσταση σκεπτόμενοι ότι ο άκρατος καταναλωτισμός δεν είναι απλώς μια οικονομική συνήθεια, αλλά μια υπαρξιακή παγίδα: ένα κυνήγι που μας αφήνει ανικανοποίητους, οδηγώντας μας να μην ευχαριστιόμαστε, τελικά, τίποτα. Είναι μια υπενθύμιση ότι όταν «κλέβεις» τη μέρα για να εξαγοράσεις το όνειρο, το τίμημα της «νύχτας» που ακολουθεί μπορεί να είναι βαρύτερο από όσο αντέχεις.

Ελένη Μπεζιριάνογλου, Δημοσιογράφος

Επιμέλεια: Άννα Καντζηλιέρη