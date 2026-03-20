Το «άγνωστο» μυστικό για ένα πιο λαμπερό χαμόγελο

Σίγουρα ο καλύτερος τρόπος να κάνεις τα δόντια σου να δείχνουν πιο λευκά είναι να τα βουρτσίζεις καλά πρωί και βράδυ, να χρησιμοποιείς οδοντικό νήμα και -γιατί όχι;- να κάνεις λεύκανση στο ιατρείο του οδοντιάτρου. Το ήξερες όμως ότι και το κραγιόν που θα επιλέξεις μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στο πόσο λαμπερό φαίνεται το χαμόγελό σου; Το μυστικό δεν βρίσκεται μόνο στην ένταση του χρώματος, αλλά κυρίως στους υποτόνους του. Ποια είναι λοιπόν τα κραγιόν που κάνουν τα δόντια να δείχνουν πιο λευκά σύμφωνα με τους makeup artists;

Τα χρώματα κραγιόν που κάνουν τα δόντια να δείχνουν πιο λευκά

Αν θέλεις να κάνεις το χαμόγελό σου να δείχνει πιο λαμπερό, τα κραγιόν με ψυχρούς υποτόνους είναι οι πιο μεγάλοι σύμμαχοί σου. Δοκίμασε κόκκινα με μπλε υπότονο, berry αποχρώσεις, δαμασκηνί και ψυχρά ροζ, που δημιουργούν αντίθεση με τους κιτρινωπούς τόνους των δοντιών, κάνοντάς τα να φαίνονται άμεσα πιο φωτεινά.

Αντίθετα, οι πολύ ζεστοί τόνοι, όπως τα πορτοκαλί-κόκκινα, τα κοραλλί και τα nude με έντονο κίτρινο ή καφέ υπότονο, μπορούν να τονίσουν το φυσικό κίτρινο των δοντιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγονται, αλλά ότι χρειάζονται ισορροπία στο υπόλοιπο μακιγιάζ.

Η συμβουλή μας; Αν δεν θέλεις να φορέσεις ένα έντονο κόκκινο και ψάχνεις για ένα πιο καθημερινό κραγιόν, προτίμησε ουδέτερα nude με ροζ ή mauve βάση και glossy υφές που αντανακλούν το φως, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ενός πιο καθαρού και λαμπερού χαμόγελου.