Fendi FW'22: To power dressing μόλις αποκάλυψε την ευαίσθητη πλευρά του

Ο Kim Jones παρουσίασε τη FW'22 RTW συλλογή του για τον ιταλικό οίκο μόλις ένα μήνα μετά την haute couture συλλογή στο Παρίσι, μια συλλογή που συνδυάζε ενήλικη κομψότητα και νεανική φρεσκάδα.

H Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, με τις συλλογές της σεζόν Φθινόπωρο Χειμώνας 2022-23 ξεκίνησε και το μεγάλο όνομα της πρώτης ημέρας ήταν ο οίκος Fendi. O Kim Jones παρουσίασε τη FW'22 RTW συλλογή του για τον ιταλικό οίκο μόλις ένα μήνα μετά την haute couture συλλογή στο Παρίσι, μια συλλογή που συνδυάζε ενήλικη κομψότητα και νεανική φρεσκάδα.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Fendi, όπως γνωρίζει ο Kim Jones, είναι οι ίδιες οι γυναίκες Fendi, η μητέρα και η κόρη Silvia Venturini και Delfina Delettrez. Στο backstage ο σχεδιαστής αποκάλυψε ότι η συλλογή γεννήθηκε όταν είδε την Delfina στο γραφείο της Ρώμης να φοράει μια μπλούζα της Silvia από μια συλλογή Fendi του 1986 από τον Karl Lagerfeld. Ο jones χρωμάτισε ξανά το print και αποδόμησε τις 80s αναλογίες σε ξεχωριστά κομμάτια, ενώ χρησιμοποίησε ανδρικά υφάσματα, άλλα και denim.

Δεν ήταν όμως αυτή η μοναδική αναφορά στον θρυλικό Kaiser της μόδας, Lagerfeld. Eπειδή έψαχνε ανάλαφρα ρούχα, συνδύασε αυτές τις αναφορές με ένα callback σε μια άλλη συλλογή Fendi σχεδιασμένη από τον Lagerfeld για την άνοιξη του 2000.

Eίδαμε τα blazers να αλλάζουν: Πιο αυστηρά, με τονισμένη μέση -σε πολλές περιπτώσεις με το στοιχείο του κορσέ- και ασυτηρό μάο γιακά. Διάφανα φορέματα σε pastel αποχρώσεις με ρέλια σε αντίθεση και see through παντελόνια συνδυάστηκαν με κλασικά maxi παλτό, drape tops και leather pieces. Ο Jones επαναφέρει ακόμα τα skorts, ευτυχώς διατηρώντας την high waisted γραμμή.

To power dressing επανασυστήνεται και αυτή την φορά αποκαλύπτει μια άγνωστη, κρυμμένη πλευρά του, πιο ευαίσθητη και τρυφερή, χωρίς να χάνει όμως την επιβλητική αυθεντία του. Η συλλογή ήταν αισθησιακή αλλά παράλληλα και ρομαντική σαν ένα δροσερό ανοιξιάτικο πρωινό.



Τα iconic σχέδια στις τσάντες Fendi, όπως η Peekaboo, το clutch Fendi First και η νεότερη προσθήκη, η hobo τσάντα Fendigraphy, ήταν εκεί για να ολοκληρώνουν κάθε look μαζί με feminine γοβάκια με μπαρέτα και knee high μπότες με prints και το Fendi Logo.

Δείτε τα πιο εντυπωσιακά looks στη gallery που ακολουθεί: