Hautes Grecians 2022: Η conceptual artist & designer Caroline Rovithi θα δημιουργήσει live ένα έργο τέχνης

Στον χώρο του HG22 θα πραγματοποιείται έκθεση ζωγραφικής με έργα της καλλιτέχνιδας και για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν limited edition prints από την νέα της σειρά “All you need is Greece”. Ένα καλλιτεχνικό project που προάγει τον Ελληνισμό και την αγάπη για την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο

Μετά από 2 χρόνια αναγκαστικής απουσίας εξαιτίας της πανδημίας, ο μεγαλύτερος θεσμός της ελληνικής μόδας επιστρέφει, και το countdown για το Haute Grecians 2022 έχει ήδη ξεκινήσει.

Την Τετάρτη, 1 Ιουνίου και ώρα 19:00, το φιλανθρωπικό fashion event θα πραγματοποιηθεί στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ στον Πειραιά. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Το υδάτινο στοιχείο και οι θεραπευτικές του ιδιότητες είναι ένα βασικό στοιχείο και σε συνδυασμό με το ηλιοβασίλεμα του Πειραιά, δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο τρόπο να ξεκινήσει ο Ιούνιος (και το καλοκαίρι). Στο catwalk θα συμμετάσχουν καταξιωμένοι σχεδιαστές και πρωτοπόροι της Ελληνικής Μόδας: Sotiris Georgiou, 240791ek by Eleni Kavvada, Deux Hommes, Atelier Loukia. Special Tribute to: Sophia Kokosalaki

Η Caroline Rovithi θα είναι η εκπρόσωπος της τέχνης στο φετινό Haute Grecians και οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την τιμή να παρακολουθήσουν ένα εντυπωσιακό live art performance από την conceptual artist και designer.

Όπως μας είπε η ίδια, «πρόκειται για ένα διαδραστικό έργο, όπου ο καθένας θα μπορεί να δει μέσα του τον εαυτό του». Το έργο θα είναι ό,τι πιο ελληνικό υπάρχει, εμπνευσμένο από το μπλε της θάλασσας και δοσμένο με τον μοναδικό τρόπο της Caroline Rovithi, θα διατεθεί προς πώληση και τα έσοδα θα δοθούν εξ ολοκλήρου στο ΕΛΙΖΑ.

Η Caroline Rovithi που εκπροσωπείται από τη Mamush Gallery, θα πραγματοποιήσει έκθεση ζωγραφικής με έργα της και για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν limited edition prints από την νέα της σειρά “All you need is Greece”. Ένα καλλιτεχνικό project που προάγει τον Ελληνισμό και την αγάπη για την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο.

Ποια είναι η Caroline Rovithi

H Caroline Rovithi γεννήθηκε στη Γερμανία και σπούδασε γραφιστική και διαφήμιση. Από το 2002 έχει εργαστεί ως δημιουργική διευθύντρια σε διαφημιστικές και εκδοτικές εταιρείες (Εκδόσεις Λυμπέρη, Εκδόσεις Λαμπράκη, Imako Media, Unlimited Creativity). Αυτό αποτέλεσε καθοριστική επιρροή στην καλλιτεχνική της έκφραση και εξέλιξη. Η πολυετής εμπειρία της στη δημιουργία κατά παραγγελία έργων και την εξεύρεση μοναδικών πρωτότυπων τρόπων να τα υλοποιήσει μέσω διαφόρων μέσων συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας μοναδικής ικανότητας να συνδυάζει την τέχνη με ιδέες, έννοιες και εικόνες. Ως παιδί της δεκαετίας του ’80, η τέχνη της είναι επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από την αισθητική εκείνης της δεκαετίας, καθώς και τα στυλ και τα κινήματα της σύγχρονης τέχνης.

Έργα της έχουν εκτεθεί σε πολυάριθμες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2002. Έχει επίσης συμμετάσχει σε δημόσια έργα τέχνης όπως το “Cowparade Athens” και “Hearts in Athens”. Επίσης, έχει σχεδιάσει και δημιουργήσει διάφορα έργα τέχνης για λογαριασμό ιδιωτών και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Περιηγηθείτε στην έκθεση της Caroline Rovithi και διαδικτυακά στο allyouneedisgreece από 1 έως 30 Ιουνίου, για να απολαύσετε την Ελλάδα σε ένα ταξίδι που ξεδιπλώνεται μέσα από τα υπέροχα έργα της. Κάντε δικό σας ένα από αυτά, καθώς θα δημοπρατηθούν προκειμένου μέρος των εσόδων να ενισχύσουν το έργο του ΕΛΙΖΑ.

Τέλος και το art book της Caroline Rovithi, “All you need is Greece” που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις KEY BOOKS, ένα υπέροχο coffee table book που τελεί υπό την αιγίδα του Ε.Ο.Τ. και προλογίζεται από την πρόεδρό του, κυρία Άντζελα Γκερέκου, θα είναι εκεί για να στηρίξει το ΕΛΙΖΑ. Μάθετε περισσότερα για την εικαστικό Caroline Rovithi & το project All you need is Greece πατώντας εδώ.

Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια του Hautes Grecians 2022, θα διατεθούν για τη στήριξη του έργου του σωματείου ΕΛΙΖΑ (Εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού). Κλείστε τώρα τα δικά σας εδώ.