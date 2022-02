Η Zoë Kravitz είναι η Catwoman με Saint Laurent που (δεν) μας αξίζει

Η ηθοποιός πήγε στο Παρίσι για την προώθηση του Batman και, ως Catwoman, δεν θα μπορούσε να φορέσει κάτι άλλο από black leather για να τιμήσει τον ρόλο της.

Tι θα φορούσε η Catwoman για μια βόλτα στο απογευματινό Παρίσι; Σε περίπτωση που σήμερα το πρωί ξυπνήσατε με την βαθιά απορία, η Zoë Kravitz φρόντισε να σας δώσει την απάντηση: Saint Laurent. Μα φυσικά. Όλα τα κομμάτια του ψηφιδωτού της προσωπικότητας της ίδιας της Kravitz και της πολυαναμενόμενης ερμηνείας της ως Selina Kyle aka Catwoman στην επερχόμενη ταινία Batman ταιριάζουν τώρα σε μια τέλεια αρμονία.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες αυτόν τον Μάρτιο και η ηθοποιός βρίσκεται στην περιοδεία Τύπου για την πρώθηση της ταινίας. Φυσικά ως Catwoman δεν θα μπορούσε να φορέσει κάτι άλλο, από black leather για να αποδώσει τιμή στον χαρακτήρα που υποδύεται. Και ως beauty ambasssador του οίκου Saint Laurent δεν θα μπορούσε παρά να επιλέξει μια δερμάτινη καμπαρντίνα με την υπογραφή του Anthony Vacarelo.

Η Zoë μοιράστηκε το look της και το έκανε με τον πιο iconic τρόπο που μπορούσαμε να φανταστούμε. Πόζαρε με φόντο τον Πύργο του Eiffel και το αστικό τοπίο του Παρισιού, έτοιμη να το κατακτήσει.

Η καμπαρντίνα της ήταν σφιχτά δεμένη στην μέση της, πάνω από ένα διχτυχωτό top, μαύρο καλσόν και ψηλοτάκουνες γόβες stiletto. Τα μαλλιά της ήταν τραβηγμένα πίσω σε ένα sleek ψηλό updo, ενώ το look ολοκλήρωνε ένα ζευγάρι οβάλ γυαλιά ηλίου. Η Kravitz έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από διάσημες stars που υιοθετούν το trend του leather trench, μεταξύ των οποίων η Kim Kardashian, Rosie Huntington-Whiteley, Hailey Bieber και η Julia Fox.



Πριν από αυτή τη σκοτεινά σαγηνευτική φωτογράφιση μπροστά από τον Πύργο του Eiffer, η Zoë φόρεσε ένα κομψό off the shoulder πλεκτό look από το Khaite, επίσης σε μαύρο χρώμα.

Μετά από το σερί των total black outfits δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε: Τι να περιμένουμε άραγε στην συνέχεια από τη σταρ και τον στυλίστα της Andrew Mukamal;