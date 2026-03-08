Προβλέψεις εβδομάδας 9 - 15 Μαρτίου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 9 - 15 Μαρτίου 2026 για κάθε ζώδιο

Ανατρεπτική εβδομάδα, όπου μπορεί να μην έχει πολλές όψεις, όμως έχει λίγες και καθοριστικής σημασίας για την αισθηματική μας ζωή, το πορτοφόλι αλλά και τη ψυχική μας ηρεμία.

Ειδικότερα, την Τρίτη, το εξάγωνο Αφροδίτης – Πλούτωνα φέρνει συναισθηματικές εξελίξεις και συζητήσεις που δεν μένουν στην επιφάνεια. Κάποιοι θα κάνουν μια στρατηγική κίνηση στα ερωτικά ή στα οικονομικά, άλλοι θα καταλάβουν ποιος έχει πραγματικά δύναμη μέσα σε μια σχέση. Είναι όψη πάθους αλλά και ελέγχου, που δεν αφήνει τίποτα «χαλαρό».

Την Τετάρτη, ο Δίας γυρίζει ορθόδρομος στον Καρκίνο και αρχίζει σταδιακά να ξεμπλοκάρει υποθέσεις που αφορούν σπίτι, οικογένεια, σταθερότητα και προσωπική ασφάλεια. Ό,τι είχε καθυστερήσει από το φθινόπωρο και μετά, τώρα δρομολογείται.

Και φτάνουμε στην Κυριακή, όπου ο ανάδρομος Ερμής σε σύνοδο με τον Άρη στους Ιχθύες δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα λόγου και παρόρμησης. Παλιές συζητήσεις ανοίγουν ξανά, μηνύματα επιστρέφουν, αλλά αυτή την φορά με περισσότερη ένταση. Θέλει προσοχή σε βιαστικές ή ασαφείς απαντήσεις, σε υπονοούμενα και σε αποφάσεις που παίρνονται εν βρασμώ.

Περισσότερο επηρεάζονται οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι του 2ου δεκαημέρου, καθώς και Ιχθύες, Δίδυμοι, Τοξότες και Παρθένοι που έχουν ωροσκόπο οι προσωπικούς πλανήτες γύρω στις 8–12 μοίρες. Εύνοια σε βαθιές ερωτικές εξελίξεις θα έχουν Κριοί, Δίδυμοι, Λέοντες, Ζυγοί, Τοξότες και Υδροχόοι των πρώτων ημερών.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 9 - 15 Μαρτίου 2026

Κριός

Αγαπημένε Κριέ, αυτή η εβδομάδα ξεκινά δυναμικά για εσένα, με εξελίξεις που αγγίζουν άμεσα την εικόνα σου, τις σχέσεις σου αλλά και τα σχέδιά σου για το μέλλον. Δεν μένεις στην επιφάνεια, ούτε στα «τυπικά». Κάτι αλλάζει ουσιαστικά στον τρόπο που σχετίζεσαι ή συνεργάζεσαι και καταλαβαίνεις ποιος είναι πραγματικά δίπλα σου και ποιος όχι.

Ταύρος

Αγαπημένε Ταύρε, αυτή η εβδομάδα ξεκινά πιο στρατηγικά για εσένα, με εξελίξεις που που κάνεις σε πιο prive επίπεδο για την επαγγελματική σου πορεία. Δεν αποκαλύπτεις εύκολα τις προθέσεις σου, κινείσαι πιο μεθοδικά και καταλαβαίνεις ποιοι σε στηρίζουν πραγματικά σε επίπεδο καριέρας. Κάτι ωριμάζει αθόρυβα και ετοιμάζεται να φανεί προς τα έξω.

Δίδυμοι

Αγαπημένε Δίδυμε, αυτή η εβδομάδα ξεκινά με έντονη κινητικότητα σε στόχους, γνωριμίες και ανοίγματα προς το μέλλον. Δεν μένεις στο τώρα, σκέφτεσαι πιο μακριά και βλέπεις ποιοι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να σε πάνε ένα βήμα παρακάτω. Παράλληλα, οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα μπαίνουν στο μικροσκόπιο, με αποφάσεις που θέλουν καθαρό μυαλό.

Καρκίνος

Αγαπημένε Καρκίνε, αυτή η εβδομάδα ξεκινά με έντονες επαγγελματικές διεργασίες και βαθιές σκέψεις γύρω από τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις. Δεν είναι επιφανειακή περίοδος. Κάτι αλλάζει στον τρόπο που βλέπεις την καριέρα σου αλλά και στο πώς διαχειρίζεσαι συμφωνίες ή χρήματα που σε συνδέουν με άλλους.

