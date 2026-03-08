5 παραστάσεις για θεατρική έξοδο με τις φίλες σου στην Αθήνα

Αν σχεδιάζεις να περάσεις το Σαββατοκύριακο με την κολλητή, ορίστε πέντε παραστάσεις που μπορείτε να δείτε μέσα στον Μάρτιο.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε ακόμα μιας θεατρικής σεζόν έχει ξεκινήσει, έχεις - και έχουμε - μια τελευταία ευκαιρία να δούμε παραστάσεις που συζητήθηκαν ή και όχι τους προηγούμενους μήνες. Και τι καλύτερο από το να πάμε θέατρο με τις φίλες μας. Όσο μεγαλώνουμε, ο χρόνος μαζί τους γίνεται όλο και πιο πολύτιμος, συνεπώς ο συνδυασμός θεάτρου, σουσου και ενός ποτηριού κρασί μοιάζει ασύγκριτα καλός. Ο Μάρτης μπορεί να κυλά κανονικά, όμως η πολιτιστική ατζέντα της πόλης παραμένει «ζωντανή» και γεμάτη εμπειρίες.

Αν, λοιπόν, η ιδέα σου φαίνεται δελεαστική, δεν έχεις παρά να συνεχίσεις το σκρολάρισμα, βλέποντας τις προτάσεις του JennyGr για τις θεατρικές εξόδους του μήνα. Εμείς διαλέξαμε και σου παρουσιάζουμε πέντε παραστάσεις που θα σε κάνουν να γελάσεις, να σκεφτείς, να προβληματιστείς και ίσως να ταυτιστείς με ιστορίες, πρόσωπα και ονόματα. Μιούζικαλ, κωμωδίες ή κοινωνικά έργα πρόκειται να σας κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά. Άλλωστε, ό,τι κι αν συμβαίνει στη ζωή μας, το θέατρο αποτελεί καταφύγιο - πόσω μάλλον όταν το επισκέπτεσαι με τις φίλες σου.

5 παραστάσεις να δεις τον Μάρτιο στην Αθήνα με τις φίλες σου

«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» στο θέατρο Ιλίσια

Η «Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου», η υπαρξιακή κωμωδία της Φωτεινής Αθερίδου, σε σκηνοθεσία του Προμηθέα Αλειφεροπούλου. Μια καταιγίδα σκέψεων, λέξεων, νεύρων και γέλιου. Μια ιστορία που δεν ζητά άδεια, δεν φιλτράρει τίποτα και δεν υπόσχεται ότι όλα θα πάνε καλά. Η Αγάπη, που ερμηνεύει η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, προσπαθεί απλώς να επιβιώσει. Σε δουλειές που στραβώνουν, σε σχέσεις που μπλέκουν, σε σώματα που δεν συνεργάζονται, σε μυαλά που δεν το βουλώνουν ποτέ. Απ’τη σκηνή περνάνε σαν φλας οι άνθρωποι που τη διαμόρφωσαν - γονείς, φίλοι, έρωτες, ψυχολόγοι και θεραπευτές - με τον Μιχάλη Τιτόπουλο και τη Φωτεινή Αθερίδου να αλλάζουν πρόσωπα και ρυθμούς και να οδηγούν την Αγάπη, μέσα από φόβο και παράνοια, στην Εντατική.

Σκηνοθεσία: Προμηθέας Αλειφερόπουλος.

Παίζουν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μιχάλης Τιτόπουλος, Φωτεινή Αθερίδου.

Εισιτήρια εδώ

«Η πλεξούδα» στο θέατρο Μεταξουργείο

Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα «Η πλεξούδα» θα ανέβει για πρώτη φορά σε μορφή παράστασης.

Ηρωίδες του τρείς γυναίκες της σύγχρονης εποχής. Τρεις γυναίκες που ζουν σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης, ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, πιστεύουν σε διαφορετικές θρησκείες. Τρεις γυναίκες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους μα κινούνται χωρίς να το ξέρουν πάνω σε κοινούς άξονες. Σε εκείνους που πηγαίνουν κόντρα στη βία, στον εξευτελισμό της ανθρώπινης υπόστασης, στην περιθωριοποίηση, στην αμφισβήτηση, στο μίσος, στον ρατσισμό, στην περιφρόνηση. Είναι μόνες μα τολμούν να σηκώσουν το βλέμμα ψηλά και να πιστέψουν στον εαυτό τους διεκδικώντας τα όνειρά τους, επιζητώντας την ελευθερία τους, λυτρώνοντας την ψυχή τους.

Μετάφραση: Γιάννης Στρίγκος.

