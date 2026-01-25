Θέατρο στην Αθήνα: 5 νέες παραστάσεις που αξίζουν να μπουν στην ατζέντα σου

Νέες θεατρικές προτάσεις έρχονται να προστεθούν στην πολιτιστική ατζέντα της πόλης. Μάθε ποιες παραστάσεις κάνουν πρεμιέρα το επόμενο διάστημα και δεν πρέπει να τις χάσεις

Δεν είμαι μία, ούτε δύο, αλλά πέντε οι καινούργιες παραστάσεις, που σηκώνουν αυλαία το προσεχές διάστημα στην Αθήνα, και αξίζει να τις παρακολουθήσουμε. Μπορεί να είμαστε στην “καρδιά” του χειμώνα, όμως οι πρεμιέρες εξακολουθούν να προγραμματίζονται η μία μετά την άλλη, με τους θεατρόφιλους να έχουν κλείσει ήδη τα εισιτήριά τους για τις παραστάσεις - “διαμαντάκια”, που προβλέπεται να γίνουν αμέσως sold out.

Αν απολαμβάνεις τις θεατρικές εξόδους και αναζητάς προσεγμένες δουλειές, που θα σε παρασύρουν στην ιστορία τους, βρίσκεσαι στο καταλληλότερο μέρος. Ψάξαμε, ρωτήσαμε και μάθαμε ποιες θεατρικές αφίξεις θα συζητηθούν το επόμενο διάστημα την πόλη. Δεν γίνεται να μην τις δούμε - δεν γίνεται να μην τις δεις. Σωστά; Σωστά. Ακολουθεί, λοιπόν, η λίστα με τις παραστάσεις που κάνουν πρεμιέρα Φεβρουάριο/Μάρτιο στην πρωτεύουσα και πιθανότητα να γίνουν talk of the town.

5 παραστάσεις που κάνουν πρεμιέρα στην Αθήνα τις επόμενες εβδομάδες - και δεν πρέπει να χάσεις

Μια αχόρταγη σκιά σε σκηνοθεσία Mariano Pensotti

Μία εμπειρία, δύο εκδοχές. Ένας ορειβάτης που έζησε μια απίστευτη περιπέτεια στο βουνό. Και ένας ηθοποιός που ενσάρκωσε την ιστορία του στο σινεμά. Ο Μαριάνο Πενσότι σκηνοθετεί στη Στέγη για τρίτη φορά και μας χαρίζει μια ιστορία φορτισμένη με ένταση αλλά και τρυφερότητα, με αμείωτη αγωνία και καταιγιστικό σαρκασμό. Πατέρες και γιοι. Ορειβασίες και πτώσεις. Παγόβουνα, φαντάσματα, η αλήθεια και η κινηματογραφημένη εκδοχή της, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και κωμικές ανατροπές, με ένα tour de force ντουέτο, τους Γιάννη Νιάρρο και Κώστα Νικούλι, στην πρώτη τους θεατρική συνύπαρξη.

Από 5 Μαρτίου στη Μικρή Σκηνή της Στέγης

Εισιτήρια εδώ

Μαργαρίτα Yoko Νικητάκη

Ο Βυσσινόκηπος σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου

Τα μέλη μιας «ευρύτερης οικογένειας» ξαναβρίσκονται μετά από χρόνια στο γερασμένο πια - και υποθηκευμένο - σπίτι τους. Όλες και όλοι γνωρίζουν μέσα τους πως είναι η τελευταία ευκαιρία να ξαναζήσουν παρέα την ανακούφιση της οικειότητας που τους ενώνει, αλλά και να αποχαιρετίσουν όλα αυτά που, ακόμα και την ώρα που τα βιώνουν, αισθάνονται πως είναι ήδη παρελθόν.

Το τελευταίο έργο του Τσέχωφ, γραμμένο λίγους μόλις μήνες πριν από τον θάνατό του, μιλά με οδυνηρή ελαφρότητα για ένα ανέμελο παρόν που συμπιέζεται ασφυκτικά ανάμεσα σε ένα νοσταλγικά εξωραϊσμένο παρελθόν και σε ένα τραγικά αβέβαιο μέλλον. Οι ιδιοκτήτες του βυσσινόκηπου, πνιγμένοι στα χρέη και στις αυταπάτες τους, αρνούνται να δεχτούν πως το κτήμα χάνεται και πως ο κόσμος γύρω, αλλάζοντας δραματικά, τους ξεπερνά. Όπως, λίγο πολύ, και όλα τα πρόσωπα του έργου, επιλέγουν να γαντζωθούν από την ξεγνοιασιά μιας αιώνιας παιδικότητας, αναβάλλοντας πεισματικά την ενηλικίωσή τους.

