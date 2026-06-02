Οι all time favourite επιλογές που δεν γίνεται να λείπουν από το νεσεσέρ σου

Αν υπάρχει μία απόχρωση που μοιάζει φτιαγμένη για να αναδεικνύει τις ξανθιές, αυτή είναι το ροζ του πάγου. Ρομαντικό, girly και απίστευτα κομψό, χαρίζει στα χείλη ένα "παγωμένο" pop of colour που φωτίζει αμέσως το πρόσωπο, κάνοντάς το να δείχνει πιο φρέσκο και νεανικό.

Τα κραγιόν σε ροζ ρου πάγου έχουν αυτήν την τόσο ιδιαίτερη, ανοιχτή, ψυχρή απόχρωση του ροζ με εμφανές μπλε ή γαλακτερό undertone, που δεν γέρνει καθόλου προς ζεστούς τόνους όπως το ροδακινί ή το κοραλί. Συνήθως έχει καθαρό, "παγωμένο" φινίρισμα, είτε σατινέ είτε frosted/περλέ, που δίνει μια φωτεινή, icy λάμψη στα χείλη χωρίς να τα κάνει να φαίνονται βαριά. Το αποτέλεσμα είναι φρέσκο, νεανικό και πολύ καθαρό οπτικά, σαν ένα απαλό ροζ φίλτρο.

Ιδού μερικά από τα κραγιόν σε ροζ του πάγου που αξίζει να δοκιμάσεις και να βάλεις στο νεσεσέρ σου αν είσαι ξανθιά ή αν σου αρέσουν τα icy makeup looks:

Κραγιόν ροζ του πάγου: 5 κραγιόν που πρέπει να δοκιμάσεις

Matlishious Super Stay Lip Color στην απόχρωση 08, Seventeen Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

Advanced Care Lipstick-Glossy στην απόχρωση 103 Light Pink, Radiant Professional-Απόκτησέ το εδώ

Κραγιόν στην απόχρωση NF 265, Inglot-Απόκτησέ το εδώ

Frost Lipstick στην απόχρωση Angel, MAC Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

Lasting Finish στην απόχρωση 002 Candy, Rimmel-Απόκτησέ το εδώ



