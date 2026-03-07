Ανάποδο γαλλικό μανικιούρ: 12 μοντέρνα και ταυτόχρονα κομψά nail looks
Βίκυ Χριστοπούλου
7 Μαρτίου 2026
Minimal αλλά statement, διακριτικό αλλά ταυτόχρονα ανατρεπτικό: Το ανάποδο γαλλικό μανικιούρ είναι η απόδειξη ότι οι κλασικές τάσεις δεν χάνονται, απλώς επαναπροσδιορίζονται. Αντί για τη λευκή γραμμή στην άκρη του νυχιού, η έμφαση μεταφέρεται στη βάση, εκεί όπου το νύχι συναντά την επιδερμίδα, δημιουργώντας ένα κομψό «μισοφέγγαρο» που δίνει βάθος και χαρακτήρα στο μανικιούρ. Το αποτέλεσμα; Ένα κομψό αλλά σύγχρονο look που μπορεί να ταιριάξει σε κάθε στιλ.
Για να το υιοθετήσεις, ξεκίνα με μια ουδέτερη βάση σε nude, milky pink ή sheer beige και δημιούργησε αντίθεση στη βάση του νυχιού σχεδιάζοντας μία γραμμή με λευκό, μεταλλικό ή ακόμη και μαύρο ή βαθύ κόκκινο. Αν αγαπάς το μίνιμαλ στιλ, κράτησε τους τόνους συγγενικούς. Αν πάλι θέλεις κάτι πιο fashion-forward, δοκίμασε colour blocking ή glossy–matte συνδυασμούς, χρησιμοποιώντας ένα χρωματιστό βερνίκι για τη γραμμή και τη βάση ή βερνίκια με διαφορετικά φινιρίσματα.
Όποιο και να είναι το στιλ σου, ένα πράγμα δε θα πρέπει να ξεχνάς: Το μυστικό για ένα πραγματικά καλαίσθητο αποτέλεσμα είναι η καθαρή γραμμή και το σωστό nail prep, ώστε να βεβαιωθείς ότι το σχήμα των νυχιών είναι αψεγάδιαστο και τα επωνύχια καλά περιποιημένα και ενυδατωμένα.
Ανάποδο γαλλικό μανικιούρ: 12 looks για να διαλέξεις
Red & Pink
Tangerine
Nude
Baby Blue
Mint
Gold & Burgundy
Silver
Glitter
White
Double Reverse
Dark Blue
Lilac
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.