Σκηνοθεσία – Θεατρική προσαρμογή: Κυριακή Σπανού.

Ηθοποιοί: Χρύσα Βακάλη, Παναγιώτα Βλαντή, Γιασεμί Κηλαηδόνη.

Εισιτήρια εδώ

«Λαπωνία» στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη

Μια εκρηκτική παράσταση ηθικών διλημμάτων για τις έννοιες του ψέματος, της αλήθειας, της λογικής, της μαγείας, των οικογενειακών αξιών και των…ανείπωτων μυστικών! Με φόντο την χιονισμένη χριστουγεννιάτικη Λαπωνία, δύο ζευγάρια, διαφωνούν, συμφωνούν, μαλώνουν, γελούν, κλαίνε και μονοιάζουν. Λίγα λόγια για το έργο: Δύο οικογένειες συναντιούνται στη Λαπωνία για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Όμως η χαρούμενη ατμόσφαιρα διαταράσσεται όταν ένα απ’ τα παιδιά λέει στο άλλο ότι ο Άγιος Βασίλης είναι ένα ψέμα που δημιουργούν οι μαμάδες κι οι μπαμπάδες! Και τότε οι γονείς τους καλούνται να βγάλουν το φίδι απ’ την τρύπα…

Μετάφραση - Διασκευή : Μαρία Χατζηεμμανουήλ.

Σκηνοθεσία : Νικορέστης Χανιωτάκης.

Παίζουν: Μελέτης Ηλίας, Βίβιαν Κοντομάρη, Βάσω Λασκαράκη, Σπύρος Τσεκούρας.

Εισιτήρια εδώ

«Hotel Amour» στο θέατρο Ακροπόλ

Το «Hotel Amour», ανοίγει την αυλαία, ανάβει τα φώτα και σας υποδέχεται διακριτικά κι εχέμυθα σε μια νύχτα αλλιώτικη απ’ τις άλλες, σε μια νύχτα όπου όλα επιτρέπονται. Ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην καρδιά της Αθήνας φιλοξενεί τέσσερα ετερόκλητα ζευγάρια με τις κρυφές επιθυμίες, τις φαντασιώσεις και τις προσδοκίες τους. Θέτει απενοχοποιημένα και με χιούμορ το θεμελιώδες ερώτημα: τί είναι τέλος πάντων το σεξ, ποια βαθιά ανάγκη μας έρχεται να εξηγήσει και με τί κόστος;

Κείμενο: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης

Σκηνοθεσία: Σμαράγδα Καρύδη

Ηθοποιοί: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης και Αλεξάνδρα Κολαΐτη.

Εισιτήρια εδώ

«Η Γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της» στο θέατρο Βεάκη

Ένα ερωτικό τρίγωνο εκρήγνυται μέσα από ένα δείπνο με απρόβλεπτο μενού. Ένας άντρας αφήνει τη σύζυγό του για μια νεότερη γυναίκα. Όταν όμως διαπιστώνει ότι η μαγειρική της δεν ικανοποιεί ούτε το στομάχι ούτε την ψυχή του, επιστρέφει στην πρώην – και εκείνη του προτείνει ένα τελευταίο δείπνο. Τι σερβίρει όμως μια απατημένη γυναίκα σε έναν άπιστο σύζυγο;

Το έργο, παιγνιώδες και σαρκαστικό, συνδυάζει υψηλές δόσεις καυστικού χιούμορ και σκοτεινής ειρωνείας, φωτίζοντας τις πιο πικάντικες, γλυκόπικρες και οδυνηρές πτυχές των ερωτικών σχέσεων - σε μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και την αμηχανία, την απόλαυση και την τιμωρία.

Η μαύρη κωμωδία της Debbie Isitt γράφτηκε το 1991 και έκανε την πρεμιέρα της στο Arts Centre του Λονδίνου, αφήνοντας από τότε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο διεθνές θεατρικό ρεπερτόριο. Από την πρώτη παρουσίασή του μέχρι και σήμερα, το έργο ανεβαίνει συνεχώς σε όλο τον κόσμο, συγκινώντας κοινό και κριτικούς. Μια γαστριμαργική -και συναισθηματική- σπουδή πάνω στην αγάπη, τη ζήλια και την προδοσία, που με βιτριολικό σαρκασμό επιβεβαιώνει την παλιά ρήση: «η καρδιά ενός άντρα περνάει από το στομάχι του».

Σκηνοθεσία – Μετάφραση – Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης Μπέζος.

Ερμηνεύουν: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτης Μαλκότσης και Έλενα Χαραλαμπούδη.

Εισιτήρια εδώ

