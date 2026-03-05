Οι νέες ταινίες της εβδομάδας: Από τη “Νύφη” του Φρανκενστάιν στην “Τούρτα του Προέδρου”

Η τολμηρή προσέγγιση για τη Νύφη του Φρανκενστάιν, η τρυφερή τραγικωμωδία από το Ιράκ και η σύγχρονη ελληνική κωμωδία για τη φιλία. Αναλυτικά οι ταινίες της εβδομάδας

Νέες ταινίες κυκλοφορούν από σήμερα στις κινηματογραφικές αίθουσες, με το The Bride της Μάγκι Τζίλενχαλ να προσελκύει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δύο παράνομοι εραστές σε έναν άγριο και εκρηκτικό ρομαντισμό, με τους Τζέσι Μπάκλι και Κρίστιαν Μπέιλ.

Από την άλλη, το The President’s Cake είναι από τις ταινίες που θα δούμε σίγουρα, με την υπόθεση να μας μεταφέρει στο Ιράκ του 1990. Κέρδισε δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Καννών 2025, ανάμεσά τους και τη Χρυσή Κάμερα για Πρωτοεμφανιζόμενο Σκηνοθέτη, ενώ στις Νύχτες Πρεμιέρας 2025 κέρδισε το Βραβείο Κοινού.

Έχουμε όμως και μία ελληνική κωμωδία για τη φιλία, δια χειρός Κωνσταντίνου Μουσούλη, αλλά και μία live-action ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού, εμπνευσμένη από γράμματα του μεγάλου Έλληνα λογοτέχνη Νίκου Καββαδία.

Οι νέες ταινίες της εβδομάδας

The Bride

Στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930, ένας μοναχικός Φρανκενστάιν ζητά από την πρωτοπόρο επιστήμονα Δρ. Ευφρόνιους να του δημιουργήσει μια σύντροφο. Μαζί επαναφέρουν στη ζωή μια δολοφονημένη νεαρή γυναίκα και έτσι γεννιέται η Νύφη (Τζέσι Μπάκλι). Αυτό που ακολουθεί ξεπερνά κάθε φαντασία: Ένα άγριο και ριζοσπαστικό πολιτιστικό κίνημα. Δύο παράνομοι εραστές σε έναν άγριο και εκρηκτικό ρομαντισμό!

Πρόκειται για μία τολμηρή, εικονοκλαστική προσέγγιση από την Μάγκι Τζίλενχαλ (υποψήφια για Όσκαρ σεναριογράφου/σκηνοθέτη της ταινίας The Lost Daughter) σε μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες σε όλο τον κόσμο.

Η Τούρτα του Προέδρου

Δεκαετία του 1990. Κάτω από την αυστηρή δικτατορία του Σαντάμ Χουσεΐν και τα βαθιά οικονομικά πλήγματα από τις διεθνείς κυρώσεις, ένα εννιάχρονο κορίτσι επιλέγεται από το σχολείο της για να φτιάξει την υποχρεωτική γενέθλια τούρτα για τον Πρόεδρο. Μια επικίνδυνη αποστολή που συνεπάγεται φυλάκιση και σωματική τιμωρία σε περίπτωση αποτυχίας. Θα τα καταφέρει όμως, όταν δεν έχει ούτε τα βασικά για να ζήσει; Μια τρυφερή τραγικωμωδία από το Ιράκ, η οποία απέσπασε δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Καννών 2025, ανάμεσά τους και τη Χρυσή Κάμερα για Πρωτοεμφανιζόμενο Σκηνοθέτη, ενώ στις Νύχτες Πρεμιέρας 2025 κέρδισε το Βραβείο Κοινού.

Πρωταγωνιστούν: Μπανίν Αχμαντ Ναΐφ, Ουαχίντ Θάμπετ Χρεϊμπάτ, Σατζάντ Μοχάμαντ Κάσεμ, Μουθάνα Μαλάγκι,Αχμαντ Κάσεμ Σαϊουάν.