Ηθοποιοί: Γιώργος Ζιάκας, Γιάννης Κλίνης, Σοφία Κόκκαλη, Έκτορας Λυγίζος, Υβόννη Μαλτέζου*, Μαρία Μοσχούρη, Αμαλία Μουτούση, Ράνια Οικονομίδου*, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Πατσιάνη, Φοίβος Συμεωνίδης

Από 26 Φεβρουαρίου στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, Κτήριο Τσίλλερ

Εισιτήρια εδώ

Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς σε σκηνοθεσία Δανάης Ρούσσου

Η Όλια Λαζαρίδου ερμηνεύει τη θεατρική διασκευή της νουβέλας του Λέοντος Τολστόι «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς». Μέσα σε μια προπολεμική πολυκατοικία μία υπηρέτρια μαζεύει τα πράγματα κάποιου που δε ζει πια και αφηγείται την ιστορία του. Μια ιστορία απλή, ενός ανθρώπου συνηθισμένου σαν κι εμάς. Με την ίδια προδιαγεγραμμένη πορεία. Άραγε πως βιώνουμε σήμερα τη φθορά; Αυτός ο κοινός φόβος που παραμένει ταμπού γίνεται αντικείμενο συζήτησης και μοιράσματος. Γιατί ό,τι μοιράζεσαι, κάπως μαλακώνει. Ίσως. Ο Τολστόι, στοχάζεται με σπαρακτικό και συνάμα κωμικό τρόπο πάνω στις έννοιες της ζωής και του θανάτου.

Από 22 Φεβρουαρίου στην Οικία Ιλίτς

Εισιτήρια εδώ

Κωνσταντίνος Λέπουρης

Αστόρια σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου

Ελλάδα και Νέα Υόρκη, χωρισμένες από έναν ωκεανό - κι ενωμένες σε ένα καφενείο, στην καρδιά της πιο θρυλικής συνοικίας μεταναστών. Με φόντο την ποτοαπαγόρευση, την οικονομική κρίση και την πολιτική αναταραχή, η Τασούλα φτάνει ολομόναχη στη Νέα Υόρκη του μεσοπολέμου, μια πόλη που υπόσχεται τα πάντα αλλά δεν χαρίζει τίποτα. Ένα ελληνικό καφενείο θα γίνει το καταφύγιό της, και το μέρος όπου η Τασούλα θα τραγουδήσει τους καημούς και τα πάθη μιας ολόκληρης κοινότητας. Έρωτες, προδοσίες, συγκρούσεις και μυστικές συμφωνίες θα συνθέσουν έναν πυκνό ιστό, μέσα στον οποίο η νεαρή γυναίκα θα μάθει ποιο είναι το τίμημα της επιβίωσης και της ελευθερίας.

Ηθοποιοί: Έβελυν Ασουάντ/ Θεοδoσία Σαββάκη, Χρήστος Στέργιογλου, Μπέσσυ Μάλφα, Μιχάλης Αλικάκος, Γιάννης Τσουμαράκης, Αριάδνη Καβαλιέρου, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Δημήτρης Μαχαίρας, Δημήτρης Γαλανάκης, Γιάννης Μπισμπικόπουλος, Νίκος Δερτιλής, Μιχάλης Κουτσκούδης, Λεωνίδας Μπακάλης, Ανατολή Τσελαρίδου, Ελένη Τσιναρέλη

Από 19 Μαρτίου στο Θέατρο Παλλάς

Εισιτήρια εδώ

Grease the musical σε σκηνοθεσία Nigel West

Το GREASE έρχεται απευθείας από το Λονδίνο στο Christmas Theater! Μπριγιαλντίνη και λακ στα μαλλιά. Μαύρα και ροζ δερμάτινα σακάκια, στενά παντελόνια, φούστες με πουά: μια rock ’n’ roll γιορτή φτάνει στην Αθήνα τον Φεβρουάριο! Το θρυλικό Grease The Musical, ένα από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ όλων των εποχών, ανεβαίνει στη σκηνή του Christmas Theater σε μια ολοζώντανη υπερπαραγωγή –πάρτι, με εκρηκτικές χορογραφίες, κοστούμια 50s με σύγχρονο twist, πολύ γέλιο, λίγο δράμα, τρελό φλερτ – και μια σκηνή που, στο φινάλε, μετατρέπεται σε κανονικό dance floor. Ζήστε ξανά τον έρωτα της Σάντι και του Ντάνι σε μια παράσταση πιο πολύχρωμη και πιο ηλεκτρισμένη από ποτέ.

Από 14 Φεβρουαρίου στο Christmas Theater

Εισιτήρια εδώ