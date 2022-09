TOMMY FACTORY FALL '22 - Δείτε το show του Tommy Hilfiger από τη NYFW!

Επιστρέφοντας εκεί όπου ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη, το Tommy Factory φέρνει κοντά τους Futuremakers για το πρώτο phygital event της Tommy Hilfiger, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τον Andy Warhol.

Ο οίκος Tommy Hilfiger παρουσιάζει το Fall 2022 runway show, Tommy Factory – ένα βιωματικό creative playground και μία phygital εμπειρία που περιλαμβάνει μια πρώτη στο είδος της συνεργασία με τη Roblox και την Superplastic. Εμπνευσμένη από το εμβληματικό Factory του Andy Warhol και χρησιμοποιώντας το skyline της Νέας Υόρκης ως φόντο, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Brooklyn στις 11 Σεπτεμβρίου στις στις 2 π.μ. ώρα Ελλάδος.

Το Tommy Factory βασίζεται στην κληρονομιά του Warhol για τον εορτασμό της ποπ κουλτούρας και της δημιουργικής έκφρασης. Έτσι όπως ο Andy κατάφερε να συνδυάσει την μόδα, την τέχνη, τη μουσική και την ψυχαγωγία ζωντανά στο studio του, η εκδήλωση θα αποκαλύψει τη δημιουργία ενός fashion show, προβάλλοντας τους ανθρώπους, τη μόδα και την τέχνη όπου όλα μπορούν να συμβούν.

«Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω, στην γνώριμη για εμένα Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης δήλωσε ο ίδιος ο Tommy Hilfiger. «Εμπνευσμένοι από τον Andy Warhol και τον θόρυβο της Νέας Υόρκης, συνδεόμαστε με κοινό και νέα communities σε όλο τον κόσμο - μέσω του Roblox, των runway shows "See Now, Buy Now" και των in-store activations με επίκεντρο το Tommy Factory. Είναι μια γιορτή δημιουργικότητας καθώς γεφυρώνει το IRL και το URL με απροσδόκητους τρόπους.

Στο show έκανε ντεμπούτο το νέο TH Monogram, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Βρετανό illustrator και graphic designer Fergus Purcell. Ακόμα, έκανε πρεμιέρα η limited edition συλλογή Fall 2022 Tommy Hilfiger X Richard Quinn. Σχεδιασμένη από τον διάσημο σχεδιαστή Richard Quinn, η capsule συλλογή αναμιγνύει τα χαρακτηριστικά τολμηρά μοτίβα και τις υπερβολικές σιλουέτες του Quinn με την εμβληματική εκδοχή του Hilfiger για τα American classics.