Φίλοι για Πάντα

Η ταινία του Κωνσταντίνου Μουσούλη, «Φίλοι Για Πάντα», είναι μία σύγχρονη ελληνική κωμωδία για τη φιλία και τις επιλογές που κάνουμε όταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Ένας γάμος που βγαίνει εκτός ελέγχου πριν καν ξεκινήσει, μια καλοπροαίρετη χάρη που οδηγεί σε ένα ταξίδι στην Κρήτη γεμάτο παρεξηγήσεις και οικογενειακές εντάσεις, και μερικές «αθώες»εξυπηρετήσεις που μπλέκουν ανθρώπους και σχέσεις, δημιουργούν μια αλυσίδα από απρόβλεπτες, ξεκαρδιστικές και συγκινητικές καταστάσεις.

Καθώς οι ιστορίες ξετυλίγονται, το «Φίλοι Για Πάντα» θέτει ερωτήματα που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει: πόσα θα ρίσκαρες για να βοηθήσεις έναν φίλο; Τι θα έκανες για να τον βγάλεις από μια δύσκολη στιγμή; Μέσα από τους χαρακτήρες και τις επιλογές τους, ο καθένας μας μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του και τη δική του παρέα, σε μια κωμωδία που αντλεί το γέλιο από καταστάσεις γνώριμες, που όλοι μας έχουμε βιώσει.

Πρωταγωνιστούν: Θανάσης Τσαλταμπάσης, Αγοραστή Αρβανίτη, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Θανάσης Αλευράς, Ζήσης Ρούμπος, Ματίνα Νικολάου, Γιάννης Απέργης, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Τάκης Παπαματθαίου και Λούις Μάντιλορ.

Μπιτσκόμπερ

Η πρώτη μεγάλου μήκους live-action ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού μετά το πολλά υποσχόμενο ντεπούτο του με το πειραματικό “Timekeepers of Eternity”. Ο Ηλίας ονειρεύεται να πλεύσει στις ανοιχτές θάλασσες, κυνηγώντας τη σκιά της κληρονομιάς του ναυτικού πατέρα του. Όταν, σαν οφθαλμαπάτη, η μοίρα του εμφανίσει μπροστά του ένα καράβι από παλιοσίδερα, θα τον καλέσει να τη φτιάξει από την αρχή και να αποδείξει εάν η σκουριά της ζωής του μπορεί να αντέξει το ταξίδι.

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από γράμματα του μεγάλου Έλληνα λογοτέχνη Νίκου Καββαδία και βρίσκεται σε ανοιχτή συνομιλία με το έργο του. Οι χαρακτήρες της ταινίας μοιράζονται τα ίδια πάθη, τις ίδιες αγωνίες, την ίδια λαχτάρα για τη θάλασσα και την ναυτοσύνη.

Παίζουν: Χρήστος Πασσαλής, Αλίκη Ανδρειωμένου, Στάθης Κόκκορης, Σωτήρης Μπελσής, Λευτέρης Πολυχρόνης, Ελένη Καραγεώργη, Γιούλα Μπουντάλη, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Αχιλλέας Χαρίσκος, Ακύλλας Καραζήσης.

Στον Κόσμο των Ζώων

Τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με τα ζώα και να καταλαβαίνουμε τι λένε; Στην καινούργια ταινία της Disney και της Pixar, «Στον Κόσμο των Ζώων», οι επιστήμονες ανακάλυψαν πώς να «μεταπηδούν» από την ανθρώπινη συνείδηση σε ρομποτικά ζώα που μοιάζουν με αληθινά, επιτρέποντας στους ανθρώπους να επικοινωνούν με τα ζώα ως ζώα! Στην περιπέτεια αυτή πρωταγωνιστεί η Μέιμπελ, ένα φιλόζωο κορίτσι που αρπάζει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, αποκαλύπτοντας διάφορα μυστήρια του ζωικού βασιλείου που ξεπερνούν τη δική της φαντασία. Σε σκηνοθεσία του Ντάνιελ Τσονγκ και παραγωγή της Νικόλ Παραντί Γκριντλ.