Λέων

Αγαπημένε Λέοντα, αυτή η εβδομάδα ανοίγει ορίζοντες αλλά ταυτόχρονα σε βάζει να δεις πιο σοβαρά μια σχέση ή μια συνεργασία. Από τη μία σκέφτεσαι ταξίδια, σπουδές, ή ένα νέο άνοιγμα που σε εξελίσσει. Από την άλλη, συνειδητοποιείς ότι τίποτα δεν προχωρά χωρίς ουσιαστική δέσμευση από την απέναντι πλευρά.

Παρθένος

Αγαπημένε Παρθένε, αυτή η εβδομάδα ξεκινά με έντονη κινητικότητα σε οικονομικά και επαγγελματικά θέματα που δεν είναι επιφανειακά. Μπαίνεις σε διαδικασία να δεις πιο σοβαρά τι μοιράζεσαι με άλλους, είτε αυτό είναι χρήματα, είτε ευθύνες, είτε συναισθηματική ενέργεια. Παράλληλα, η καθημερινότητα και η δουλειά σου ζητούν πιο αποφασιστικές κινήσεις.

Ζυγός

Αγαπημένε Ζυγέ, αυτή η εβδομάδα ξεκινά με έντονη κινητικότητα στις σχέσεις και στα ερωτικά σου, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει άμεσα και αποδοτικά και την δημιουργικότητά σου. Δεν είναι μια απλή, ρομαντική φάση. Είναι περίοδος που ξεκαθαρίζει ποιος θέλει να μείνει ουσιαστικά δίπλα σου και ποιος όχι. Αυτή η επιρροή όμως είναι πάρα πολύ έντονη μόνο για τους Ζυγούς του πρώτου δεκαημέρου.

Σκορπιός

Αγαπημένε Σκορπιέ, αυτή η εβδομάδα ξεκινά με έντονη κινητικότητα σε δουλειά και σπίτι, δύο τομείς που ζητούν οργάνωση αλλά αποδίδουν θετικά και προσφέρουν και οικονομικό όφελος. Η καθημερινότητά σου αλλάζει ρυθμό και ίσως χρειαστεί να πάρεις αποφάσεις που επηρεάζουν και το οικογενειακό σου περιβάλλον. Δεν είναι επιφανειακές μετακινήσεις, είναι ουσιαστικές αναπροσαρμογές. Δεν αποκλείεται τώρα για κάποιο διάστημα να δουλεύεις remotely από το σπίτι ή να ξεκινήσεις μια συμπληρωματική εργασία δουλεύοντας από το σπίτι.

Τοξότης

Αγαπημένε Τοξότη, αυτή η εβδομάδα ξεκινά φέρνοντας στην επιφάνεια θέματα που αφορούν τα ερωτικά σου, τη δημιουργικότητα σου αλλά και το τρόπο που επικοινωνείς. Θες να εκφραστείς, να φλερτάρεις, να πεις αυτό που σκέφτεσαι χωρίς φίλτρο. Όμως παράλληλα μπαίνουν στο τραπέζι και πιο σοβαρά ζητήματα που αφορούν κοινά οικονομικά με τ@ν σύζυγο ή σύντροφό σου ή αφορούν βαθύτερες συναισθηματικές δεσμεύσεις.

Αιγόκερως

Αγαπημένε Αιγόκερε, αυτή η εβδομάδα ξεκινά με έντονη κινητικότητα σε σπίτι και οικονομικά. Από τη μία, οικογενειακά ζητήματα ή θέματα ακινήτου ζητούν ξεκαθαρίσματα. Από την άλλη, αρχίζεις να σκέφτεσαι πιο σοβαρά να κάνεις αλλαγές στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα έσοδα και τα έξοδά σου. Είναι περίοδος που βάζεις βάσεις στον προϋπολογισμό σου.

Υδροχόος

Αγαπημένε Υδροχόε, αυτή η εβδομάδα ξεκινά με έντονη κινητικότητα στην επικοινωνία σου και στις προσωπικές σου πρωτοβουλίες. Έχεις διάθεση να μιλήσεις, να διεκδικήσεις, να υλοποιήσεις δυνατές ιδέες που μπορεί να αποδειχτούν πολύτιμες και σε οικονομικό όφελος. Δεν ανέχεσαι πλέον ασάφειες και θέλεις ξεκάθαρες κουβέντες, ειδικά σε θέματα που σε αφορούν άμεσα.

Ιχθύες

Αγαπημένε Ιχθύ, αυτή η εβδομάδα ξεκινά με έντονη κινητικότητα στα οικονομικά σου αλλά και σε πιο εσωτερικά ζητήματα που μέχρι τώρα δεν είχες αγγίξει ουσιαστικά. Από τη μια σκέφτεσαι πως θα αυξήσεις τα εισοδήματά σου και πως θα νιώσεις μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια. Από την άλλη, κάτι δουλεύει στο παρασκήνιο και σε βάζει να αναθεωρήσεις τι αξίζεις και τι δέχεσαι.

